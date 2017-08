Ez lehet a nyári szünet legfontosabb döntése az NBA-ben

A transzferdátumok és az időkérésekre vonatkozó szabályok mellett még egy módosítást fogadhatnak el az NBA vezetői. Nem tűnik eget rengető tételnek, mégis sok múlhat rajta.

Az NBA irányító testülete még júliusban megszavazta, hogy a játék gyorsítása, illetve folyamatosabbá tétele érdekében változtassanak az időkérések szabályain. Emellett a szezon közbeni transzferidőszak határidejét is módosították - az All-Star gála utáni csütörtök helyett, a gálát megelőző tizedik napon, de ugyancsak csütörtökön lesz zárul ezentúl a piac -, hogy a klubot váltó játékosok az ilyenkor esedékes szünetben már új csapatukkal tudjanak készülni, és a gála után már azonnal teljes értékű harcosként léphessen parkettre.

Azonban ennél is fontosabb lehet, hogy a liga egyeztetve a legfontosabb meccseket, így a szombat esti rangadókat is közvetítő ABC-vel, a tanács következő ülésén elfogadhatja, hogy az adott találkozó (ABC Saturday) érdekelt csapatoknak nem lehet meccsük pénteken.

A döntéshozók azt remélik, hogy a pihentebb csapatok magasabb színvonalú mérkőzéseket fognak játszani, amelyekre több néző lesz kíváncsi, a több néző pedig automatokusan magasabb hirdetési bevételekkel jár.

De a franchise-ok is jobban járhatnak, hiszen a nagyobb bevételekből nekik is több pénz jut, ami akár a fizetési plafon felemeléséhez is vezethet. Ez pedig kardinális kérdés a profi ligákban, ahol a játékosok szeretnének minél többet keresni, a klubtulajdonosok viszont a lehető legnagyobb profitra törekednek. Ezzel a megoldással pedig akár mindenki jól is járhat.