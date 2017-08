Mayweather a gettó helyett a bokszvilágot hódította meg

Augusztus 26-án Las Vegasban rendezik meg minden idők legnagyobb érdeklődéssel várt küzdősportmérkőzését, a Floyd Mayweather–Conor McGregor találkozót. A világ valaha volt egyik legjobb ökölvívója a világ legnépszerűbb MMA-harcosa ellen, bokszszabályok szerint. Az ellentmondásos megítélésű Mayweather sokadszor mondja, ez a meccse lesz az utolsó, és ha nyer, illetve ha most már tényleg végleg abbahagyja, szinte páratlan pályafutás végére tesz pontot. Aztán majd jól elvitatkozunk azon, ő volt-e minden idők legnagyobbja.

Minden idők legjobb bokszolója vagy minden idők legjobb ellenfélválasztója?

Minden idők legnépszerűbb bokszolója vagy minden idők leggyűlöltebb ökölvívója?

Vagy minden így egyben?

Hajlamos vagyok azt gondolni, utóbbi. Be kell vallanom, sohasem voltam Floyd Mayweather megrögzött rajongója. Talán az Oscar De La Hoya elleni mérkőzése volt az első, amikor azt akartam, hogy veszítsen. Aztán Hatton, Márquez, Cotto, Maidana és Pacquiao ellen is. Mindegyikük kisebb-nagyobb kedvencem volt, de ő mindet elintézte. Egy ideig utáltam érte. Aztán megtanultam tisztelni. Ugyanazt az utat jártam be vele, mint Rafa Nadallal a teniszezőknél: minden egyes Federer-verés után a pokolba kívántam, ma meg ott tartok, örülök, amiért vissza tudott kapaszkodni a világ tetejére.

Visszanézve a családjára, Mayweather esetében az a csoda, hogy évek, sőt lassan évtizedek óta ott ül a trónon. Nem azzal volt a baj, hogy a família boksz ellen volt beoltva. Édesapja 28-6-1-es mérlegű profi bunyós volt, még Sugar Ray Leonarddal is verekedett, nagybátyjai közül Rogernek két súlycsoportban, nagy szervezeteknél jutott világbajnoki öv, míg Jeff kis szövetségnél ért révbe. Sőt a nagymamának is volt szeme a bunyóhoz, hiszen a legenda szerint ő látta meg először Floydban a tehetséget. „Kisgyerekként egyszer azt mondtam neki, valami szakmát kellene tanulnom. Ő csak annyit mondott, eszembe se jusson, bokszoljak csak" – emlékezetett vissza az immár 40 éves Floyd Mayweather.

Csak az éremnek volt egy másik oldala is. A három bunyós felmenőből kettőnek priusza van (Jeff az ártatlan), az apa kábítószer-kereskedelemből is megpróbálta kiegészíteni a jövedelmét, az édesanyja drogfüggő volt, az egyik nagynénje pedig - a szerhasználat folyományaként - AIDS-ben hunyt el. Egy sablonos amerikai gettótörténet esetén ebből a bandázás, erőszakos cselekmények, börtön, süllyesztő tengely mentén is lehetne mozogni, de Floydnak végül „csak" a börtön jött össze, az is már többszörösen megkoronázott világbajnokként, családon belüli erőszak miatt. A korábban nőkkel szembeni erőszakos viselkedés miatt kapott felfüggesztettje addigra meg már elévült.

Mer, de nem mindig nyer Mayweather a boksz mellett a fogadásokban leli örömét, csak ezen a téren messze áll a makulátlan mérlegtől. A legnagyobb bukást a 2014 februárjában lejátszott Super Bowl hozta neki, amikor is Las Vegas-i jelentések szerint 10,4 millió dollárt tett a Denver Broncos legalább hárompontos győzelmére, illetve további hárommilliót arra, hogy Peyton Manning együttese már a nagyszünetben is hattal jobban áll a Seattle Seahawksnál. A Seattle 22-0-s félidő után 43-8-ra diadalmaskodott. Olyan is előfordult, hogy 3 millió dollárt tett fel az Alabama Crimson Tide-Michigan Wolverines egyetemi futballmérkőzésre (a fogadók 69 százaléka a 'Bamára tett, a 41-14-es végeredmény alapján helyesen), de azért ebből a pénzből 400 ezer dollárt tisztán visszahozott neki az előbbi együttes bajnoki címe. A legidegesítőbb persze az, amikor ezt dokumentálja is a közösségi médiában, megfűszerezve egy borzalmas szójátékkal. „Mielőtt elmentem volna a kéthetes szabadságomra, feltettem 720 ezer dollárt, majd kisétáltam 1 405 714,28-cal. Ha Andrew-ra teszel, az sohasem szerencse" – írta 2014-ben, miután az általa favorizált Indianapolis Colts a négy touchdownpasszt kiosztó irányító, Andrew Luck vezetésével 44-17-re kiütötte a Jacksonville Jaguarst.

