Duranttel, Curryvel, Paullal nyit a szabadügynökpiac az NBA-ben

Újfent izgalmas lesz a szabadügynökpiac az NBA-ben, hiszen például a Golden State Warriors bajnokcsapatának két pillére, Kevin Durant és Stephen Curry is új szerződésre hajt. A yahoo.com oldalon olvasható The Vertical blog összeszedte az NBA idei szabadügynökpiacának legjobbjait. Még ha nem is mindegyikükért lesz őrült hajsza (hiszen vannak leosztottnak tűnő lapok), érdemes végignézni, kikre lehet lecsapni.