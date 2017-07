Ha a fater cipőjében játszik, vége Lonzo Ball tudományának

Lonzo Ball körül hatalmas a felhajtás az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) berkeiben. Pedig a fiú még egyetlen alapszakasz-meccsen sem lépett pályára, 19 éves, mégis mindenki róla beszél. Ennek két oka van: az egyik, hogy nagyon tehetséges, a másik pedig az édesapja.

Lonzo Ball nevét még középiskolás játékosként ismerték meg a kosárlabda szerelmesei. Végzős évében tripla duplát átlagolva (három különböző statisztikai kategóriában is kétszámjegyű érték), veretlenül nyerték meg a kaliforniai állami bajnokságot két öccsével, LiAngeloval és LaMeloval karöltve. Lonzoért már korábban is sorban álltak az egyetemek, végül a UCLA (University of California, Los Angeles) mellett döntött, főleg azért, mert nem csak jó nevű az egyetem, de így még költöznie sem kellett.

Jól is játszott az első (és egyben utolsó) egyetemi szezonjában, bejutottak a legjobb 16 közé, és végül 14,6 pontos, 7,6 gólpasszos és 6 lepattanós átlaggal végzett. Ő lett az első, aki Jason Kidd óta ilyen számokat produkált, majd jelentkezett az NBA draftjára.

Márciusban azonban valaki úgy gondolta, hogy nem elég, ha Lonzo csak tehetséges, nem árt némi őrületet is kreálni a személyisége köré.Ez a valaki egy bizonyos LaVar Ball volt, Lonzo édesapja. A kedves papa száját olyan bölcsességek hagyták el, hogy Lonzo már most jobb, mint a kétszeres NBA MVP Stephen Curry, vagy Russell Westbrook, esetleg LeBron James. Aztán kitalálta azt is, hogy ha ő és Michael Jordan pályafutásaik csúcsán (ami LaVarnál a 2,2 pontátlagos egyetemi kosárlabdakarriert jelenti) játszottak volna egy az egy ellen, akkor megverte volna minden idők legjobbját.

Majd jött a többi finomság: amikor Lonzóék kiestek, annyit mondott, hogy nehéz úgy nyerni ezen a szinten, ha három fehér játékos is van a csapatban. Ezután kijelentette, hogy olyan cipőüzletet szeretne nyélbeütni valamelyik márkával, hogy mindhárom fiáért összesen egy milliárd (!) dollárt fizessenek. Mivel értelemszerűen minden gyártó kikosarazta, megalapította saját márkáját, a Big Baller Brandet, majd piacra dobta az első cipőt, ZO2 néven, utalva ezzel fia nevére és mezszámára. A csuka ára 495 dollár lett, sokkolva ezzel a potenciális vásárlókat.

És ezzel vissza is érkeztünk Lonzo amatőr húzásához. Néhány héttel azután, hogy kedvenc csapata, a Los Angeles Lakers ledraftolta az első kör második helyén, megkezdődött a fiatalok nyári ligája. Itt Lonzo is pályára lépett, az első meccsén pedig óriási csalódást okozott, mindössze 5 pontig jutott, 2/15-ös dobásmutatóval, 1/11-es aránnyal a hárompontos kísérleteknél.

Második próbálkozása már jobban sikerült, 11 ponttal, ugyanennyi lepattanóval és gólpasszal, azaz jött egy újabb tripla dupla. A Lakers harmadik meccsén egy kisebb sérülés miatt nem játszott, a negyediken viszont már robbantott. Végre bemutathatta mindenkinek, miért is taksálják olyan sokra. 36 pontot, 11 gólpasszt, 8 lepattanót, 5 labdaszerzést és 2 blokkot tett be a közösbe, a Lakers pedig nyert. Na de mi ezzel a baj? A statisztikával semmi, viszont ezeket a számokat nem a saját ZO2-jében hozta össze, hanem egy Nike-ban. Lehet, hogy a ZO2 kényelmetlen, vagy csak el van átkozva? Mindenesetre nem a legjobb reklám, főleg, hogy Lonzo mozgása nem is volt az igazi benne, viszont a Nike-ban parádés volt, ahogy az alábbi összefoglalóban is látható.