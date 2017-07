Ilyen volt a legnagyobb NFL-sztár kamaszként

Csodálatos videót osztott meg hivatalos Twitterén a kaliforniai Junípero Serra High School, az a középiskola, ahol a kilencvenes évek elején Tom Brady is koptatta a padot.

Az 1994 nyarán készült felvételen ugyanis maga Brady látható a 17 éves valójában, ahogy ráfordulva a végzős évére épp élete első tévéinterjúját adja.

A rövidke videóból egyrészt az derül ki, hogy Brady fizimiskája nem sokat változott az eltelt 23 évben, és középiskolásként is ugyanolyan józanul tudta megítélni a saját képességeit. Az interjú készítőjének, a korábban szintén az NFL-ben, egészen pontosan a San Diego Chargersben 15 szezonon át irányítót játszó Dan Fotusnak kendőzetlen őszinteséggel beszél a saját erősségeiről és gyengeségeiről.

"Mindenki azt mondja, hogy jó erős karom van, ami tök jó, ráadásul elég pontosak is a passzaim. A sebességemen viszont muszáj javítanom, és remélem, hogy idővel ezen a téren is jobb leszek. Ha az ember igazán keményen dolgozik, előbb-utóbb összejönnek neki a dolgok" – fogalmaz.

Bradynek végül össze is jöttek a dolgok, hiszen idén februárban az ötödik Super Bowl-győzelmét szerezte, amivel egyedülálló az NFL-ben játszó irányítók közt. A Junípero Serra High Schoolnak egyébként nem Brady az egyetlen Super Bowl-győztes egykori tanulója, hiszen ide járt az a Lynn Swann is, aki a hetvenes években négyszer is megnyerte a Super Bowlt a Pittsburgh Steelers elkapójaként.