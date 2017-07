A UFC-ben is világmárka lehet Shevchenko

Egy nappal az Ultimate Fighter döntője után magyar idő szerint vasárnap hajnalban következik a UFC 213. számozott gálája. A főkártya öt mérkőzése között találunk korábbi bajnokok csatáit, egy ideiglenes középsúlyú címmeccset, illetve egy elképesztően szoros visszavágót a női harmatsúlyú övért.

Az eredeti terv szerint a UFC 213 nevekben és párosításokban a tavalyi UFC 200-at, esetleg a New York-i 205 színvonalát hozta volna, ám Cody Garbrandt, illetve Donald Cerrone sérülése után úgy tűnik, a július végi 214-es gála lesz a nyár legnagyobb dobása. Ettől függetlenül a szervezet az International Fight Week második eseményére így is egy parádés eseményt hozott össze. Nézzük, kik lesznek a főszereplők!



Anthony Pettis a könnyűsúly egykori bajnokaként okkal érezhette azt, ideje szerencsét próbálni eggyel lejjeb, pehelysúlyban, miután a bajnoki öv elvesztését követően újabb két vereséget szenvedett a 155 fontosok között. Noha új súlycsoportjában győzelemmel debütált (Charles Oliveira volt a kárvallott), az ideiglenes címmérkőzésre nem tudott rendesen lefogyni, így Max Holloway ellen elszenvedte élete első, nem pontozásos vereségét.

Pettis ezek után kötelező jelleggel visszatért könnyűsúlyba, ahol elsőre nem lesz könnyű feladata, hiszen a minden hájjal megkent UFC-veterán, Jim Miller vár rá. Miller a maga 25 UFC-összecsapásával a szervezet egyik legrégebbi, mai napig aktív motorosa, aki februárban Dustin Poiriernak is okozott kellemetlen meglepetést (meg egy hónapokig fájdogáló combot). Bár karrierje ezen részén már nem lesz az elit közelében, stílusa mindig szórakoztató bunyót ígér.

Tipp: Pettis, pontozással

A második mérkőzésen nem csak a nehézsúly krémjéből csapnak össze ketten immár harmadik alkalommal, hanem a sportág két legendája minden bizonnyal egy újabb címmeccs lehetőségéért is verseng. Fabricio Werdumtól a UFC 198-on hazai közönség előtt vette el kiütéssel az övét Stipe Miocic, amit aztán először Alistair Overeem ellen védett meg a 203-on. A brazil és a holland egyszer a Pride-ban, egyszer pedig – még a UFC-be való betagozódása előtt –a Strikeforce-ban csapott össze, 1-1 győzelem után ideje eldönteniük ki mérkőzhet meg újra a címért.

Bár a feltörekvő Francis Ngannou a UFC 215-ön beleköphet a levesükbe (Junior Dos Santos ellen száll harcba), a csata győztese joggal kérhet visszavágót Miocictól, hiszen vereségük óta mindketten sikerrel abszolválták a következő meccsüket – noha Werdum csak konszolidált pontozást nyert Travis Browne ellen, Overeem kemény térdesei padlóra küldték Mark Huntot. Nehéz papíron kiegyenlítettebb mérkőzést találni.

Tipp: Werdum, kiütéssel

Donald Cerrone sérülése miatt az ő Robbie Lawler elleni ütközetét Anaheimbe, a UFC 214-re költöztették át, a lépés két nyertese újra a nehézsúlyúak közül kerül ki, hiszen Curtis Blaydes és Daniel Omielanczuk a felvezető meccsek végtelen sora helyett a főkártyán találta magát. Blaydes rövid karrierjének egyetlen vereségét a már említett Ngannou ellen szenvedte el, a többi mérkőzését kíméletlen befejezéssel oldotta meg – legutóbbi, Adam Milstead ellen sikerét ugyan mintájában talált marihuána miatt elvették, ettől még 26 évesen egyike azon versenyzőknek, akik az öregecske nehézsúlyban pár győzelemmel a mézesbödön közelében találhatják magukat.

Omielanczuk egyre kevesebbet bizonyító riválisokkal találja szembe magát, szekere pedig elképzelhető, hogy kifele áll a szervezetből. A lengyelnek mindenképp szüksége lenne egy impresszív győzelemre, hogy legalább viszonyítási pontnak megtartsák, ám a hihetetlenül agresszív Blaydes ellen a túlélésért kell majd küzdenie.

Tipp: Blaydes, kiütéssel

Michael Bisping sérülése miatt a co-main event egy középsúlyú ideiglenes címmérkőzés lesz. Yoel Romero kései befejezései (elég csak a Tim Kennedy vagy a Chris Weidman ellen lesújtásokra gondolni), na meg a Jacaré Souza elleni vitatható pontozásos sikere okán érdemelte ki a lehetőséget. Robert Whittaker is mintaszerűen küzdötte végig magát a lépcsőkön, hiszen a Hóhér becenévre halgató új-zélandi 6-0-s mérleggel rendelkezik, mióta váltósúlyból eggyel feljebb lépett.

A 40 éves kubai Romero birkózó hátterére (Sydneyben olimpiai ezüstérmes volt) és kíméletlen befejező képességére appelálhat, a 14 évvel fiatalabb Whittakernek pedig azt a precíz, türelmes stílust kell hoznia, ami többek között Derek Brunson és Jacaré Souza kiütéséhez vezetett.

Tipp: Whittaker, kiütéssel

A főmérkőzést, ahogyan azt a tavalyi Fight Week legvégén (UFC 200) is, Amanda Nunes vívja. Tavaly ilyenkor a már azóta visszavonult Miesha Tate-et az első menetben megfosztotta övétől, decemberi első címvédésén pedig a visszatérő Ronda Rousey ellen 48 másodperc elég volt neki a K. O.-hoz. Másodszorra Valentina Shevchenko ellen kell bajnokként helytállnia, akivel a UFC 196-on összehozta már a sors.

Akkor a mindössze második UFC mérkőzését vívó Shevchenko csúnyán kikapott az első menetben, de a harmadikat olyan magabiztosan hozta, hogy sokak azóta is megkérdőjelezik Nunes kardióját. Ez az összecsapás öt menetig mehet, így a késői felvonásokban a muay thai múlttal és az egész divízióban rettegett válaszütéseivel könnyen frusztrálttá teheti a nyomásra és agresszióra építő Nunest. Shevchenko Julianna Pena ellen azt is bebizonyította, a földön sem szabad leírni.

Nunes hihetetlen ütőereje ismét korai befejezést hozhat, ám ahogy telik az idő, úgy nőnek folyamatosan a kirgiz-perui esélyei. Mindkét hölgy elképesztően megérdemli a címet, hiszen tisztán láthatóan a divízió két legjobbja csap össze – már jóval tapasztaltabban, mint tették azt az első alkalommal.

Tipp: Nunes, feladásra kényszerítéssel