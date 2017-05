NFL-játékosok holtszezonja: Rubik-kocka és Wall Street

Brandon Copeland az üzleti életben épít karriert az NFL mellett, de van, aki mozgássérülteket segít. A Buccaneers csereirányítója, Ryan Fitzpatrick pedig még különösebb munkát végez a holtszezonban.

A Detroit Lions defensive endje, Brandon Copeland NFL-játékosoktól szokatlan karrierbe kezdett az elmúlt hónapokban: pénzügyi elemzőként dolgozik egy kis cégnél. Természetesen a futballmúltjának is van némi köze az új munkájához. Ugyanis a Weiss Multi-Strategy Advisers alapítója, illetve az egyik munkatársa is ugyanarra az egyetemre, az Ivy League-be tartozó Pennsylvania Egyetemre jártak – közkeletű nevén a Pennre –, és így figyeltek fel a Penn üzleti tanszékére, a Wharton Schoolba járó fiatal játékosra.

A munkatársai szerint Copelandre nagy jövő vár a Wall Streeten, de azért a focit se hanyagolja el. A még mindig csak 25 éves játékos 2015 óta tagja a Detroit Lionsnak, korábban pedig a Baltimore Ravens practice squadjában és a Tennessee Titansnél is eltöltött némi időt. Érdekesség, hogy a marylandi származású Copeland nagyapja is focizott: a Baltimore Colts színeiben két Super Bowlon is részt vett, és az egyiket meg is nyerte csapatával.

Nemcsak Brandon Copeland dolgozik az NFL holtszezonjában. A Harvardon végzett Ryan Fitzpatrick, a Tampa Bay Buccaneers frissen igazolt csereirányítója például Rubik-kockák kirakására tanít fiatalokat. Fitzpatrick elmondása szerint nagy rajongója a Rubik-kockának, és először csak családon belül tartottak bajnokságokat, most pedig már fiatalokat oktat a játék használatára.

A szintén a Tampa Bay Buccaneersnél játszó Bernard Reedynek egész másféle munkája van: ő tizenegy dolláros órabérért mozgáskorlátozottakat szállít egy Care Ride nevű cég alkalmazottjaként. Reedy – aki draftolatlanként került az Atlanta Falconshoz – egy teljes évet távol töltött az NFL-től, és azután sem mondott le a munkájáról, hogy a Buccaneers tavaly év elején szerződést kötött vele. De nemcsak ők végeznek NFL-játékosoktól szokatlan munkákat: a mostanság a Washington Redskinsben játszó védőfalember, A.J. Francis néhány éve Uber-sofőrként dolgozott a játékoskarrierje mellett, az egykori Ravens-safety, Matt Elam egy cipőboltban dolgozva töltötte az első szezonja utáni időt, a Baltimore Ravens kanadai származású támadófalembere, John Urschel pedig matematikából folytat doktori tanulmányokat az M.I.T.-n.