Papíron rommá veri az NFL-t a New England Patriots

Az ESPN statisztikai elemzése szerint nem egészen 100 nappal az NFL rajtja előtt a New England Patriots tűnik a legerősebb csapatnak, a címvédő újrázási esélye a Super Bowlon 34,7 százalék.

Már 100 nap sincs hátra a 2017-es NFL-alapszakasz rajtjáig, és az ESPN szerkesztőségében úgy érezték, ideje elkészíteni a szezon előtt hagyományosnak mondható Football Power Indexet (nagyjából a védő-, támadó- és speciális egység hatékonysága, illetve a ligában elfoglalt helye alapján számított, súlyozott érték), illetve ennek segítségével szimulálták az egész évadot is. Nem egy, hanem tízezer alkalommal, és ebből rengeteg következtetést vontak le.

Mindenki fölött a Patriots

Az FPI alapján kimagaslóan a New England Patriots a liga legjobbja a maga +9,2-jével. A Patriots fölényéről sokat elárul, hogy 4,4-del előzi meg a második helyezett Green Bay Packerst, ugyanakkor a Packers és a 13. helyezett Minnesota Vikings között nincs 4,4-es eltérés.

A címvédő mindhárom egysége top 10-es, a Tom Brady vezette offense az első, a védelem a harmadik, a speciális egység pedig a negyedik legjobb. A Patriotson kívül csak a Seattle Seahawks mondhatja el magáról, hogy mindhárom csapatrésze benne van a legjobb tízben.

A New England természetesen saját csoportjában is favorit, 92,3 százalék a valószínsége, hogy megnyeri az AFC Keleti csoportját, amire speciel a New York Jetsnek mindössze 0,5 százalék a sansza.

A Patsen kívül a Pittbsurgh Steleers (AFC Észak, 56 százalék), az Indianapolis Colts (AFC Dél, 36), az Oakland Raiders (AFC Nyugat, 37,4), a Dallas Cowboys (NFC Kelet, 46,4), a Green Bay Packers (NFC Észak, 60,1), az Atlanta Falcons (NFC Dél, 40,3) és a Seattle Seahawks (NFC Nyugat, 75,8) a legesélyesebb saját csoportjában.

A végső győzelemre is a Patriots a legnagyobb favorit a maga 34,7 százalékával, hogy ez milyen óriási esély, azt mutatja, hogy a második legesélyesebb aranygyűrűs, a Green Bay Packers mindössze 9,8 százalékot ért el.