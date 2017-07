A rekordszerződés se kellett az NFL-sztárnak

Se a Washington Redskins irányítója, se a Pittsburgh Steelers elsőszámú futója nem kötött hosszútávú szerződést a csapatával a határidő lejárta előtt.

Amerikai idő szerint tegnap délután négy óráig volt ideje a csapatoknak, hogy megegyezzenek azokkal a játékosaikkal, akiket korábban egy speciális szerződés, a franchise tag kereteiben láncoltak magukhoz. A franchise tag lényege röviden az, hogy az adott játékos egy évig még biztosan a csapat tagja marad, cserébe viszont fajlagosan rengeteg pénzt keres, hiszen a franchise taggel járó egyéves, garantált összeg általában nagyságrendekkel több, mint hosszútávú szerződéssel dolgozó játékosok éves fizetése.

Idén két sztárjátékos is a franchise tag alatt kezdte meg a hivatalosan március 9-én kezdődő ligaévet, mégpedig a Washington Redskins irányítója, Kirk Cousins, és a Pittsburgh Steelers futója, Le'Veon Bell. A várakozások ellenére egyik játékossal sem született megegyezés,úgyhogy mind Cousins, mind Bell kiemelkedő pénzt kap a 2018-as szezonra, ugyanakkor mindkettőjük jövője bizonytalan.

Cousins a 2012-es draft negyedik körében érkezett a Redskinshez: abban az évben, amikor a csapat a jövő hetet is elcserélte, hogy megszerezhesse magának a később totális melléfogásnak bizonyuló Robert Griffin III. irányítót. Cousins 2015-ben kapta meg a posztot véglegesen, és elég szépen teljesített ahhoz, hogy a Redskins meg akarja tartani. A játékossal azonban már tavaly sem született megegyezés, így a 2017-es szezont is franchise taggel játszotta végig.

Ám a hírek szerint Cousinsnak nincs sok kedve Washingtonban játszani, inkább követte volna egykori edzőjét, Kyle Shanahant az irányítóhiányos San Francisco 49ersbe. Habár Bruce Allen Redskins-menedzser állítása szerinta csapat olyan rekordszerződéssel kínálta meg a játékost, amiben 53 millió dolláros garantált tartalom szerepelt, Cousins nemet mondott, így ő az első olyan NFL-irányító, aki zsinórban két éven át is a franchise tag alatt játszik.

Más a helyzete Le'Veon Bellnek, a Pittsburgh Steelers futójának, aki a 2013-as drafton posztjának egyik legnagyobb reménységeként érkezett az NFL-be. Bell rövid időn belül a liga egyik legveszélyesebb running backjévé vált,aki kiváló labdaérzékének köszönhetően nemcsak futásból, de elkapásokból is rengeteg yardot termelt.Négy szezon alatt 4045 yardot futott, 2005-öt pedig elkapásokból szerzett, ezek pedig akkor is csodálatos számok, ha nem tudjuk, hogy Bell csak 2014-ben játszott a szezon minden meccsén.

Ez utóbbi tény jelenti az egyetlen kérdőjelet Bell-lel kapcsolatban, hiszen egyrészt többször is kapott egy-két meccses eltiltást marihuánabirtoklás miatt, másrészt pedig sérülékenyebb is a kelleténél, és emiatt is több meccset ki kellett hagynia.A hírek szerint a Steelers ezeket a tényeket is figyelembe vette, amikor ajánlatot tett Bellnek, aki azonban nem fogadta el a csapat által kínált pénzt.

„A futójátékosoknak eleve csökken az értéke mostanság, én pedig szeretném ezt a folyamatot megállítani. Sokoldalú játékosok vagyunk, hiszen blokkolunk, futunk, elkapunk, de ennek ellenére mégsem fizetnek meg minket rendesen. Ennek változnia kell, és remélem, én leszek az a játékos, aki idén megmutatja, hogy jóval többet ér ez a poszt, mint ahogy az emberek gondolják – nyilatkozta Bell.

Bell ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy nem szívesen játszana más csapatban, úgyhogy most egy éve van bebizonyítania, hogy megérdemel egy nagy szerződést. A running back fizetése a franchise tag értelmében 12,12 millió dollár lesz 2017-ben.