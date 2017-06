Egy transzparens mellett szobrozva akar NFL-játékos lenni

Rashaun Sligh az Philadelphia Eagles központja előtt szobrozik, hogy bekerülhessen a csapatba. Eközben olyasvalakivel is összefutott, aki pont így lett az Eagles játékosa, a történetéről pedig film is készült.

A Philadelphia Eagles főhadiszállásának számító épület, a NovaCare Complex előtt egy fura figura álldogált tiszteletre méltó kitartással az elmúlt egy hétben. Rashaun Sligh, egy 24 éves fiatalember, aki állítása szerint elkapót játszik, de komolyabb játékosmúltja nincsen – a Temple Universityre járt, de még az ottani amerikaifoci-csapatba, a Temple Owlsba se fért be –, mégis nagyon szeretné kipróbálni magát a Philadelphia Eagles soraiban. Sligh a kezében egy kartonra írt transzparenssel tudatta az Eagles-vezetőségével, illetve minden arrajáróval, hogy élete álma egy esély az Eaglesnél.

Ebben eddig semmi különös nincs, hiszen évről évre megfordulnak hasonlóan elszánt figurák egy-egy csapat körül. Sligh esete azért különleges, mert felkeltette a legendás egykori Eagles-játékos, Vince Papale figyelmét is. Papale-ról annyit érdemes tudni, hogy körülbelül hasonlóan került be az NFL-be, ahogy most Sligh próbál: megfordult pár félprofi csapatban, aztán addig kilincselt az Eaglesnél, amíg ki nem próbálták. Papale meg is ragadt a csapatban, és egészen három évig játszott az Eagles soraiban.

Harmincévesen került az NFL-be, így a mai napig ő a legidősebb újonc a ligában. Papale sztorija Hollywoodot is megihlette: az ő története alapján készült a Legyőzhetetlen (Invincible) című 2006-os film, Mark Wahlberg főszereplésével.

Rashaun Sligh és Vince Papale

Papale, állítása szerint a helyi hírekben olvasott Sligh akciójáról, úgyhogy el is ugrott meglátogatni a fiatalembert, akit ebédre is meghívott volna, de Sligh megköszönte szépen a lehetőséget, de inkább maradt a helyén, nehogy az ebéd miatt szalasszon el valami Eagles-fejest, akinek az orra alá dughatná a transzparensét. Úgyhogy Papale inkább hozott Slighnak egy cheesesteaket, vagyis a hagyományos, philadelphiai sajtos-húsos szendvicset.

Először nem esett le neki, hogy ki vagyok" – mesélte a sztorit Papale a CSNPhilly.com-nak. „Aztán elmondtam neki, hogy én is így kezdtem, és bemutatkoztam, ő pedig majdnem elájult, annyira örült nekem."

Papale a szendvics mellé egy jótanáccsal is szolgált az ifjú játékosjelöltnek, mégpedig azzal, hogy ne adja fel az álmait, hiszen az ő példájából kiindulva egyáltalán nem lehetetlen, hogy neki is ad egy esélyt az Eagles. Sligh álma pedig félig-meddig már meg is valósult, hiszen az Eagles ugyan még nem hívta próbajátékra, de a helyi arénafutball-csapat, a Philadelphia Soul már felajánlott neki egy lehetőséget a bizonyításra.