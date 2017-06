Mi a közös a Honvédban és a Clippersben?

George F. Hemingway, a Bp. Honvéd tulajdonosa lesz a csütörtöki Trash Talk vendége. A magyar labdarúgó bajnokcsapat első emberével tulajdonosi döntésekről, kulcspillanatokban választható stratégiákról és persze az NBA nagydöntőjéről beszélgetnek a Sport TV szakértői.

Rengeteget beszéltek már a srácok a szezonban tulajdonosokról, vezetőkről a Trash Talkban, a szezon hajrájában eljött az ideje, hogy egy igazi klubtulajdonossal is megvitassák gondolataikat. A csütörtöki élő adás vendége ugyanis George F. Hemingway, a magyar labdarúgó-bajnokságot megnyerő Bp. Honvéd tulajdonosa lesz, akiről egyébként sokan tudják, hogy az NBA-ben szereplő Los Angeles Clippers rajongója is. Mint NBA-követő, egyből adódik is a kérdés, hogy ő kiket tart sikeres tulajdonosnak odaát, kinek milyen vezetési módszeréből merített-merít a kispestiek élén. De Szaniszló Csaba műsorvezető azt is felveti neki, hogy a döntéseknél mi az ő hatásköre, mekkora szabadságot kapnak a beosztottak, illetve van-e olyan terület, ahol egy személyben dönt.

A Honvéd egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy több tengerentúli major csapathoz hasonlóan a szünetben alapos átalakulás vár rá. Az edzőváltáson már túlvagyunk, biztos, hogy lesznek játékoscserék is – mi meg arra leszünk kíváncsiak, ilyen helyzetben mikor születik szakmai és mikor érzelmi döntés. Egyáltalán, professzionális sportban lehet-e érzelmi döntést hozni? Tegyük hozzá még azt is, a Honvédhoz hasonlóan a Clippers is hasonló válaszút előtt áll, így aztán rövid időre Hemingway úrra bízzuk majd a franchise sorsát az adásban.

Ráadásul itt még nem is állunk meg a kosárlabdában. S. Kovács Ádámnak lesz egy kis UFC-s jutalomjátéka ugyan, de azért a Szaniszló Csaba, Dávid Kornél, Tőrös Balázs hármas, kiegészülve Hemingway úrral, górcső alá veszi a parádésnak ígérkező Golden State Warriors–Cleveland Cavaliers nagydöntőt. A két gárda sorozatban harmadszor döntőzik egymással (1–1-re állnak), de vajon jó-e az ilyen jellegű dominancia egy alapvetően az esélyek kiegyenlítésére törekvő ligában? A legújabb Trash Talk végére reményeink szerint ez is kiderül. A Sport1 21 órától élőben jelentkezik a Trash Talk című amerikaisport-magazin.