Bár ha hihetünk az amerikai szaksajtónak, akkor azért egy rablásban is benne volt, igaz, áldozatként. Odaát ugyanis úgy tartják, elrabolták tőle az 1996-os atlantai olimpia pehelysúlyú aranyérmét. Az elődöntőben 10-9-es pontozással kikapott az azóta masszív alkoholistává züllő Szerafim Todorovtól, az amerikaiak óvtak, de mit ért az, ha a bírók főnökét Emil Zecsevnek hívták?! Ő is bolgár, Todorov is az, pontozásos sportágban a többit nem olyan nehéz összerakni. Mayweathernek maradt a bronz, még az olimpia legjobbjának járó Val Baker-díjat sem kapta meg kárpótlásként, mint nyolc évvel korábban szintén csalás áldozatául eső Roy Joney Junior. Ez a trófea – a mi Kovács Istvánunk előtt – Vaszilij Zsirové lett.

Todorov viszont kárpótolta Mayweathert. A New York Times ugyanis 2015-ben „előásta" őt, és a riportból az is kiderült, a két bunyós 1996-ban együtt várakozott a doppingszoba előtt. A promóterek győzködték a bolgárt, menjen el profinak, ő viszont maradt az amatőrök között. Neki a három világ- és két Európa-bajnoki cím, valamint az olimpiai ezüst után a sofőri munka, a zöldségesboltban és a húsüzemben való kisegítés, majd a munkanélküliség jutott. Mayweathernek pedig a milliók és a világhírnév, miután Todorov elutasítását követően a promóterek hozzá fordultak.

Ma Todorov – a New York Times szerint – havi 435 dollárnak megfelelő nyugdíjból él, Mayweather pedig a McGregor elleni fellépésért vastagon 100 millió dollár feletti meccspénzt kap. És ez már tényleg szinte csak aprópénz a pályafutása során, hiszen például csak a pay-per-view eladásokból 1,3 milliárd dollárnyi bevételt generált, amelynek egy jelentős százaléka az ő bankszámláján kötött ki.

Egy számolás, egy leütés, két rossz döntés Szinte egybehangzó vélemény, hogy ezt a meccset McGregor csak kiütéssel nyerheti meg. Ez azért tűnik nehéznek, mert Floyd Mayweathert nemhogy nem ütötte ki senki a profik között, de számolni is csak egyszer kellett rá, 2001-ben Carlos Hernandez ellen, a felvételek szerint inkább tévesen, mint jogosan. Egyszer pedig előfordult az is, hogy Mayweather ütéstől ment le, méghozzá 2006-ban Zab Judah ellen, de a bíró szerint elcsúszott, azért tette le a kesztyűjét, nem pedig a rivális pofonja okán. Ezen is lehet vitatkozni. Szinte egybehangzó vélemény, hogy ezt a meccset McGregor csak kiütéssel nyerheti meg. Ez azért tűnik nehéznek, mert Floyd Mayweathert nemhogy nem ütötte ki senki a profik között, de számolni is csak egyszer kellett rá, 2001-ben Carlos Hernandez ellen, a felvételek szerint inkább tévesen, mint jogosan. Egyszer pedig előfordult az is, hogy Mayweather ütéstől ment le, méghozzá 2006-ban Zab Judah ellen, de a bíró szerint elcsúszott, azért tette le a kesztyűjét, nem pedig a rivális pofonja okán. Ezen is lehet vitatkozni.

