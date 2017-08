Bilinek is használták már a sport legnagyszerűbb trófeáját

Az NHL-es Stanley Kupa talán a világ egyik legnehezebben elhódítható trófeája. Az észak-amerikai profi jégkorongligában a csapatok 82 meccset játszanak az alapszakaszban, majd a rájátszásban - a végső sikerért - még pluszban tizenhatot kell nyerniük ahhoz, hogy végül a levegőbe emelhessék a Stanley-t. Nem csoda, hogy a győztesek ezután egész nyáron a legkülönbözőbb őrültségekre használják fel az amúgy igen méretes kupát. Keresztelő, lóetetés, pezsgőzés, fürdés, golfozás - a kreativitásuknak nem lehet határt szabni. Legutóbb a Pittsburgh Penguins szélsője, Phil Kessell vitte magával a serleget golfozni, mert kellett neki egy ideális hotdog-tartó eszköz. De vannak még hihetetlenebb történetek, ezeket gyűjtöttük most össze.

Ha már Kessellt megemlítettük az elején, kezdjük is vele. A Stanley járt már golfpályán korábban is, de még senki sem használta arra, hogy hotdogot tároljon benne.

1994-ben a New York Rangers nyerte az NHL-t. A csapat játékosa, az azóta már szakkommentátorként dolgozó Eddie Olczyk nagy lóverseny-rajongó hírében állt, amelyet az alábbi kép is bizonyít. Még azon a nyáron elvitte a kupát a Belmont Stakes lóversenyre, ahol a favoritnak számító, friss Kentucky Derby-győztes Go For Gin nevű paripát etette meg a serlegből. A húzás sajnos nem jött be, a ló ugyanis csak másodikként végzett a versenyen.

Vannak olyan történetek is, amelyekről sajnos (vagy szerencsére) nincs képi örökség. Nem ma történt, egészen pontosan 1905-ben, hogy az akkori győztes Ottawa Senators csapata keményen átbulizta a győzelem utáni éjszakát. Másnap reggel, még bőven alkoholmámorban kitalálták, hogy vigyék ki a kupát a Rideau-csatornához. Ezzel semmi gond nem volt, egészen addig, amíg az egyik játékos valamilyen oknál fogva bele nem rúgta a vízbe a trófeát. Illetve csak rúgta volna, mivel a csatorna be volt fagyva, a serleg viszont komoly sérüléseket szenvedett. A hab a tortán, hogy a nem túl józan állapotú csapat elfelejtette a történteket, és otthagyta a kupát a jégen.

Szerencséjükre másnap néhányuknak eszébe jutott az eset és visszamentek érte.

1940-ben szintén a New York Rangers került trónra az NHL-ben, a játékosok pedig ünneplés közben véletlenül felgyújtották a Stanley-t. Az ugyancsak nem túl józan lélekjelenlétnek köszönhetően nem vízzel, hanem a saját vizeletükkel igyekeztek eloltani a tüzet. Lord Stanley átka pedig lesújtott a csapatra, mely ezután 54 évig nem is tudott nyerni.

Nem ez volt az egyetlen történet, amikor ilyen baleset történt a díjjal. 1998-ban Kris Draper, a Detroit Red Wings játékosa vihette haza és nem volt rest beletenni pár hónapos kislányát. Maga az ötlet aranyos, csak sajnos a csecsemők záróizmai még nem túl fejlettek. Így megtörtént az, amire mindenki gondol, ezután Drapernek pedig ki kellett takarítani a serleget, majd bizonyítva a tisztaságát, ivott is belőle. Az átok itt elmaradt, a játékos és a Red Wings négy évvel később ismét győzni tudott.

Sőt, 2008-ban is a Red Wings nyert, ekkor Tomas Holmström adta meg a módját az ünneplésnek azzal, hogy megkeresztelte újszülött lányát a Stanley segítségével. Az ötlet egyébként még 1996-ból származik. Ebben az évben a Colorado Avalanche diadalmaskodott, és a csapat hátvédjének, Sylvian Lefebvre-nek a fejéből pattant ki az ötlet, hogy lányát, Alexzandrát így szeretné megkereszteltetni.

Nem csak tűz, de tekintélyes mennyiségű víz is érte már Lord Stanley-t. Steve Yzerman, a Detroit egykori csapatkapitánya az 1997-es győzelmet követően (amely számára az első volt) szinte azonnal elvitte zuhanyozni magával a csapat öltözőjébe. Az esetből nem lett baj, nem úgy, mint 1991-ben, amikor a Pittsburgh Penguins akkori kapitánya, Mario Lemieux tartott bulit a csapatnak.

Az este fénypontjaként Phil Bourque pedig gondolt egyet és beugrott a medencébe a kupával, hogy megnézze, lebeg-e az öreg Stanley. Mivel tömör ezüstből van és mintegy 15,5 kilót nyom, ezért nem meglepő módon nem lebeg. Ez tíz másodperc alatt ki is derült, ennyi idő alatt ért le a medence aljára, és meg is sérült a külső borítása.

Nem csak lovak, hanem kutyák, játékosok és családjaik is ettek a kehelyből. Matt Murray, a Pittsburgh kapusa épp a napokban posztolt képet arról, ahogy kutyája, Beckham falatozik jóízűen.

Anze Kopitar, a Los Angeles Kings kiváló szlovén centere viszont nem szeretett volna egy tálból enni kedvencével, ezért inkább csináltatott neki egy sajátot, míg ő az eredetit használta.

Volt, aki kevésbé vigyázott magára a kupával történő ünneplés közben. Így járt Maurice "Rocket" Richard, minden idők egy legkiválóbb csatára is. A Rakéta 1957-ben negyedik győzelmét ünnepelhette, de első volt a Montreal Canadiens kapitányaként. A pezsgőzésnél kicsit óvatlan volt és beletörte két első fogát is a serlegbe.

Az biztos, hogy megannyi történet fűződik még a Stanley Kupa legendájához. Nem csak megszerezni nehéz, de vigyázni is rá. A felsorolásból kimaradt több mókás történet is, de ezeknek se vége, se hossza. A Stanley viszont már csak ilyen: a sporttörténelem egyik legimpozánsabb trófeája, amelynek a hagyatékához ezek mind hozzátartoznak.