Jordan egy lábbal is verné LaVar Ballt

LaVar Ball mindent megtesz azért, hogy magára és fiaira irányítsa az NBA-rajongók figyelmét. Most éppen Michael Jordannel vívott szópárbajt a nagyszájú apuka.

Michael Jordan hosszú idő után megunta, hogy a médiafigyelemért és a gyerekei sztárolásáért (egyik fia, Lonzo az idei drafton 1/2-esként került a Los Angeles Lakershez) mindent elkövető LaVar Ball egy ideje azzal sértegeti, hogy fénykorában egy az egyben bármikor megverte volna a valaha volt legnagyobb kosarast. Sőt, nem csupán megverte, de meg is semmisítette volna. Hangsúlyozzuk, ezt egy egykoron az egyetemi szintig jutó játékos mondta az NBA-ben hat nagybajnoki címig jutó kosárkirályról.

„Ugye csak egyetemen játszott, jól tudom? – tette fel a költői kérdést Jordan a Slam Online-nak. – Úgy gondolom, még akkor sem vert volna meg, ha csak egy lábam lett volna. Még akkor is kimondom, ha még csak választ sem érdemelne."