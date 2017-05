Hol a helye LeBron Jamesnek az NBA legjobb kosarasainak örökrangsorában? Különösen akkor, ha az idén is bajnok lesz a Cleveland Cavaliersszel. A Sport1-en 20 órakor kezdődő Trash Talkban ez is szóba kerül.

Ahhoz képest, hogy nem is olyan régen a Trash Talkban még az hangzott el, ha LeBron James az idén a Golden State Warriorrszal szemben újra a csúcsra vezeti a Cleveland Cavalierst, akkor nem az lesz a kérdés, benne van-e a három legjobb kosarasban, hanem az, hogy ő vagy Michael Jordan a non-plus-ultra, most az Egyesült Államokban még a második helyét is megkérdőjelezik.

Charles Barkley, a TNT szakértője szerint ha James az idén bajnok lesz, akkor kerül egy szintre Kobe Bryanttel, Scottie Pippen azonban még ennél is messzebb ment. Az ESPN SportsCenter című műsorában a Bulls legendája így fogalmazott: „Nem hiszem, hogy megelőzte volna Kobe-t. És azt hiszem, nem is szabad őt Jordanhez vagy Bryanthez hasonlítani, mert más posztokon játszottak. Kobe és Michael kettes poszton játszott, mindketten pontgyárosok. Ők inkább Kyrie Irvingre hasonlítanak, nekik a pontokat kell szállítaniuk."

Pippen összességében egyetértet Barkleyval abban, hogy LeBronnak még van dolga, hogy megelőzze Bryantet, de azt is megmondta, kivel érdemes inkább őt összehasonlítani. „Szívesebben vetem őt össze Magic Johnsonnal – mondta Pippen. – Sokkal inkább rá hasonlít a játéka vagy az enyémre – de az is igaz, hogy mindkettőnknél dominánsabb a játéka, már csak a stílusa miatt is. Fizikálisan és atlétikai képességekben Magicet és engem is túlszárnyalt."A csütörtöki Trash Talkban ez jó kis vitatéma lesz, ahogyan az egész NBA-playoff is. A Golden State Warriors már finalista, a Cleveland Cavaliers egy győzelemre van ettől, tényleg nagyon közelinek tűnik, hogy az NBA történetében először zsinórban háromszor ugyanaz a két együttes vívja a nagydöntőt.

