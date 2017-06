Az idei Warriors minden idők legjobbja

A CBS toplistáján Jordanéket, Bryantéket és Ervingéket is veri az újdonsült bajnokcsapat. Egy amerikai szakportál szerint a 2017-ben csúcsra érő Golden State Warriors minden idők legjobbja, ami a playoffbeli teljesítményt illeti. A Durant, Curry, Thompson hármas vezette csapat mindössze egy vereséggel söpört végig a rájátszáson.

Nincs megállás a Golden State Warriors dicsőítésében, most éppen a CBS vetette fel, hogy vajon a 2016-2017-es együttes minden idők legjobbja az NBA-ben vagy sem. A 67/15-ös alapszakaszbeli, majd a 16/1-es playoffbeli győzelem/vereség mutató eléggé impresszív. A portálon igazából csak a rájátszásbeli teljesítményeket hasonlították össze (csak azokat az együtteseket vették figyelembe, amelyeknek a gyűrűkig vezető úton legalább három párharcot kellett megnyerniük), megnézték, kik ellen jutottak trónra, milyen átlagos pontkülönbséggel, a riválisoknál hány Hall of Fame-tag (beleértve a jövőbelieket is) szerepelt, illetve az ellenfeleknél hány kulcsjátékos mulasztott sérülés miatt egy vagy több mérkőzést.

Ezek alapján az alábbi csapatok nyújtották a legjobb teljesítményt a rájátszásban:

8. helyezett az 1999-es San Antonio Spurs (15 győzelem, 2 vereség)

A lockout miatt az alapszakaszban mindössze 50 meccset kellett játszaniuk a csapatoknak, viszont a playoff már teljes volt. A San Antonio Spurs a David Robinson, Tim Duncan kettőssel két párharcban söpört, kettőben pedig egy-egy meccset veszített. A nagydöntőben mindössze egy meccset veszített a sérült Patrick Ewing nélkül felálló New York Knicks ellen.

Út a csúcsra: Minnesota Timberwolves 3-1, Los Angeles Lakers 4-0, Portland TrailBlazers 4-0, New York Knicks 4-1

Átlagos pontkülönbség: +7,2

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 4 (Kevin Garnett, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Arvydas Sabonis)

7. helyezett az 1982-es Los Angeles Lakers (12 győzelem, 2 vereség)

Magic Johnsonnal, Jamaal Wilkesszal, Bob McAdoo-val és Kareem Abdul-Jabbarral nem volt sok gondjuk a rájátszásban. Csak a nagydöntőben buktak el két mérkőzést a Julius Erving vezetette Sixers ellen.

Út a csúcsra: Phoenix Suns 4-0, San Antonio Spurs 4-0, Philadelphia 76ers 4-2

Átlagos pontkülönbség: +6

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 3 (Dennis Johnson, George Gervin, Julius Erving)

6. helyezett az 1991-es Chicago Bulls (15 győzelem, 2 vereség)

Michael Jordan első, egyben legkönnyebb bajnoki címe volt az 1991-es, a menetelés során csak a főcsoport-elődöntőben és a nagydöntőben kapott ki egyszer-egyszer a gárda. Könnyítette a helyzetét, hogy a Bullst az előző két szezonban a keleti fináléban megverő Detroit Pistons legjobbja, Isiah Thomas nem volt százszázalékos a söpréssel záruló párharcban.

Út a csúcsra: New York Knicks 3-0, Philadelphia 76ers 4-1, Detroit Pistons 4-0, Los Angeles Lakers 4-1

Átlagos pontkülönbség: +11,7

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 7 (Patrick Ewing, Charles Barkley, Joe Dumars, Dennis Rodman, Isiah Thomas, Magic Johnson, James Worthy)

5. helyezett az 1989-es Detroit Pistons (15 győzelem, 2 vereség)

Csak a Michael Jordan-féle Chicago Bulls tudta megverni a Pistonst ebben a playoffban, igaz, rögtön kétszer is. A Detroit egészen sok, kilenc „halhatatlannal" találkozott, de a legjobbakat részben vagy egészben elkerülte: Larry Bird egyáltalán nem játszott ellene az első körben, Magic Johnson pedig a nagydöntő második meccsén dőlt ki végleg sérülés miatt.

