Akkorát zsákolt a zöld hajú srác, hogy az NBA-legendák is csak ámultak

Az amerikai sport valóság show, a Dunk King új évadában egy Jordan Kilganon nevű srác mutatott olyat, amilyet tényleg nem gyakran látni.

A Dunk King (zsákoló király) egy kosaras valóság show, amelyben amatőr, jobbára utcai kosarasok mutathatják meg, hogy ők Amerikai legjobban zsákoló legényei. A fődíj 100 ezer dollár és egy bizonytalan ideig tartó népszerűség.

Ez éppen elég vonzó ahhoz, hogy igazán tehetséges fiúk nevezzenek a versenybe. És nyilván az sem hátrány, hogy a zsűriben ott ül a Los Angeles Lakersszel négyszeres NBA-bajnok, palánkszaggató zsákolásairól (is) híres Shaquille O'Neal, az eredeti Dream Team oszlopos tagja, Charles Barkley, az 1996-os All Star-gála zsákoló bajnoka, Brent Barry, a szakág háromszor megkoronázott királya, Nate Robinson, és a sportág legnagyobb legendáinak egyike, Julis "Dr. J." Erving is.

Ez is doppingolhata a kanadai Sudburyből érkezett, 186 centis Jordan Kilganont, mielőtt nekifutott ennek a produkciónak:

A legavatottabb szemű olvasóinknak bizonyára azonnal Blake Griffin egyik All Star-gálán előadott zsákolása ugrik be. Amondóak vagyunk, hogy ez még annál is nagyobb volt. A videó végén össze lehet hasonlítani a két műveletet:

Ja, és utána mindezt még megtoldotta ezzel a laza mutatvánnyal: