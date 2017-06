A legnagyobb magyar, aki meghódította Amerikát

Milyen volt személyesen találkozni a legendás Michael Jordannel? Hogyan sikerült egyetlen magyarként több, mint 100 meccsen pályára lépni az NBA-ben? Érdemes-e a meccsek előtti napon bevágni egy óriási steaket? Minden kiderül a Sport TV által készített, Dávid Kornél NBA-s pályafutásáról szóló dokumentumfilmből, amelyet vasárnap este mutat be a televízió.

A Kornél On Tour egy hiánypótló dokumentumfilm hazánk eddigi egyetlen NBA-t megjárt kosarasáról, Dávid Kornélról. A volt csapattársai, kollégái és ellenfelei által is tisztelt magyar kosarasáért a mai napig rajonganak Amerikában, ugyanis ő még akkor játszott a ligában, amikor az európaiaknak igen kevés esélyük volt megragadni a legjobbak között. Dávid Kornél bebizonyította, hogy szívvel, alázattal és kitartással akár Nagykanizsáról is eljuthat valaki a legendás Chicago Bulls öltözőjébe.

A dokumentumfilm bemutatja, milyen ember valójában Dávid Kornél: végtelenül szerény, mosolygós és rendkívül barátságos, nem hiába imádják még az olyan, nehéz természetű egykori csapattársai és ellenfelei is, mint Toni Kukoc vagy Ben Wallace.



A Kornél on Tour nagyszerű, rengeteg vicces, őszinte és érzelmes jelenettel. A Sport TV nem profi filmesekre, hanem a Trash Talk házigazdájára, Szaniszló Csabára és Gallai Lászlóra bízta az operatőri feladatokat, így a film hangulatát és minden kockáját áthatotta a gyermeki őszinteség. Néha, amikor az operatőrök is látszódtak, láttuk, ahogy széles mosollyal isszák Dávid Kornél minden egyes szavát.

A film egyik legérzelmesebb pillanata, amikor bekukkantást nyerhettünk a régi Bulls-edzőközpontba. Ez a hely azért is nagyon fontos az egykori magyar kosaras életében, mert anno ott találkozott először minden idők legjobbjával, Michael Jordannel. A készítők számtalan, soha korábban nem látott archív felvételt is megszereztek az NBA-től, aminek köszönhetően valódi exkluzivitást adtak az első magyar road movie-nak.

Ez az a film, amely remélhetőleg precedenst teremt itthon.

Gondoljunk bele, hány és hány klasszis sportolóról, azok életéről hiányzik egy hasonló alkotás. Mennyire fontos lenne az, hogy bemutassuk, ezek a sokszor elérhetetlennek hitt sportolók is hús-vér emberek. Mennyi fiatalnak adhatnának a Kornél on Tour-hoz hasonló filmek motivációt és életcélt.

Dávid Kornél elérte, hogy nemcsak játékára és mentalitására, de lehengerlő személyére is emlékezzenek. A kanizsai kosarasra, a nagybetűs emberre, aki meghódította Amerikát.

A Kornél on Tour bemutatója vasárnap, 20.30-kor lesz a Sport TV-n.