A rendőrök is szívesen látnák újra az NFL-ben a balhés irányítót

A New York-i rendőrség kiállt a rasszizmus ellen küzdő NFL-irányító, Colin Kaepernick mellett, és szeretné elérni, hogy valamelyik csapat újra alkalmazza.

Meglepő helyről kapott támogatást Colin Kaepernick, az NFL egyik legismertebb, csapat nélküli irányítója. A 2013 februárjában a San Francisco 49ersszel még Super Bowlt játszó irányító az előző idényét a rasszizmus elleni tiltakozásra áldozta (ő volt az első, aki nem állt fel a meccs előtt az amerikai himnusznál), márciusban kilépett a szerződéséből, de szabadügynökként azóta sem talált magának csapatot. Többen úgy gondolják, azért, mert a tulajdonosok így büntetik meg nyílt társadalmi szerepvállalásáért.

Most a New York-i rendőrség (New York Police Department, NYPD) elsősorban alacsonyabb beosztású és közrendőr tagjai érezték úgy, Kaepernick mellé kell állniuk. Csaknem nyolcvanan vettek fel fekete pólót, amelyen az #IMWITHKAP felirat volt olvasható.