Mayweather Michael Jordan és Tiger Woods nyomában

Nem csupán minden idők legjobban várt küzdősportmérkőzése lesz a Floyd Mayweather–Conor McGregor bokszmeccs augusztus 26-án, de alighanem ez hozza minden idők legnagyobb bevételét is. A fő pénzautomata persze Mayweather, de McGregor személyisége, bevállalós magatartása is jócskán hoz a kasszába. Afelől pedig ne nagyon legyen kétségünk, hogy ez amennyire sport, legalább annyira üzlet is. Sőt, megkockáztatom, elsősorban üzlet. Meg másodsorban is.

Az elmúlt hetekben-hónapokban sokan, sok helyen úgy állították be, mekkora heroikus tett volt összehozni a Floyd Mayweather–Conor McGregor találkozót, és mekkora dolog volt őket közös nevezőre hozni. Ezzel szemben én afelé hajlok, hogy ez egy jól megtervezett akció volt, amely esetében inkább csak a pénzügyi feltételek megteremtése vitt el rengeteg időt. Igazából egy két éve húzódó ügyet zárnak le a srácok helyi idő szerint augusztus 26-án Las Vegasban.

McGregor nyitott, amikor is 2015 júliusában a CONAN on TBS show-ban elmondta, annyira kipucolta már a súlycsoportját, hogy ha megveri Chad Mendest, akkor megnézi, mit csinál Floyd. Megverte, a felhívás egy keringőre ugyebár elment, fél évvel később aztán jött az első mézesmadzag az amerikai-nyugdíjasok vidám életét élő Mayweathertől: Egyetlen meccs van, ami talán érdekel. A Conor McGregor elleni. Üzletember vagyok, és ez a találkozó üzleti szempontból megéri. Hiszek benne, hogy összejön. Minden nap beszélünk róla a tanácsadómmal, Al Haymonnal."

Másfél év kellett, hogy összejöjjön. Ennyi időbe telt, hogy a díjalapot „összelapátolják" a megfelelő konstrukciókkal, illetve ennyi kellett, hogy mindenki megtalálja a maga kis bizniszeit a saját szemétdombja környékén. Most éppen ott tartunk, hogy alsó hangon 500 millió dolláros bevételt várnak az eseménytől, de a 600-as határ átlépését sem tartják kizártnak elemzők. Egynapos sportesemény esetén ez világcsúcsgyanús, csak a Mayweather–Pacquiao bokszmeccsel lehet összevetni, még a Super Bowl is elmarad tőle tízmilliókkal.

Itt a Pretty Boy-koktél!

Természetesen a vendéglősök is készülnek a nagy eseményre, és akinek nem elég Guinness sörrel öblíteni az izgalmakra, az talál kimondottan az ökölvíváshoz köthető italt is. A Las Vegas-i The Cosmopolitan bárjaiban például felszolgálják a Mayweather beceneve után elkeresztelt The Pretty Boy koktélt, amiben vodka, ananász, citrom és a Red Bull trópusi változata van, míg a Bob and Weave-ben (a bokszból ismert dukingolásról, hajolgatásról kapta a nevét) tequila, lime, citromfű, licsi és uborkás szóda.

„És lehet, nem is ez a végállomás, mert innen is lehet feljebb – mondta érdeklődésünkre dr. András Krisztina, a budapesti Corvinus Egyetem docense. – Egyedülálló szereplők találkoznak egyedülálló pillanatban, egyedülálló show-val fűszerezve, ráadásul Amerikában. Ráadásul a mostani gálának az is egyedi jelleget kölcsönöz, hogy a két főszereplő egyike nem ökölvívó, de belevág a kalandba. Az ilyen események is megerősítik, a 2008-as gazdasági válság a sportban nem érintette a jéghegy csúcsát. A közvetítési jogok piacáról, a szponzorációból és a merchandisingból származó bevételek továbbra is magasak. Emlékezzünk vissza, mi az, ami miatt legutóbb megbicsaklott a sportpiac! A kétezres évek elején történt, amikor a Kirch-csoport csődbe ment. Az is azt bizonyítja, ma már a sport a médiából érkező bevételre a legérzékenyebb. A médiának hihetetlen szerepe van, a médiának legek kellenek, így aztán az öngerjesztő folyamat simán folytatódhat."

