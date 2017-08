Hiába a két Super Bowl, szívás az élete

Hajnalban beiktatták az NFL Hírességek Csarnokának idei osztályát, melybe idén sem fért be a Jim Plunkett. A 80-as évek Raidersével kétszer is bajnoki címet szerző irányító az egyetlen olyan kétszeres Super Bowl-győztes, akinek elérhető lenne a Hall of Fame, az ítészek mégsem választották eddig a sportág halhatatlanjai közé.