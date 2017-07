Veszélyes játékot játszik a Steelers sztárja

Kiszivárgott az ajánlat, amit Le'Veon Bellnek és Kirk Cousinsnak kínált a csapata. A garantált tartalmak miatt mehetett füstbe a megegyezés.

Mint megírtuk, sem Kirk Cousins Redskins-irányítóval, sem Le'Veon Bell-lel, a Steelers futójával nem tudott megegyezni csapata a hosszútávú szerződésről a hétfő délutáni határidőíg. Így mindkét játékos egy speciális, egyéves szerződés, a franchise tag alatt játszik, amelynek az a lényege, hogy a csapat egy éven át még biztosan magához láncolja az adott játékost, aki viszont ezért cserébe kiemelkedően magas fizetést kap, ráadásul garantált összeget, amit minden körülmények közt bekasszírozhat.

A hírek szerint a Cousinsnak és Bellnek kínált hosszútávú szerződéseknél pont a garantált tartalmak miatt nem született megegyezés. Nyilvánosságra került ugyanis, hogy mennyit kínáltak a két játékosnak, az összeg pedig első látásra igen meggyőző. Ami viszont a garantált tartalmakat illeti, jóval kevésbé rózsás a helyzet.

Kirk Cousinsnak a Redskins ugyan felkínált 53 millió dolláros garantált tartalmat, méghozzá négy évre, ami első olvasatra bombaüzletnek tűnhet az irányító esetében. Ám Cousins a franchise tag miatt ennek az összegnek csaknem a felét megkeresi idén, így ennek fényében teljesen érthető az irányító döntése, hogy egyelőre nem szeretné hosszú távra lekötni magát. Ha Cousins hozza az elmúlt két év teljesítményét, valószínűleg 2018-ban ő lesz az egyik legkeresettebb, szabadon igazolható irányító.

Le'Veon Bell ajánlatával kapcsolatban nem szivárgott ki garantált tartalom, csupán annyi, hogy egy ötéves szerződésről lett volna szó, ahol az első két évben 30, az első háromban pedig összesen 42 millió dollár üthetette volna a kiváló játékos markát.

Ez is csodálatosan hangzik első hallásra, de Bell a hírek szerint nem volt elégedett a garantált tartalommal, így ő is inkább a franchise taget választotta. Egykori csapattársa, Ike Taylor szerint Bell egy elsőszámú futó és egy második elkapó fizetését szeretné megkapni összesen, amivel a játékos tehetsége alapján nem is lenne baj.

A Steelers részéről viszont tökéletesen érthető, hogy nem szeretnének elköteleződni egy olyan játékos felé, aki az eddigi négy szezonjából csak egyet játszott végig, emiatt pedig Bell komoly hazárdjátékba kezdett. Ha ugyanis az egy év alatt kiemelkedően teljesít, van rá esély, hogy megkapja az általa áhított fizetést, ha viszont ismét lesérül, az is előfordulhat, hogy megbánja, hogy nem fogadta el a csapata ajánlatát.