Nem vitatom, megdolgozott érte. Tizennyolc mérkőzés és két év után már világbajnoki címmeccset vívhatott a profik között, a Genaro Hernandez elleni sikere óta mindössze négy olyan találkozót vívott, amelynek a díjalapjában nem volt ott vb-öv is. A négy nagy szervezetből háromnál (WBA, WBC, WBO) megkoronázták, öt súlycsoportban ért fel a csúcsra, jelenleg 49–0 a mérlege. Ha csak eddig nézzük a profi eredménylistáját, eszembe sem jut belekötni. Szombaton megveri McGregort, 50–0-val, a legendás Rocky Marciano világcsúcsát megdöntve nyugdíjba megy, és Muhammad Alit is leváltja a trónon. „Ali a legnagyobbnak hívta magát, én pedig minden idők legjobbjának hívom magam. Egészen biztos vagyok benne, hogy rengeteg bírálatot kapok azért, amit mondtam, de simán elviselem" – mondta egyszer a „The Greatest" (ez lenne Ali) és a „The Best Ever" (ez meg Mayweather) közötti disputára utalva.

Csakhogy Alival ellentétben az ő esetében nagyon nehéz olyan bokszolót mondani, akivel akkor találkozott volna, amikor a rivális éppen a zeniten volt. Még harmincon innen nehéz lenne belekötni Diego Corralesbe vagy José Luis Castillóba, de azért 2007-től már sok a kérdőjel. Oscar De La Hoya jöhetett volna pár évvel korábban, ahogyan Shane Mosley vagy éppen (és legfőképpen) Manny Pacquiao is, míg például Canelo Alvarez esetében meggyőződésem, hogy neki a java még hátravan. (Akkor is, ha Gennagyij Golovkin szeptemberben kivégzi.) Másokat meg úgy elkerült, hogy rossz volt nézni – itt elsősorban Acelino Freitasra, Joel Casamayorra és Kosztya Cjura gondolok. Hangsúlyozottan azokra az időszakokra, amikor ők egy súlycsoportban voltak.

Ezért is érdekes, hogy Kevin Iole, a Yahoo.com szakírója összerakott egy olyan ötös listát (kizárólag azon súlycsoportokban megfordulókból, amelyekben Money is bokszolt), akik ellen szívesen megnézte volna Mayweathert, ha erre az idő lehetőséget adott volna. Mindannyian bekerültek az ökölvívás halhatatlanjai közé, és Iole amondó, ha Mayweather ellenük is lepucolta volna az asztalt, akkor vitathatatlanul ő lenne minden idők legjobbja."

Sugar Ray Leonard ellen váltósúlyban kellett volna kiállnia, és a szakíró szerint Leonard teherbíró álla és könyörtelensége felé billentette volna a mérleg nyelvét. Thomas Hearnsszel nagyváltóban kellett volna bokszolnia, a nagyobb ütőtáv és az erő a „Detroiti Kobra" győzelmét vetítené előre. Alexis Argüellóval kiskönnyűsúlyban iszonyatosan látványos meccse lett volna Moneynak, és az állóképesség, kiegyensúlyozottság, védekezés szentháromsága Mayweathernek kedvezett volna. Júlio César Chávez Seniorral ugyanebben a kategóriában illett volna megküzdenie, és Iole szerint 100-ból 51-szer Mayweather vitte volna el a pálmát. Roberto Durannal váltósúlyban rendeztek volna tűzijátékot – és a panamai kiütötte volna az amerikait.

Rocky öröksége A nehézsúlyú Rocky Marciano 1947 és 1955 között hibátlan, 49–0-s mérleget hozott össze, majd visszavonult. Ilyen magas szinten, ennyi meccsel még nem volt példa a tökéletes búcsúra, a Conor McGregor elleni győzelemmel ezt adhatja át a múltnak Floyd Mayweather. Előtte is próbálkoztak vele többek, Ricardo „Finito" López például 51–0–1-es mérleggel, a 48. mérkőzésén becsúszott döntetlen miatt csúszott le róla, Dariusz Michalczewski botlása pedig számunkra is emlékezetes. A „Tigris" 48–0-val állt, amikor egy ide is, oda is adható mérkőzésen pontozással kikapott Júlio César Gonzáleztől. A mexikóira az első címvédésén Erdei Zsolt várt, a többi meg már magyar boksztörténelem. A nehézsúlyú Rocky Marciano 1947 és 1955 között hibátlan, 49–0-s mérleget hozott össze, majd visszavonult. Ilyen magas szinten, ennyi meccsel még nem volt példa a tökéletes búcsúra, a Conor McGregor elleni győzelemmel ezt adhatja át a múltnak Floyd Mayweather. Előtte is próbálkoztak vele többek, Ricardo „Finito" López például 51–0–1-es mérleggel, a 48. mérkőzésén becsúszott döntetlen miatt csúszott le róla, Dariusz Michalczewski botlása pedig számunkra is emlékezetes. A „Tigris" 48–0-val állt, amikor egy ide is, oda is adható mérkőzésen pontozással kikapott Júlio César Gonzáleztől. A mexikóira az első címvédésén Erdei Zsolt várt, a többi meg már magyar boksztörténelem.

