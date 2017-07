Tom Bradyvel nem csak a védők dolga iszonyúan nehéz

Egykori edzője elárulta, hogy miért nagyon nehéz a New England Patriots irányítójával dolgozni.

Tom Brady, a New England Patriots ötszörös bajnok irányítója bizonyos szempontból az edzők álma, hiszen akármilyen playt is hívtak az oldalvonalról, azt mindig igyekszik a legtökéletesebben végrehajtani, ezzel pedig az edzői számára is borítékolható a siker. Ennek azonban vannak árnyoldalai is, és hogy pontosan melyek azok, azt Bill O'Brien osztotta meg nemrég egy interjúban.

O'Brien ugyan jelenleg a Houston Texans vezetőedzője, de 2007-től 2011-ig dolgozott a Patriotsnál különféle pozíciókban. Két éven át volt az irányítók edzője, utolsó évében pedig egyenesen a támadókoordinátorságig vitte.

O'Brien szerint Brady ugyanis annyira maximalista, hogy már komoly kihívás elé állítja az edzőit. Állandóan készenlétben kell állni, ha az ember Tommal dolgozik. Egész évben, minden áldott nap, minden egyes percben. Számára ugyanis semmi más nem létezik, csak a futball – nyilatkozta az edző a CBS-nek.

Az NFL-ben rengeteg olyan játékos játszik, akikre azért kell odafigyelni, hogy ne lógják el az edzéseket, Brady viszont O'Brien szerint ennek szöges ellentéte.

„Ő egy kivételes tehetség, és pont azért, mert semmi másról nem szól az élete, csak a fociról.



Ne értsen senki félre, hiszen természetesen imádja a családját is, de az igazi szerelme mégiscsak a futball. Tomot edzeni teljes embert kíván, hiszen állandóan a rendelkezésére kell állni. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen korszakos játékossal dolgozhattam, és úgy gondolom, hogy a közösen töltött éveknek köszönhetően én is sokkal jobb edző lettem" – mondta O'Brien.

A Houston Texans vezetőedzője egyébként nincs könnyű helyzetben, hiszen a Brock Osweiler-fiaskó után a Texans sorsa vagy az eddig nem túl sokat mutató Tom Savage-en, vagy az idén draftolt Deshaun Watsonon múlik. Ám O'Brien azt is elmondta, hogy bízik Savage-ben, aki szerinte ideális irányítónak tűnik a Houston Texans számára.