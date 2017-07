Még három évig biztosan marad a csúcson a Patriots

Az ESPN szakértői szerint a következő három évben a New England Patriots lesz az NFL legjobb állapotban lévő franchise-a.

Aki esetleg arra számít, hogy mindjárt kifullad a New England Patriots és átadja a helyét az NFL csúcsán egy másik franchise-nak, annak csalódnia kell. Legalábbis ha hihetünk az ESPN három szakértője (Louis Riddick, Mike Sando, Field Yates) által készített elemzésnek. A trió úgy döntött, megnézi, hogy a következő három idényben melyik franchise lesz a legjobb állapotban.

A vizsgálathoz a keretek erősségét (quarterback nélkül), a quarterback-helyzetet, a draftot, a vezérkari irodát és az edzői stábot minősítették, ezekhez rendeltek értéket, majd súlyozva összeadták.

Meglepő vagy sem, de a New England nyerte meg a versenyt, úgy, hogy az öt pontból háromban (keret, edző, vezérkari iroda) is az élen végzett, a legrosszabb helyezése pedig a draft kapcsán összeszedett kilencedik hely volt. A keret óriási erőssége, hogy legalább 2019-ig kulcsemberek sorának (Rob Gronkowski, Devin McCourty, James White, Marcus Cannon, Stephon Gilmore, Julian Edelman, Dont'a Hightower) van élő szerződése, a veszélyt mindössze az jelenti, hogy nem tudni, Tom Brady meddig játszik még. Ahogyan az ESPN fogalmaz, jelenleg „ő a világ legjobb játékosa, de megjósolhatatlan, mennyi ideig lesz képes csúcsszínvonalon játszani." Arról nem is beszélve, hogy Bill Belichick meddig akar még edzősködni.

A Patriots mögött még a Seattle Seahawks, az Atlanta Falcons, a Green Bay Packers és a Pittsburgh Steelers fért be az első ötbe, a lista végén pedig egyáltalán nem meglepő módon a Cleveland Browns zárt.