Az amerikai kolléga eszmefuttatásához még annyit tennék hozzá: arrafelé hajlamosak lebecsülni az európai bunyósokat, de a jelenből Gennagyij Golovkin és Vaszil Lomacsenko is esélyes nálam minden idők legjobbja címre. Az amatőr pedigréjük jobb Mayweatherénél, a profi meg majd elválik. Egyikük sem futamodik meg senki elől, amit jelez, hogy személyes kedvencem (a jelenlegi szövetségi kapitány, Balzsay Károly már az első hamburgi edzőtábora alatt kipécézett érte...) Golovkin legközelebb Canelo Alvarezzel, az ukrán pedig Guillermo Rigondeuax-val bokszol.

De vissza Mayweatherhez, aki még az időnként kurta-furcsa ellenfélválasztásával is pénzautomatává küzdötte fel magát. Számára a 2007-es, De La Hoya elleni összecsapás volt a sorsfordító. Akkor még Oscar volt a nevesebb, ő 52 millió dollárt kapott, Money beérte 25-tel. Azóta viszont nincs kegyelem. Ma már Mayweatheré a három legnagyobb bevételt hozó mérkőzés (a csúcsot a Pacquiao elleni 410 millió dolláros csata jelenti), magyar idő szerint vasárnap hajnaltól négyre bővül a kör, a Forbes magazin listáján pedig 2012 és 2015 között sorozatban négyszer lett a legjobban kereső sportoló. Neymar döbbenetes átigazolása ide, az NBA-ben „felrobbanó" szerződések oda, 2017-ben jön az ötödik Mayweather-siker.

Miért vesztettünk? Floyd Mayweather több ellenfele is őszintén elmondta, miért kapott ki az amerikaitól. Floyd Mayweather több ellenfele is őszintén elmondta, miért kapott ki az amerikaitól. Oscar De La Hoya (2007, pontozásos vereség)

„Bebújik a zsebbe, aztán kijön és átsétál rajtad. Engedi, hogy üss, adott esetben tűzijátékot rendezz, aztán elfáradj, miközben ő csak blokkol mindent. Majd előjön, két-három ütéses kombinációkkal támad, behúzza a meneteket és a meccseket."

Ricky Hatton (2007, T. K. O.-vereség)

„Egy zseni, az ökölvívás művésze ellen küzdöttem. A mérkőzés során egyre frusztráltabb lettem. Ha elveszíted a kontrollt Floyd ellen, akkor csak egy marad hátra, kiütteted magad..."

Juan Manuel Márquez (2009, pontozásos vereség)

„Mayweather hihetetlenül éles, nagyszerűen védekezik, hosszú a keze, és lenyűgöző a reakcióideje. Amikor meglátod, hogy üt, már el is talált, még azelőtt, hogy bármit is indíthattál volna."



Az elképesztő pénzügyi számadatok dacára állítom, ezek az összegek legalább annyira köszönhetőek a Mayweatherrel szembeni gyűlöletnek, mint az ő nagyszerűségének. A világ valaha volt legjobban védekező bokszolója, aki szereti, annak élmény nézni a bunyóját, és irgalmatlanul sikeres. Ez a pozitív rész. Csak hát, ahogyan a Bleacherreport.com írta, a miénk az utálkozás társadalma. Utáljuk, ha valaki sokkal sikeresebb, erősebb, gyorsabb, híresebb, fajsúlyosabb, jobban kinéző és tehetségesebb, mint amilyenek mi vagyunk" – fogalmazott a cikk.

Mayweatherben ez mind megvan, megspékelve olykor (de messze nem annyiszor, mint gondoljuk) nagyképűségbe hajló magabiztossággal. Ilyen esetben pedig fizetni is hajlandóak vagyunk azért, hogy őt veszíteni lássuk.

Egy háromórás televíziós szórakozás esetén még 100 dollárt is, mint az amerikaiak szombaton a McGregor elleni meccséért.

A Sport1 augusztus 27-én hajnali 2 órától élőben közvetíti a Floyd Mayweather–Conor McGregor mérkőzéssel fémjelzett gálát. Nézzék meg, érdemes.