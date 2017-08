McGregor Nostradamusként veri végig a világot

A pályafutása korai szakaszában elszenvedett két vereség jó útra terelte Conor McGregort, aki Las Vegasban augusztus 26-án sporttörténelmet írhat. Ha megveri a minden idők egyik legjobb ökölvívójának tartott Floyd Mayweathert, ő lesz a viszonyítási pont a küzdősportok univerzumában. Merthogy MMA-sként bunyóban nyerne a profiként 49-ből 49-et nyerő amerikai ellen.

Conor McGregor néha maga sem tudja, hogyan lett milliók kedvence. Ha egy életpályát lehet sikertörténetnek nevezni, az övé mindenképp az. Sőt az élet bármely területéről nehezen találunk olyan gyors és erőteljes felemelkedést, amilyet ő mutatott be.

Voltak, vannak és lesznek UFC-versenyzők, akik zsinórban hozzák a győzelmeket. Akik ugyanazt a létrát végigmásszák, amelyet McGregor is. Olyanok is lesznek, akiknek jó dumájuk lesz, és akik a lélektani hadviselést is megpróbálják hozzá hasonló szinten űzni. Abban viszont szinte biztos vagyok, hogy még egy ilyen nem lesz. Conor McGregor az egész karrierjét az orrunk előtt jósolja meg, és minden fejezetét beteljesíti. Mintha egy filmet mesélne, amit egyedül ő látott.

1988. július 14-én Tony és Margaret McGregor valószínűleg még nem sejtette, hogy a kis ember, akivel bővült a családjuk, még 30 éves kora előtt az egész életüket gyökerestül megváltoztatja. A kis Conor eleinte sokkal barátságosabb sportot választott, a dublini Lourdes Celtic FC-ben focizott. 12 éves volt, amikor a focit túl jámbornak tartotta, elkezdett helyette bokszolni. 18 évesen vízvezeték-szerelőnek tanult, miközben Lucan városában megismerkedett Tom Egannel (aki aztán szintén megfordult a UFC-ben), akivel együtt kezdtek el MMA-zni. Néhány amatőr siker után 2008-ban úgy döntött, ideje profi karrierbe kezdeni – ezzel a döntéssel a fejében pedig besétált a dublini Straight Blast Gym edzőterembe, ahol megismerkedett egy bizonyos John Kavanagh-val.

Kavanagh saját elmondása szerint már az első közös edzésük első órájában látott egy olyan szikrát, amit azelőtt soha senkinél sem tapasztalt. A kissé csiszolatlan, de bődületes erővel rendelkező Conornak nemcsak a stílusa volt egyedi, hanem az egészséges önbizalma is.

Bár McGregor a harmadik profi mérkőzésén térdfeszítéssel kikapott (képzeljük csak el Artemij Sitenkovot, hogyan mesélheti mindenkinek a sztorit, hogy megverte McGregort – a 34 éves litván fiú 15-16-os mérleggel áll jelenleg, és az utolsó 5 meccsét elvesztette), 2010-ben a Cage Warriors nevű szervezet lehetőséget kínált neki. Joe Duffy 38 másodperc alatt kopogtatta a rutintalan Conort, akinek karrierje legnagyobb leckéjét adta fel.

Több interjúban McGregor, de leginkább John Kavanagh emelte ki, hogy ez a vereség volt az, ami McGregort minden korábbinál jobban motiválta. Tudta magáról, hogy a megfelelő munkával képes lehet olyan szintre emelkedni, ahol nagyon különleges sikereket érhet el. Azt valószínűleg ő sem gondolta volna, hogy a következő vereségét 16 mérkőzéssel később, egy Nate Diaz nevű fickótól szenvedi el.

Amikor 2013-ban a UFC elnöke, Dana White Dublinba utazott, meglepve fogadta, hogy minden rajongó egy Conor McGregor nevű bunyós szerződtetését követeli tőle. Ez mindössze két hónappal az után volt, hogy McGregor két súlycsoportban is a Cage Warriors bajnoka lett, miután háromperces játszadozás után brutálisan kiütötte Buchinger Ivánt.

UFC-s debütálása pehelysúlyban történt Svédországban, ahol Marcus Brimage kicsivel több, mint egy percet bírt ellene. A mérkőzés után bónuszként 50 ezer dollárt kapott „az est kiütéséért", de azért még picit könyörögnie kellett az oktagonban adott interjúban.

Második UFC-s összecsapásán egy bizonyos Max Holloway volt az ellenfele (a UFC jelenlegi pehelysúlyú bajnoka), aki ellen újfajta érzéssel emelték magasba a kezét. Bár az akkor még 22 éves Holloway többször meg volt fogva, McGregor karrierjének (akkori 14 győzelméből az) első pontozásos győzelme volt ez. Akkor még persze kevesen sejtették, hogy a két úriember pár évvel később két súlycsoport bajnoka lesz.

Ritka dolog, ha egy versenyző a harmadik meccsére már főmérkőzést kap, de a Holloway ellen elszenvedett térdsérülése után 11 hónappal már öt menetre írták be egy dublini gálára. Cole Miller sérülés miatt kiesett, így a brazil Diego Brandao ugrott be.

Itt kezdődött el az a folyamat, ami McGregort igazán híressé tette: a jóslatok. Már a Cage Warriors-os időszakban is megjósolta, hogy két súlycsoport (pehely- és könnyűsúly) bajnoka lesz, de amikor ugyanezt a UFC-ben is megtette, mindenki megmosolyogta, hiszen sohasem fordult még elő, hogy valaki egyszerre uraljon két kategóriát is a szervezetnél. A nagy „jóslatot" persze követték kisebbek is, így például azok, hogy kivel mit fog tenni az oktagonon belül.

