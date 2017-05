Gronk egy vagyont kereshet, itt vannak a feltételek

Nem csupán a szerződés összértékét, de az éves átlagfizetést tekintve is Rob Gronkowski lehet az NFL legjobban fizetett tight endje. Igaz, az évi több mint 10 millió dolláros gázsinak kemény feltételei is vannak.

Ha Rob Gronkowski megegyezik a New England Patriots vezetőségével, továbbá nem sérül meg, kihozza magából a maximumot, akkor az NFL legjobban kereső tight endje lehet. Mert bár 2019-ig érvényes szerződés köti a Patriotshoz, ráadásul 2018-ig még csak nem is nyolc számjegyű az összeg, amivel a bére bekerül a fizetési sapkába, több tényező is a jelenlegi szerződése átalakítása mellett szól.

Amikor 2012-ben hat évre 54 millió dollárért aláírt a New Englandhez, a liga legjobban fizetett tight endje lett. A szerződése összértékét tekintve ez azóta sem változott, viszont átlagfizetést tekintve poszttársai közül Jimmy Graham, Travis Kelce, Jordan Reed és Julius Thomas is megelőzte azóta, holott Gronknál jobb nincs ebben a pozícióban. A Pro Football Focus szerint ezen a poszton ő a legjobb elkapó, holtversenyben a legjobb futásblokkoló, de még pass protectionben is a legjobb húsz között van. Csakhogy Gronkowski az utóbbi időben eléggé sérülékeny (mást ne mondjunk, a 2011-es volt az eddigi utolsó olyan alapszakasz, hogy mind a 16 meccsen pályára tudott lépni), ez pedig a New Englandet is kis gondolkodásra késztette.

Az új javaslat szerint a játékos fizetése az eddigi évi 5,25 millió dollárról 10,75 millióra ugorhat, de ehhez vagy a meccsek 90 százalékán játszania kell vagy 80 elkapást vagy 1200 elkapott yardot hoznia kell, illetve ezek kiválthatóak egy All-Star- jelöléssel. Mike Garofolo, az NFL Network riportere szerint egyik oldal sem kapkod, ugyanakkor a Patriotsnál fontos lenne, hogy idejében lássák a 2019-es költéseket, hiszen legkésőbb akkorra várható egy jelentősebb újjáépítés Tom Brady visszavonulása miatt.