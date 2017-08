Kevesebb mint egy hónap múlva minden amerikaifoci-drukker felébredhet a február óta tartó rémálmából. Magyar idő szerint szeptember 8-án hajnali fél 3-kor megkezdődik az NFL (Nemzeti Futball Liga) 2017-es kiírása, ahol a címvédő New England Patriots a Kansas City Chiefs csapatát látja vendégül. Addig is, a rajongók elkezdhetik a ráhangolódást az előszezon meccseivel, de megnézzük mi is, mi várható a következő szezonban. Erősorrend, jóslatok és néhány merész tipp az előttünk álló 256 alapszakasz- és 11 rájátszás mérkőzésre.

A legtöbb magyar NFL-rajongó úgy emlékszik arra a bizonyos 2017. február hatodiki hajnalra, mintha csak tegnap lett volna. Minden idők egyik legegyoldalúbb Super Bowljának indult az 51., aztán a valaha volt legnagyobb fordítás lett belőle, mivel a New England Patriots 28-3-as hátrányból állt fel és győzött végül hosszabbítás után 34-38-ra az Atlanta Falcons ellen.

Brady-ék nem bízzák a véletlenre a címvédést

A döntő után nem sokkal nyitott a szabadügynökpiac, ahol a bajnok tovább erősített: megszerezte az elkapó Brandin Cooksot New Orleansből, valamint a pont az elkapók semlegesítésére használt cornerbacket, Stephon Gilmore-t. Cooks még mindig csak 23 éves, de nem mondható rutintalannak. Az elmúlt két szezonban összesen 2311 yardot és 17 touchdownt szerzett a Saintsben, ahol Drew Brees irányító első számú célponjta volt. A Patriotsban az a Tom Brady fog dobálni neki, aki a napokban töltötte be a negyvenet, de egyáltalán nem látszik rajta a kor, sőt.

Tavaly élete formájában játszott, és most egy olyan kaliberű játékost kapott Cooks személyében, amilyen talán a legendás Randy Moss óta nem állt rendelkezésére.

Gilmore a passz elleni védekezést fogja erősíteni, igaz, ez eddig sem volt gyenge, de talán a legtámadhatóbb pontja volt a Patriots-nak.

Az sztárelkapók között nagy volt a mozgás, csapatot váltott Alshon Jeffery és Terrelle Pryor is, előbbi a Philadelphia Eaglest, utóbbi a Washington Redskinst választotta.

Visszatérések és családi vonalak

A semleges szurkolók számára is jó hír, hogy a Liga egyik legszínesebb egyénisége, a futó Marshawn Lynch egy év szünet után a visszatérés mellett döntött. De nem egykori csapatához, a Seattle Seahawks-hoz megy, hanem szülővárosában, a tavaly kiváló szezont produkáló Oakland Raidersben folytatja. Készüljön mindneki a jobbnál jobb nyilatkozatokra, és a Beast Mode-ra!

Volt újoncoknak tartott játékosbörze is (draft), ahol az előzetes várakozásoknak megfelelően Myles Garrett kelt el elsőként, a kiváló passzsiettetőre a Cleveland Browns csapott le az első választás jogával. Érdekesség, hogy egy bizonyos TJ Wattot választott ki a Pittsburgh Steelers a 30. helyen. Sokaknak ismerősen csenghet a név, TJ az elmúlt 6 év legjobb védőjének, JJ Wattnak az öccse. A posztjuk hasonló, ráadásul a Steelersnél nagy hagyománya van a kiváló védelemnek, érdemes lesz tehát odafigyelni a "kis" (194 centi és 114 kiló) Wattra.

Mit lehet várni 2017-től?

Izgalmakat biztosan, ahogyan azt már megszokhattuk. Ha megnézzük a divíziókat, többnél is valószínű, hogy a győztes idén nem fogja tudni megvédeni a címét. Például az NFC (Nemzeti Főcsoport) keleti csoportjában szinte lehetetlen megmondani, hogy a Dallas-New York Giants-Philadelphia-Washington négyesből melyik együttes fog az élen végezni, minden bizonnyal az egymás elleni meccsek fognak dönteni. A texasiak fölött például szépen gyülekeztek a fekete felhők nyáron a sok rendőrségi ügy miatt, volt is, akit kivágtak, de például a tavalyi csodaújoncnak, Ezekiel Elliottnak is meggyűlt a baja a hatóságokkal.

Hasonló a helyzet délen az AFC-ben (Amerikai Főcsoport). Itt négy gyengébb csapat található, ettől függetlenül öldöklő küzdelem fog folyni az elsőségért a Houston, a Tennessee, az Indianapolis és a Jacksonville között. Utóbbi például tele van ígéretes fiatalokkal, és óriási potenciál van a csapatban, de évek óta nem jön ki nekik a lépés (el is köszöntek az előző szezon végén Gus Bradley vezetőedzőtől). Ráadásul az irányító, Blake Bortles is rendkívül instabil, két rossz meccsére jut egy elfogadható. Houstonban egy szezon után elege lett a vezetőségnek Brock Osweilerből és óriási árat fizettek azért, hogy a quarterbacket rá tudják sózni a Clevelandre. A védelem rendben van és adott egy fantasztikus elkapó DeAndre Hopkins személyében, de a többi poszt igencsak lyukas. Tennessee-ben úgy néz ki, meg van a jövő QB-ja, hiszen Marcus Mariota már tavaly is sokat villantott abból, amit várnak tőle, viszont az őt körülvevő játékosok minősége silányabb. Ugyanez mondható el Andrew Luckról és az Indy-ről.

A 100%-os papírformák

A New England Patriots divízió-győzelmére érdemes felrakni a házat, kocsit, bármit, ugyanis az égvilágon senki és semmi nem fenyegeti a sikerüket. A New York Jets totális csőd egyelőre, a Buffalónál sem látni a tudatos építkezést, a Miami Dolphins-nál pedig épp a napokban sérült meg Ryan Tannehill irányító. Így kényszerűségból le kellett igazolniuk azt a Jay Cutlert, aki nyáron senkinek sem kellett, emiatt visszavonult, de most reaktiválta magát egy ilyen lehetőség miatt (ki ne tenné 10 millió dollárért).

Ugyancsak kőbe véshető több csapat vesszőfutása. Várhatóan sehol nem lesz ismét az egykor szebb napokat látott San Francisco 49ers, a Los Angeles Rams, vagy a Cleveland Browns. Bár ebben semmi meglepő nincsen.

A rájátszás - elméletben

Az előbbiekben már szerepelt egy kis esélylatolgatás, de a rájátszás minden amerikai sport legfontosabb része. Ami előtte van, az csak a bemelegítés, hiszen ezekért a helyekért megy majd a harc, és a playoffba kerülő csapatok vívhatják ki maguknak a jogot, hogy a végső győzelemért játszhassanak az 52. Super Bowlon, 2018. február 5-én Minneapolisban. A rájátszásba főcsoportonként 6 csapat jut be. A hatból négyet tesz ki a főcsoporton belül található négy divíziónak a győztese. A maradék kettő pedig a két legjobb mérleggel rendelkező. Nézzük tehát, miként festhet a mezőny a 17. játékhét, azaz az alapszakasz vége után:

AFC:

New England Patriots - AFC Kelet divíziógyőztes

Pittsburgh Steelers - AFC Észak divíziógyőztes

Oakland Raiders - AFC Nyugat divíziógyőztes

Tennessee Titans - AFC Dél divíziógyőztes

Kansas City Chiefs - AFC Nyugat

Denver Broncos - AFC Nyugat

NFC:

Atlanta Falcons - NFC Dél divíziógyőztes

Green Bay Packers - NFC Észak divíziógyőztes

New York Giants - NFC Kelet divíziógyőztes

Seattle Seahawks - NFC Nyugat divíziógyőztes

Carolina Panthers - NFC Dél

Philadelphia Eagles - NFC Kelet

Többeket talán meglephet néhány klub helye a rájátszásban. A Denver például még mindig olyan betonvédelemmel rendelkezik, amit nehéz áttörni, ez két évvel ezelőtt Super Bowl győzelmet ért, Peyton Manning pedig akkor már olyannyira árnyéka volt önmagának, hogy még ő is beismerte: a csapat vitte őt a hátán és nem fordítva. A Tennessee-nek már csak az hiányzik, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek, azt már tavaly is bizonyították, hogy bárkit képesek megverni és Mariota számára is a csillagos ég a határ. Az Oakland is képes lehet meglovagolni a tavalyi parádés szezonját, ráadásul Derek Carrnak annál nagyobb motiváció nem kell, mint ami a sérülése miatt történt vele az előző alapszakasz végén.

A Panthers érzésem szerint idénre újra összekapja a magát, a csapat adott is hozzá. Az Eagles-nek is nehéz dolga lesz, de kiváló holtszezont produkáltak, mind draft, mind igazolások terén, Carson Wentz pedig tavaly újoncként megmutatta, hogy lehet rá számítani. A kulcs Doug Pederson edző lehet, tavaly sok meccs ment el rajta.

A 2007-es kiírás előtt hasonlóak voltak az erőviszonyok abból a szempontból, hogy mindenki tudta: bombaerős a New England Patriots. Az akkori támadógépezet talán erősebb volt, mint a mostani, viszont az idei védelem magasan veri az akkorit. Annak a szezonnak a vége egy 16-0-ás alapszakasz és egy Super Bowlig tartó menetelés volt. Ott viszont nagy meglepetésre elkaszálta őket a New York Giants, így nem tudták megismételni a Miami Dolphins 1972-es történelmi idényét, amikor a floridaiak 100%-os teljesítménnyel abszolválták az NFL-szezont. Ez azóta is egyedülálló, viszont az idei évtől joggal várhatjuk, hogy a New England újra nekifusson a rekordbeállításnak, sőt, akár sikerrel is végződjön a kísérlet. Aztán persze az is megtörténhet, hogy az egész elmélet megy a kukába a szezonnyitó után. Mert az NFL-ben tényleg bármi megtörténhet.