Megjósolta Brandao első menetes kiütését. Aztán Dustin Poirier-ét is. Dennis Siver épphogy, de túlélte az első öt percet, aztán a második menetben ő is eldőlt.

Az ideiglenes pehelysúlyú címmérkőzést José Aldo sérülése miatt kellett megrendezni, amelyen a birkózó alapokkal rendelkező Chad Mendes sokáig dominálta a földön az írt, ám ahogy felálltak, McGregor brutális kombinációval őt is kiütötte.

Az „ideiglenes öv" persze nem az igazi, így előbb-utóbb el kellett jönnie a tényleges címmérkőzésnek is. A UFC 194-en 2015 decemberében az a José Aldo volt az ellenfele, akit sohasem ütöttek még ki, és előtte 10 éven át senki nem tudta megverni.

13 másodperc után Conor McGregor a UFC pehelysúlyú bajnoka lett.

Itt vált mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy új szupersztár született. A több hónapig tartó trash talk háború, lelki hadviselés és médiahype egyetlen szimpla ütésben csúcsosodott ki. A UFC sem volt rest McGregor mögé állni, és támogatni jóslatát. Ekkor egészen nyilvánvalóvá vált, hogy Ronda Rousey vereségével a sportág új ikonja McGregor, így nem is vártak sokat arra, hogy bejelentsék a következő könnyűsúlyú mérkőzést közte és az akkori bajnok Rafael Dos Anjos között.

Dos Anjos azonban megsérült, nem sok idő maradt új ellenfelet találni, ráadásul a címmeccs is ugrott, ám a korábban Michael Johnson felett aratott győzelme után adott interjújában Nate Diaz felhívta magára a figyelmet. Az ellentétek tapinthatóak voltak, a rivalizálásra pedig címmeccs nélkül is fel lehetett húzni egy főmérkőzést. Sok mindent elmond, hogy noha Holly Holm és Miesha Tate címmeccset vívott női harmatsúlyban, a UFC 196-on még ez is eltörpült a McGregor–Diaz csatához képest. Nate Diaz sokkolta a világot, hiszen egy teljes meneten át nyelte McGregor ütéseit, ám brutálisan véres arccal ellentámadásokba lendült, a második menetben McGregort kibillentette a komfortzónájából, a földre kerülésük után pedig bemutatott egy hátsó fojtást.

Átmeneti visszavonulás után McGregor minden eddiginél motiváltabban tért vissza a UFC 202-re, ahol a Diaz elleni visszavágón ötmenetes háborúban megszerezte élete második pontozásos sikerét. A reváns után megnyílt az út, hogy újra nekifeszüljön a második öv begyűjtésének, amit időközben Eddie Alvarez megszerzett Dos Anjostól. A New York-i UFC 205 főmeccse után Eddie Alvarez is bevallotta, masszívan alábecsülte az ír ütőerejét, miután a második menetben őt is kivégezte.

Bár a pehelysúlyú címét a UFC elvette, Conor McGregor továbbra is két súlycsoport bajnokának tartja magát. Jóllehet bajnoki övet soha egyetlen szervezetnél sem védett meg, ez nem feltétlenül csak az ő hibája. Mindig nagyobb álmokat hajszol, minthogy a már beteljesültekkel foglalkozzon. Éppen ezért lesz borzasztó nagy kérdés, mi a következő lépcső neki a Floyd Mayweather elleni bokszmérkőzése után.

Akármi történik vasárnap hajnalban, ő már nyert. Nem csupán annyi pénzt, amennyit földi halandó egész életében nehezen keres meg, hanem elképesztően sok új rajongót is. Ha pedig egy újabb jóslata bejön („kiütöm Floydot négy menet alatt"), akkor nemcsak a küzdősportok valaha volt legjobbja lesz, hanem a neve Peléével, Michael Jordanével és Wayne Gretzkyével egy kalapba kerül.

A feleslegért milliókat kaphat Mayweather Mindamellett, hogy magáról hamburgeres képet posztolt, Floyd Mayweather Conor McGregor súlyával kapcsolatban is szót kért, nyilván részben a lelki terror miatt.

"Conor McGregor jelenleg különösen súlyosnak tűnik. Azt gondolom, 164 font körül van, így aztán péntekig még tízet le kell adnia" – mondta az amerikai ökölvívó. A bokszoló és az MMA-harcos augusztus 26-án ökölvívó-szabályok szerint méri össze az erejét, a súlyhatárt pedig 154 fontban (69,85 kg) állapították meg. Ez azt jelenti, hogy még csaknem öt kiló van az írek nemzeti hősén.

Ha McGregor nem fogy le a pénteki mérlegelésig, akkor szerződés szerint jelentős összegű kártérítést kell fizetnie Mayweathernek.

"Ha nem hozza a súlyt, akkor is megküzdünk. De akkor súlyos büntetés vár rá. Szerintem már készítheti is a milliókat. Egy igazi bajnokhoz méltón kell bánni a súllyal. Egy igazi bajnok nagyon fegyelmezett és felelősségteljes" – mondta az a bajnok, aki a mérkőzés hetében az egészséges étrend és a fegyelmezettség jegyében hamburgerrel pózolt.

Kun Zsolt