Feladta NFL-álmait a nőverő szuperfutó

Az egykori Ravens-játékos Ray Rice óriási balhé után került ki a ligából. Most edző lett volt középiskolájában.

Középiskolai edzőként tért vissza Ray Rice, a Baltimore Ravens egykori running backje. A játékos mostantól hivatalosan is a New York állambeli New Rochelle High School nevű középiskola futóit edzi majd. Rice-t három év önkéntes munka után véglegesítették új állásában. Maga Rice is ebben a középiskolában tanult: négy éven át ő volt a futballcsapat elsőszámú sztárja, és ezalatt figyeltek fel rá a szintén New York államban található egyetem, a Rutgers University toborzói.

A balhés játékos középiskolás edzőként vezekel:

A még mindig csak harmincéves Rice a Baltimore Ravens első számú running backje volt, és teljesítményével bőven hozzájárult a csapat 2013-as Super Bowl-győzelméhez. A csapat egyik sztárjának számító futótól aztán csúnya körülmények közt vált meg a Ravens, ugyanis nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen Rice ököllel üti meg a barátnőjét egy liftben.

A játékos szerződését azonnal felbontotta a Baltimore Ravens, Rice pedig azóta sem talált magának új csapatot, noha nyilatkozataiban rendre elmondta, mennyire sajnálja a történteket, és szeretne még egy esélyt kapni az NFL-ben.

Rice felejthetetlen 29 yardja 2012-ben a Chargers ellen:

De nem kapott, így öt év után, háromszoros Pro Bowl-választottként, 6180 futott yarddal, illetve 37 futott és hat elkapott touchdownnal a háta mögött inthet búcsút a ligának.