A pay-per-view eladások terén visszaköszönnek a szakember szavai. A Mayweather–McGregor mérkőzés kapcsán egyetlen érdemi viszonyítási pontnak tekinthető Mayweather–Pacquiao bokszmeccs két éve 4,4 millió eladott előfizetésből 400 millió dolláros bevételt generált (csak érdekességkép, az örökrangsor második helyét szombatig Mayweather és Oscar De La Hoya ütközete birtokolja 136 millióval), szombaton Dana White, a UFC elnöke szerint 4,9 millió eladott előfizetés a vízválasztó. „Ez a küzdősportok valaha volt legnagyobb eseménye. Több mint egymilliárd háztartásba jut el világszerte. Minden megy a maga útján, úgy tűnik, megöljük Mayweather és Pacquiao rekordját" – jelentette ki White. A miheztartás végett: az Egyesült Államokban legalább 90 dollárt kell fizetni azért, hogy látható legyen a csata.

És ez csak az egyik (igaz, a legnagyobb) lába a bevételeknek. Egy másik jelentős forrás a jegyeladás. A szombati mérkőzést a 20 ezres T-Mobile arénában rendezik meg, a két évvel ezelőtti csúcsmeccsnek a háromezerrel kisebb befogadóképességű MGM Grand adott otthon, igaz, akkor az átlagos jegyár 1000 dollárral nagyobb volt. Akkor 72,2 millió dollár jött be a belépőkből, most egy héttel a gála előtt 60 milliónál tartottak. Mark Shapiro, a UFC-t tulajdonló WWE/IMG alelnöke azt mondta, ...lehetetlen, hogy ne dőljön meg a csúcs."

A harmadik jelentős, de az előzőeknél kisebb bevételforrás a szponzoráció, merchandising kettőse. Ezen a téren már most elkönyvelhetünk több non-plus-ultrát is. Vegyük például azt, hogy amikor Mayweather felmegy a ringbe, 25 millió dollár azonnal bezúdul a kasszájába. Ennyiért adta el a ruházatán lévő feliratokat. Az összeg csaknem a duplája annak, amennyit a Pacquiao elleni találkozón ebből a forrásból keresett.

35 ezer dollár egy napra egy lakosztály

Las Vegas városa is jól jár a Mayweather–McGregor mérkőzéssel és a köré rakott programokkal, ugyanakkor a minden tekintetben referenciapontnak számító Mayweather–Pacquiao meccsel szemben a mostani hétvége vélhetően alulmarad. Az például biztos, hogy a McCarran repülőtéren nem kell lezárni a taxissávot is, hogy a magángépek parkolni tudjanak, két éve ez megtörtént, viszont a vegasi agglomerációban, Hendersonban és North Las Vegasban lévő légikikötőt azért be kel vetni a vendégek fogadására.

A helyi bulvármédia elterjesztette ugyan, hogy nincs már szabad szállodai szoba (ahogyan 2015-ben nem volt), de ezt több helyi intézmény is hazugságnak minősítette. Az MGM például már háromszor is árat csökkentett, de még mindig van szobája 329 dollár/éjszaka áron, míg a Stipen már 200 dollár alatt is lehet lakrészt találni. Ugyanakkor a Caesars Palace 25, illetve a Nobu Hotel 35 ezer dollár/éjszakás „palotái" már elkeltek. És még csak nem is kellett azzal csalogatni a látogatókat, hogy hajdan ebben a lakosztályban aludt Jennifer Lopez vagy Johnny Depp.

„Nem szeretem értékelni a piac mechanizmusát, azt mondom, ha a piac ad valamiért valamit, az helyénvaló – mondta a jelentős összegről András Krisztina. – Azt feltételezi, ott lesz valamilyen megtérülés. Ez nem olyan eset, mint mondjuk Neymar megvétele. Ott volt egy kivásárlási ár, azt valaki kifizette, aztán aki bújt, aki nem, megyek. De hozhatok máshonnan is példát, akad, aki azt mondja, a Tesla túlértékelt. Más pedig mást lát. Többféle módszertan is van az ilyen egyezségek értékelésére, az egyik a könyv szerinti érték, a másik pedig azt próbálja meg kitalálni, mi a megtérülési érték. Utóbbi azért nehezen számszerűsíthető. És hogy döbbenetes lenne az összeg? Emlékszem, a nyolcvanas években még a pápa is felszólalt az olasz futballban megfigyelhető nagy átigazolási összegek kapcsán. Ma csend van, pedig az árak nyomokban sem emlékeztetnek a három évtizeddel ezelőttiekre."

