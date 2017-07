Életet mentett egy NFL-sztár

Jerrell Freemannal, a Chicago Bears játékosával nem szívesen találkoznak az ellenfelek a pályán, azon kívül viszont valóságos áldás tud lenni a jelenléte.

Nem mindennapi dolgot vitt véghez vasárnap délután Jerrell Freeman, a Chicago Bears linebackere. A játékos ugyanis megmentette egy fuldokló férfi életét. Az eset a texasi Austin reptéren történt, ahol a chicagói edzőtáborba tartó Freeman gépe késett, úgyhogy még beugrott az egyik étterembe, hogy némi marhaszeggyel készüljön fel a hosszúnak ígérkező repülőútra. Evés közben látta meg a fuldokló férfit, akinek a torkán akadt a falat.

A Marcus Ryan nevű férfin először egy idős hölgy próbálta meg végrehajtani a Heimlich-módszert, az ilyenkor előírt metódust, hogy az kiköhögje a torkát eltorlaszoló falatot, de a dolog sikertelen volt, mert a hölgy nem volt elég erős a művelethez. Ekkor lépett oda Freeman, akinek sikerült a Heimlich-módszer segítségével megmentenie Ryan életét.

„Megragadtam, és megpróbáltam kiszorítani belőle a lelket is. Igazából sosem gyakoroltam a Heimlich-módszert – nem is hiszem, hogy szokták bárhol is tanítani –, de édesanyám ápolónő, és ő mesélt a dologról. Kipróbáltam, és működött" – mondta az eset után a játékos.