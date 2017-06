Tom Brady az élre került, J.J. Watt szerint hülység szavazni

Hétfőn került adásba az NFL Network tízrészes tévésorozatának utolsó epizódja, az NFL Top 100. A sorozat a legjobb száz játékost listázza, fordított sorrendben, mégpedig a kollégáik szavazatai alapján.

A 2017-es NFL Top 100 élén a New England Patriots irányítója, Tom Brady végzett, aki 2011-ben már egyszer megkapta ezt az elismerést. Brady a legelső, hosszabbításban megnyert, történelminek is nevezhető Super Bowl után ismét beírta magát a rekordok könyvébe, hiszen a sorozat történetének hét éve alatt ő lett az egyetlen olyan játékos, aki két ízben is a lista élére került. Ráadásul idén volt a második olyan alkalom, amikor a lista élét nem a regnáló MVP csípte meg.

Brady mögött a második helyezett a Denver Broncos linebackere, Von Miller lett, ezzel őt választották a legjobb védőnek. A tíz legjobb játékos közé rajtuk kívül három elkapó, Antonio Brown (Pittsburgh Steelers), Julio Jones (Atlanta Falcons) és Odell Beckham Jr. (New York Giants) is bekerült. A futójátékosok közül Le'Veon Bell (Steelers) és Ezekiel Elliott (Dallas Cowboys) jutottak a legjobb tíz közé. Rajtuk kívül a legszűkebb elitbe került Aaron Rodgers (Green Bay Packers) és Matt Ryan (Atlanta Falcons) irányító is, védőből viszont Milleren kívül csak egyvalaki jutott a tíz legjobb közé, mégpedig Khalil Mack, az Oakland Raiders linebackere.

A 902 NFL-játékos szavazata alapján készülő NFL Top 100 évről évre megosztja a játékosokat, és különösen azok háborodnak fel a végeredményen, akik a vártnál jóval rosszabb helyen találják magukat.

Tavaly a Baltimore Ravens azóta visszavonult elkapója Steve Smith kelt ki magából, mivel rá se került a listára, idén pedig Chris Harris, a Denver Broncos cornerbackje háborodott fel, hogy csak a 63. helyet csípte meg.