A The Telegraph című brit napilap egyébként lehozta, mi mennyibe kerül Mayweathernél. A legnagyobb összeget a mögötte lévő sarokfeliratért kéri el, az 5 millió dollár, elöl az övén és a nadrágján 3,5-3,5 millió dollárért lehet helyet venni, a nadrágján hátul, középen 3, az övvonalon hátul 2 millió dollár a tarifa, a két combon elöl 1,5-1,5 millió dollár. A bevonuló kabát, a cipő, a mérlegelési nadrág, a győztes baseballsapka (mert ilyen is van ám!) reklámhelye 1-1 millióért vehető meg, a bevonulásnál viselt sapka „csak" félmillió. Ha majd meg kell mintázni az élő hirdetőoszlopot, akkor Money simán modellt állhat hozzá. A merchandising-bevételeiről egyelőre nincs értelme beszélni, de annyi már kiszivárgott, hogy Mayweather cége, a One Entertainment utánrendelést adott le, így aztán a Pacman elleni egymilliós csúcs felülírása nem lehet kérdés.

Egyébként. ha bejönnek Mayweathwer számításai (300 millió dolláros bevételi minimummal kalkulál), a sporttal összefüggésbe hozható bevételei ezzel a mérkőzéssel haladják meg az egymilliárd dollárt. Ebbe az elit klubba eddig csak ketten nyertek bebocsátást: Michael Jordan (1,5 milliárd) és Tiger Woods (1,4). Csak nekik nagyon jól jövedelmező szponzori szerződéseik voltak, ne menjünk messzebb a Nike-nál. Mayweather meg 2015-ben arra panaszkodott a Forbesnak, hogy senki sem akar vele dolgozni, mert az ökölvívásban rejlő megjelenési lehetőségekhez képest túl magas belépési küszöböt szabott meg az egymillió dollárral. Az egymilliárdos küszön átlépése egyébként annak fényében különösen értékelendő, hogy Floydnak pályafutása első 11 évében köze sem volt a paradicsomhoz, a pénzeső csak azóta hull rá, hogy 2007-ben szakított a Top Rank promoteri irodával és saját kezébe vette a sorsát.

Gazdasági szempontból természetesen Mayweather a sokkal értékesebb, de azért szerintem McGregor pénzét is bármelyikünk azonnal elfogadná. Ő legalább 100 millió dollárt vág majd zsebre a különböző forrásokból, aztán saját bevallása szerint elmegy a yachtjára és elkezdi számolgatni a pénzét. Mi meg vakarhatjuk a fejünket, melyiküket látjuk még vajon sportolni és milyen küzdőtéren. Merthogy anyagi okból már egyiküknek sem kell harcolnia többet, az egészen biztos.

Mégis kap egy övet a győztes

Sokáig úgy tűnt, csak a pénz és a dicsőség lesz a tétje Mayweather és McGregor ütközetének, azonban az amerikai ökölvívóval hagyományosan jó kapcsolatot ápoló WBC (Bokszvilágszövetség) úgy döntött, bedob egy, kimondottan erre a meccsre készített övet is a díjalapba. A mestermunka 1,5 kg 24 karátos aranyból, 3360 darab gyémántból, 600 zafírból és 160 smaragdból állt össze, az alapja pedig krokodilbőrből készült. A „Money Belt" névre keresztelt öv nem az első, amit speciális alkalomra készíttet a WBC, a Mayweather–Pacquiao meccsen az 1 millió dollárra taksált Smaragd Övért küzdöttek a felek.

A Sport1 szombatról vasárnapra virradóra, 2 órától élőben számol be a Floyd Mayweather–Conor McGregor mérkőzéssel fémjelzett gáláról.