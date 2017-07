Hihetetlenül népszerű a rákból gyógyult NFL-újonc

Meglepő hírrel jelentkezett az Amerika-szerte ismert sportüzlet-hálózat, a Dick's Sporting Goods. A vállalat ugyanis nyilvánosságra hozta a legjobban fogyó NFL-mezek listáját, amiből kiderült, hogy a listavezető Tom Brady után a Pittsburgh Steelers-újonc, James Conner mezei a legkelendőbbek.

Conner az idei draft harmadik körében érkezett a Steelershez, és még egy percet sem játszott az NFL-ben. A népszerűsége ugyanakkor nem véletlen, hiszen a fiatal játékost 2015 végén Hodgkin-limfómával diagnosztizálták, amikor még a Pittsburgh Panthers egyetem csapatának tagja volt.

Conner legyőzte a betegséget, rákövetkező tavasszal pedig már az edzéseket is elkezdhette. A közösségi média gyorsan tele lett azokkal a videókkal, amiken a fiatal játékos egy maszkot viselve edz együtt a csapatával. Connernek a 2017-es szezon is szépen sikerült, hiszen 16 futott és négy elkapott touchdownja volt, és ez megért egy harmadik körös draftcetlit a Steelers-vezetőségnek, akik a draft után külön kiemelték: nem a népszerűsége miatt választották Connert, hanem azért, mert úgy látják, képes az NFL világában is kiemelkedően teljesíteni.