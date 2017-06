A Gyűrűk ura óta nem volt ennyire izgalmas trilógia

Ahogy az utóbbi két évben, úgy idén is Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers döntőt rendeznek az NBA-ben. A nagydöntőket tekintve az állás eddig 1-1, idén először történik meg az, hogy az amerikai kosárligában két csapat sorozatban harmadszor vív döntőt egymással. Az egyik oldalon a rájátszásban veretlenül menetelő szupercsapat, a másik oldalon minden idők egyik legdominánsabb szupersztárja. Kezdés ma. NBA-nagydöntő beharangozó, 2. rész.

Amikor Kevin Durant, a liga négyszeres pontkirálya és 2014-es MVP-je bejelentette, hogy a Golden State Warriroshoz igazol, a szakértők és a szurkolók is egy kis híján verhetetlen, 150 pontokat dobálgató szupercsapatot vizionáltak. A félelmek – félelmek? – beigazolódtak, a Golden State Warriors az alapszakasz második felében még a sérült Durant nélkül is brutális formába lendült, és miután visszatért, a rájátszásban már szó szerint verhetetlenek voltak. Ám a döntőbeli ellenfélről, annak kitartásáról és elhivatottságáról éppen a Warriors tudhat a legtöbbet. A Cavaliers képes volt tavaly a legnagyobb mélységekből is felállni, majd Oaklandben, hetedik meccsen nyerni.

A szupercsapat visszavágna

Nem akarom azt érezni, amit tavaly. Akkor összetört a szívem – mondta Stephen Curry a 2017-es nagydöntő első meccse előtti médianapon.

Stephen Curry és a Golden State Warriors tavaly minden rekordot megdöntve, az alapszakaszban 82 meccsen 73 győzelmet aratott. Curry, az előző két év MVP-je még be is dobott 402 triplát, ami miatt sokan már Michael Jordanhez hasonlítják. Mégis, a döntőben sem Curry, sem hűséges fegyverhordozója, az amúgy ugyancsak triplagép Klay Thompson nem tudott maradandót alkotni, és a Warriors 3-1-es előnyből 4-3-as összesítéssel végül alulmaradt.

„Az egy fájdalmas nyár volt – emlékszik vissza Shaun Livingston, a Warriors veterán irányítója. – Amikor annyira közel vagy, de mégsem sikerül, az egy borzasztó érzés. Elmondhatom, extra motivációval fogunk most játszani."

Sok fantasztikus történet esett már meg az amerikai profi sportban. Idén februárig azt gondoltuk, hogy annál nagyobb összezuhanás, mint amit a tavalyi NBA-nagydöntőben a Golden State bemutatott, nem létezik. Aztán februárban az Atlanta Falcons a Super Bowlon megmutatta, hogy még ezt is felül lehet múlni.

Idén a GSW kissé kicserélődött, de a mag maradt, Curry, Thompson és Green mellé érkezett a liga egyik legjobb pontdobója, Kevin Durant.

Durantről - közvetve - már a szezon közben, és most, a döntő előtt is írtunk. Ő lehet az, aki azt a pluszt adhatja Curryéknek, amellyel le tudják győzni az egészséges, kipihent és nagyon elszánt LeBron James vezette Cleveland Cavalierst. Durant lehet az a hiányzó elem, aki, ha Currynek vagy Thompsonnak éppen nem sül annyira a keze, akkor fellép és képes vezetni a csapatot.

„Ami a játékomat illeti talán türelmesebb lettem. Nem érzek extra nyomást kívülről, mert saját magamtól én várom el a legtöbbet." – utalt itt arra is Durant, hogy az Oklahomából történő átigazolásán vannak, akik a mai napig nem tudtak túllépni.

Durant mellett faktor lehet – és valószínű lesz is – az a Draymond Green, akit tavaly a döntőben a negyedik meccs után egy találkozóra eltiltottak, és onnantól kezdve csak a lejtmenet maradt a Warriorsnak, a Cavaliers átgázolt Curryéken.

Itt a sorsfordítónak gondolt pillanat:

Draymond Green a szezon előtt elmondta, ha ismét összefutnak a döntőben, el akarja pusztítani a pályán a Clevelandet. A motiváció, a bosszúszomj benne maximálisan megvan.

A címvédő is óriási formában

A Cleveland Cavaliers egy lassú, konfliktusokkal és problémákkal teli alapszakasz után a rájátszásra nem egy, rögtön két fokozattal kapcsolt fel, és bár nem 12-0-s mérleggel, mint döntőbeli ellenfele, de 12-1-essel jutott fináléba. LeBron James 32 évesen talán karrierje legjobbját nyújtja, a csapat nagyon összeállt, mindenki egészséges és harcra kész.

Azt pedig tavaly láthattuk, mi van akkor, ha 2015-től eltérően mindenki ott van a pályán.

„Kevin Love nagyon fontos tényezője lehet ennek a döntőnek – mondta Kevin McHale, a Boston Celticsszel három bajnoki címet szerző egykori kosaras.

Kevin Love 2015-ben még a rájátszásban, Kyrie Irving pedig a döntő elején sérült meg, így a Cavsnek esélye sem volt. 2016-ban mind Love, mind Irving – LeBron James legfontosabb segítői – egészséges volt, az eredményt ismerjük. A fáradtság és a kimerültség McHale szerint persze most is ott van mindenkiben, de azért fontos megjegyezni, a Golden State több mint egy hetet, a Cavs hat napot pihenhetett a konferenciadöntő után.

„Hiába vagy sérült, az adrenalin visz tovább – mondta McHale. – Ha fáj is valami, ilyenkor felállsz, és mész tovább, ennyi az egész."

A kimerültség fizikálisan nem lehet kifogás egyik csapatnak sem, és amíg olyan félig ember, félig gép játékos, mint LeBron James a pályán van, és vezeti csapatát, a Cavaliersnek nincs oka aggodalomra.

„Jordan soha nem látott tehetség volt, James pedig képes arra, hogy mindenkit jobb játékossá tegyen a csapatában. Olyan, mint egykor Magic Johnson vagy Larry Bird: dob 15 pontot, és mégis ő a meccs legjobbja" – mondta Kevin McHale az nba.com podcastjében.

James óriási formában van, 30 pont fölött átlagol az idei rájátszásban; Irving és Love a fontos pillanatokban rendre hozzák az extra teljesítményt, a kispadról Deron Williams és Kyle Korver pedig tökéletes kiegészítőkké váltak. A palánk alatt Tristan Thompson, a triplavonal mögül pedig J.R. Smith okozhat fejtörést az ellenfélnek.

Nem lehet megtippelni, annyira szoros

Csütörtökről péntekre virradóan elkezdődik a harmadik Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers nagydöntő. A fogadóirodáknál a Warriorst tartják esélyesebbnek, a szakírók statisztikai számításokkal és Élő-pontrendszerrel azt bizonygatják, Stephen Curryék nagy lehetőség előtt állnak.

De ez tavaly is így volt, hívják fel a figyelmet, és akkor a Cavs képes volt meglepetést okozni. Egy olyan LeBron James, akin már nincs az a szörnyen nagy teher, hogy bajnoki címet szállítson városának, nagyon veszélyes lehet. Egy olyan Cavaliers, ahol egyesek akár Jamesnél is jobb napot tudnak kifogni, ugyancsak veszélyes lehet. Viszont egy bosszúszomjas Warriors, ahol Kevin Durant, Steph Curry és Draymond Green játszik, egyszerűen verhetetlen is lehet.

Talán tényleg nem túlzás azt állítani, hogy utoljára a Gyűrűk ura három részén izgultunk ennyire.