Út a csúcsra: Boston Celtics 3-0, Milwaukee Bucks 4-0, Chicago Bulls 4-2, Los Angeles Lakers 4-0

Átlagos pontkülönbség: +7,7

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 9 (Dennis Johnson, Kevin McHale, Robert Parish, Michael Jordan, Scottie Pippen, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy)

4. helyezett az 1983-as Philadelphia 76ers (12 győzelem, 1 vereség)

Julius Erving a Houstontól elszipkázott Moses Malone személyében kapott egy kiváló partnert, így egy domináns, 65/17-es alapszakaszt egy 12/1-es playoff követett. A nagydöntőben söpört a gárda, meccsenként átlagban 10 pontot vert rá a Los Angeles Lakersre.

Út a csúcsra: New York Knicks 4-0, Milwaukee Bucks 4-1, Los Angeles Lakers 4-0

Átlagos pontkülönbség: +6,5

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 6 (Bernard King, Bob Lanier, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Bob McAdoo, Jamaal Wilkes)

3. helyezett a 2001-es Los Angeles Lakers (15 győzelem, 1 vereség)

A Shaquille O'Neal, Kobe Bryant kettős fémjelezte éra legsimább bajnoki címe volt, a gárda átlagosan 12,7 pontot vert a riválisokra meccsenként a playoffban. A Lakers az idei Warriorshoz hasonlóan veretlenül jutott be a döntőbe, ahol a Philadelphia egyszer azért megadásra késztette.

Út a csúcsra: Portland TrailBlazers 3-0, Sacramento Kings 4-0, San Antonio Spurs 4-0, Philadelphia 76ers 4-1

Átlagos pontkülönbség: +12,7

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 6 (Scottie Pippen, Arvydas Sabonis, Tim Duncan, David Robinson, Allen Iverson, Dikembe Mutombo)

2. helyezett az 1971-es Milwaukee Bucks (12 győzelem, 2 vereség)

Az MVP és pontkirály Lew Alcindor, valamint Oscar Robertson vezette győzelemre a Buckst, amely úgy dübörgött végig a playoffon, hogy minden riválisánál legalább két későbbi Hall of Fame-tag szerepelt. (Még úgyis, hogy a Lakers nem számíthatott Jerry West és Elgin Baylor szolgálataira.) Alcindor a szezonzárást követő napon nevet változtatott, és új nevén alighanem többen ismerik. Kareem Abdul-Jabbarként.

Út a csúcsra: San Francisco Warriors 4-1, Los Angeles Lakers 4-1, Washington Bullets 4-0

Átlagos pontkülönbség: +14,5

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 7 (Jerry Lucas, Nate Thurmond, Wilt Chamberlain, Gail Goodrich, Gus Johnson, Earl Monroe, Wes Unseld)

1. helyezett a 2017-es Golden State Warriors (16 győzelem, 1 vereség)

A Warriors rájátszásbeli rekordot jelentő 15/0-val indított, igaz, abból azért profitált, hogy a főcsoportdöntőben a San Antonio Spursben Tony Parker nem játszott, Kawhi Leonard pedig az első meccs felénél kiszállt egy Zaza Pachulia-alattomosság miatt. Egyelőre három olyan játékossal számoltak az amerikaiak, akik az ellenfeleknél Hall of Tame-tagságig viszik, de ez a szám idővel tuti bővül majd. (Mást ne mondjunk, Leonarddal és Parkerrel.) De hogy döbbenetes roham volt, az biztos.

Út a csúcsra: Portland TrailBlazers 4-0, Utah Jazz 4-0, San Antonio Spurs 4-0, Cleveland Cavaliers 4-1

Átlagos pontkülönbség: +13,5

Mostani vagy leendő Hall of Fame-tagok az ellenfeleknél: 3 (Pau Gasol, Manu Ginóbili, LeBron James)