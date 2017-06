NFL-tulajdonos lehet a brit nagykövet

Amennyiben a szenátus jóváhagyja, a New York Jets tulajdonosa, Woody Johnson lesz Amerika következő brit nagykövete.

Donald Trump hivatalosan is a hetvenéves Woody Johnsont, a New York Jets tulajdonosát nevezte meg Amerika következő brit nagyköveteként. Amennyiben Johnson jelölését jóváhagyja a szenátus, a Jets ügyvezetői posztját öccse, az 58 éves Christopher Johnson veszi át, hiszen a megbízatás betöltéséhez Woody Johnsonnak három évre kell Nagy-Britanniába költöznie.

„A New York Jets 2000 óta fontos részét képezi a családunknak, ugyanakkor ez a jelölés egy hihetetlen lehetőség Woodynak" – nyilatkozta az ifjabbik Johnson-testvér, akinek szintén van tulajdonrésze a csapatban.

„Az évek alatt mindanyian megtanultuk, hogy a New York Jets ügyvezetői posztja különleges felelősségtudatot kíván. Amennyiben Woody megkapja a kinevezést, boldogan átveszem a posztját, hogy egy olyan csapatot építsek, amelyre büszkék lehetnek a drukkerek" – ígérte.

Jóllehet Trump már januárban Amerikai következő brit nagyköveteként mutatta be a hithű republikánus Johnsont, akit a nyilatkozatában az egyik legrégebbi barátjának nevezett, a jelölés csak most vált hivatalossá. A Johnson&Johnson kozmetikai cég örököseként is ismert csapattulajdonosnak nem lesz egyszerű feladata, hiszen épp az Európai Uniótól való elszakadási folyamat kellős közepébe csöppen bele, amennyiben véglegesítik a kinevezését.

Az NFL világában egyébként nem példa nélküli, hogy egy-egy csapattulajdonos diplomáciai pályára lép. A nemrég elhunyt Dan Rooney, a Pittsburgh Steelers egykori tulajdonosa például Írország amerikai nagykövete volt 2009-től 2012-ig.