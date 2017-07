James Harden is bankot robbantott

James Harden aláírta új, majd' 170 millió dolláros szerződését a Houston Rockets csapatával, amely 2023-ig szól.

Azok után, hogy James Harden 2017-ben is második lett az MVP-szavazáson (a Liga legértékesebb játékosának járó díj), a Houston Rockets és ő is úgy gondolták, érdemes megegyezni hosszabb távra. Jelenleg is futó szerződése 2019-ben jár le, azonban ezt további négy évvel toldották meg, amely időtartam alatt mintegy 169,2 millió dollárt fog keresni. Addig sem kell azonban félteni, valószínűleg nem lesznek megélhetési gondjai a következő két évben, amikor összesen körülbelül 60 millió dollárt fog zsebre tenni.