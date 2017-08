Előbb lesz Nobel-díjas, mint Super Bowl-győztes

Meglepő bejelentést tett a héten John Urschel, a Baltimore Ravens guardja. A játékos mindössze 26 évesen, három szezonnal a háta mögött úgy döntött, hogy nem folytatja tovább az NFL-es pályafutását. Urschel alig néhány nappal azután jelentette be visszavonulását, hogy nyilvánosságra került egy nagy port kavaró tanulmány, miszerint az NFL-karriert gyakorlatilag egy játékos sem ússza meg kisebb-nagyobb agykárosodás nélkül. Márpedig neki nagy szüksége lesz az agyára a jövőben!

Nem lenne meglepő, hogyha kiderülne, hogy a fiatal játékost ez a tény sarkallta visszavonulásra. Urschel ugyanis korántsem a játékával lopta be magát az NFL-rajongók szívébe, noha azzal sem volt különösebb probléma, hanem azzal, hogy szó szerint matematikai zseninek számít. A Penn State-en végzett játékos, akit a 2014-es draft ötödik körében szerzett meg a Ravens, jelenleg a bostoni M.I.T.-n (a Massachusetts Institute of Technology a világ egyik legmenőbb és legjobb egyeteme) folytat doktori tanulmányokat, több tanulmányát is magasan jegyzik a szakmai körökben, és a Forbes magazin legkiválóbb 30 év alatti tudósai közé is bekerült idén januárban.

„Azért játszom, mert imádom ezt a sportot. Szeretek emberekkel ütközni a pályán. Meccs közben, amikor minden pillanat kiélezett, és muszáj fizikailag legyőzni a velem szemben álló játékost, olyan érzés, amit sehol máshol nem találok meg." – fejtegette korábban Urschel, amikor szóba került a foci és a matematikusi karrier kérdése.

"Tiszteletben tartjuk Johnt és a döntését is. Értékeljük az elmúlt évben a pályán a csapatért tett erőfeszítéseit, és csak a legjobbakat kívánjuk neki a jövőbeni kihívások során" - mondta a Ravens Super Bowl-győztes főedzője, John Harbaugh.