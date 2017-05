A manchesteri terrortámadás a londoni NFL-meccseket is veszélybe sodorta

Az elmúlt időszak angliai merényletei miatt aggodalmukat fejezték ki az NFL-csapatok tulajdonosai a londoni meccsekkel kapcsolatban.

Az NFL-csapatok tulajdonosai is aggódnak az elmúlt időszak angliai merényletei miatt – írja a CBS Sports. Mint ismeretes, kedden egy manchesteri koncerten követtek el robbantásos merényletet, amely 22 halálos áldozatot követelt. Ezekben a napokban zajlott az NFL-csapattulajdonosok menetrendszerű tavaszi értekezlete is, ahol az is felmerült, hogy a merényletek veszélyeztethetik a londoni NFL-meccseket is.

„Egy ilyen szituációban nem lehet csak úgy felugrani egy buszra, vagy egy vonatra, és elszelelni, ráadásul nagyon sok emberről beszélünk, akik a csapattal tartanak: mindegyiküket biztonságban el kell helyezni, ami komoly kihívás" – nyilatkozta egy NFL-vezető a CBS-nek.

Az NFL által alkalmazott biztonsági szakértők mindenestre az elmúlt időszak eseményei, vagyis a londoni és a manchesteri támadások miatt kiemelt kockázatúként kezelik a londoni meccseket. A korábban már Londonban megforduló csapatok vezetői ugyanakkor ennek ellenére is a kétségeiket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a csapatok menetrendjét eddig is komolyan megbonyolító londoni utazásokra milyen hatással lesz majd a megemmelkedett biztonsági kockázat.

A 2017-es szezonban négy NFL-meccset rendeznek Londonban: kettőt a Wembley-ben, kettőt pedig a Twickenham Arenában. A Baltimore Ravens és a Jacksonville Jaguars szeptember 24-én, a New Orleans Saints és a Miami Dolphins október elsején, az Arizona Cardinals és a Los Angeles Rams október 22-én, míg a Minnesota Vikings és a Cleveland Browns október 29-én lép pályára a brit fővárosban.