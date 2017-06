Elbúcsúztatja csapata a kutyaviadalokat szervező NFL-est

Ünnepélyes keretek közt vonul vissza hétfőn az NFL-től Michael Vick irányító és Roddy White elkapó. Mindkét játékos az Atlanta Falconsban töltötte karrierje meghatározó éveit, a csapat pedig egy különleges ceremóniával honorálja Vick és White teljesítményét.

„A mi szemünkben mindkét játékos a Falcons-csapattag és családtag marad élete végéig" – nyilatkozta a csapat hivatalos oldalán Arthur Blank, az Atlanta Falcons tulajdonosa. „Mindketten komolyan hozzájárultak a csapat sikeréhez, és mindkettejükre büszkék vagyunk, úgyhogy örömmel hajtunk fejet Mike és Roddy karrierje előtt."

Michael Vick = Atlanta Falcons:

Blank azt is elmondta, hogy ebben az esetben nem követik az NFL-ben megszokott gyakorlatot, vagyis nem adnak a két játékosnak egy-egy napos, tiszteletbeli szerződést, hogy a Falcons-kerettagjaként vonulhassanak vissza. Ilyesmire nincs szükség, hiszen enélkül is mindenki tisztában van azzal, hogy ez a két játékos örökre a Falcons-család tagja marad – mondta Blank.

Blank döntése némileg ellentétben áll Michael Vick vágyálmával: az egykori irányító ugyanis néhány napja azt nyilatkozta, hogy szívesen kötne a Falconsszal egy egynapos szerződést, hogy eredeti csapatától vonulhasson vissza.

Michael Vicket a 2001-es NFL-draft legelső játékosaként választotta ki az Atlanta Falcons, ahol hat szezont töltött, majd a Philadelphia Eagles, a New York Jets és a Pittsburgh Steelers játékosa is volt. Vicket korának egyik legtehetségesebb irányítójaként tartották számon: ő volt az előfutára a mára már az NFL-ben is egyre inkább elterjedő dual-threat quarterbacknek, vagyis azoknak az irányítóknak, akik Cam Newtonhoz, vagy Russell Wilsonhoz hasonlóan nem kizárólag a passzjátékban, de futásban is erősek. Vick karrierjét beárnyékolta, hogy 2008-ban letöltendő börtönbüntetést kapott illegális kutyaviadalok szervezéséért.

Vick a földön és a levegőben is pusztított:

A Vicknél mindössze egy évvel fiatalabb, 1981-es születésű Roddy White a 2005-ös draft első körében került Atlantába. A 2015-ös szezonnal bezárólag a Falcons egyik legmeghatározóbb játékosa volt: karrierje során 10 863 elkapott yardot, 808 elkapást és 63 touchdownt jegyzett, összesen 171 meccsen, miközben négyszer került a Pro-Bowlba. White azok után, hogy a 2016-os szezonban nem játszott, idén április 14-én jelentette be a visszavonulását.

Roddy White az Atlanta Falcons történetének legeredményesebb elkapója volt: