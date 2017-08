Az NFL-rejtély: családon belüli erőszak vagy rasszizmus

Ezekiel Elliot nyara nem unalmas, de ő valószínűleg azt kívánja, bár az lenne. A Dallas Cowboys futója a vádak szerint még tavaly nyáron bántalmazta akkori barátnőjét, az ügy pedig mostanában zárult le: az NFL (Nemzeti Futball Liga) eltiltotta a 2017-es szezon első 6 mérkőzésére, ami hatalmas érvágás lehet csapata számára, hiszen a másodéves játékos tavaly üstökösként robbant be a ligába.

Elliott sosem volt az a tipikus jófiú, többször került már bajba pályán kívüli ügyei miatt. Szent Patrik napon például egy hölgyről lerántotta felsőjét, akinek a keblei fedetlenül maradtak. Az esetből verekedés tört ki, aminek soránElliott betörte valakinek az orrát. Az ügynek végül semmi következménye nem lett, de a 22 éves játékosra a viselkedése miatt egyre jobban odafigyeltek.

Természetesen a legnagyobb vihart az állítólagos családon belüli erőszak kavarta. "Zeke" és ex-barátnője, Tiffany Thompson között már megromlott a viszony, amikor az eset történt. 2016. július 21-én Elliott a 21. születésnapjának megünneplésére készült saját házában, ám Thompsont nem látta szívesen, és ezt meg is mondta a lánynak. Ő ezen felháborodott és megfenyegette a játékost, hogy tönkreteszi az életét. Írásos nyoma is maradt ennek. A nő azt írta, hogy:

Jobb, ha okosan viselkedsz, és inkább ne legyél ostoba!

Fültanúi is voltak annak az esetnek, amikor a volt barátnő olyanokat kiabált a party alatt (kintről, miután nem engedték be), hogy "vége a karrierednek!". Majd állítólag ez a mondat is elhangzott:

"Te egy fekete sportoló vagy, én meg egy fehér lány. Nem fognak neked hinni."

Az esetnek az lett a vége, hogy Thompson másnap reggel feljelentette a futójátékost családon belüli erőszak miatt, amit a lány egy parkoló járműben szenvedett el.

A bíróság bizonyíték hiányában ejtette a vádakat, az NFL-nek azonban jogában áll úgy is vizsgálatot indítania a játékosok ellen, hogy korábban az amerikai igazságszoltáltatás ártatlannak találja őket.Egy évig folyt a nyomozás, majd 2017. augusztus 11-én megszületett az ítélet. Elliottot bűnösnek találták családon belüli erőszak elkövetésének bűntettével. Így ki kell hagynia csapata első hat találkozóját. Egy olyan kemény csoportban, mint az NFC Kelet, ez döntő lehet. Elliott tavaly újoncként rögtön a liga legtöbbet futó játékosa lett 1631 yarddal, 15 touchdownja pedig a harmadik legtöbb volt az összes futó közül.

Rengeteg olyan esetet ismerünk, ahol egy élsportoló bántalmazza élettársát (emlékezhetünk Ray Rice szégyenletes cselekedetére), viszont számos olyan példa is van, amikor az állítólagos sértett szeretne hasznot húzni (ex)párja profi létéből és karrierjéből. Az igazság valószínűleg soha nem fog kiderülni, hiszen a bíróság és az NFL kétféle ítéletet hozott, a szurkolóknak pedig maradt a találgatás és a beletörődés. Elliott egyébként fellebbezett az ítélet ellen.