Russell Wilson favágóadaggal diétázott

Egészen különleges diétával fogyott négy és fél kilót Russell Wilson, a Seattle Seahawks irányítója. A játékos napi 4800 kalóriányi ételt pusztított el, ami több, mint kétszerese egy átlagos felnőtt férfinak ajánlott, napi 2000-2200 kalória körüli mennyiségnek, ennek ellenére a fogyás mellett a testzsírszázaléka is lecsökkent 16 százalékról tízre.

Az irányító a diétájához egy Philip Goglia nevű kaliforniai dietetikus szolgálatait vette igénybe, aki Amerikában a celebek dietetikusaként is ismert, hiszen amellett, hogy olyan NBA-sztárokkal is dolgozott, mint Carmelo Anthony vagy Kevin Love, Kim Kardashian és Chris Pratt is az ő segítségével próbált lefogyni.

Goglia nemhogy csökkentette volna, de megemelte Wilson kalóriaadagját, 2700 kalóriáról 4800-ra, ezzel együtt viszont bizonyos ételekről letiltotta a játékost. „A sportolók anyagcseréje jóval magasabb fordulaton pörög, mint az átlagembereké. Minél izmosabb valaki, annál több kalóriára van szüksége, úgyhogy ezen az úton indultunk el. Ezen kívül megtiltottam, hogy tejtermékeket, illetve gluténtartalmú ételeket fogyasszon" – mondta a szakember.

A játékos egy átlagos napi étrendje a következőképp néz ki. A reggeli edzés előtt egy evőkanál lekvár, és mandulavaj, reggelire zabpehely, csirkemell gyümölcs és két tojás, tízóraira pedig gyümölcs és mandula jár. Kétszer is ebédel: ebédenként fél-fél kiló csirkemell, köretnek pedig rizs, vagy jamgyökér, vagy krumpli, illetve zöldség szolgál. Uzsonnából is kettő van, egy-egy gyümölccsel, mandulával, és fehérjeturmixszal. A vacsora hal, vagy steak salátával, lefekvés előtt pedig egy evőkanál cukornádmelasz és gyümölcs, illetve ha másnap kemény edzés következik, akkor gabonapehely, lekvár, almamártás és mandulavaj a menü.

Wilson a tavalyi térd- és bokasérülése miatt meccset ugyan nem hagyott ki, de mindössze 259 yardot futott, ami a mobilitásáról is hírhedt játékosnak negatív karriercsúcs. Az irányító elárulta, hogy edzeni sem tudott megfelelően, és ennek is volt köszönhető, hogy nehezebb volt a kívánatosnál. A diétáról viszont elmondta, hogy nagyon könnyű volt betartania, pedig egyébként született ínyenc, és imád enni.