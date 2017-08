Ez nem show lesz, hanem száz százalék bunyó

Egy évekkel ezelőtti észak-amerikai utazás zárta végleg a nyolcszögletű ketrecbe S. Kovács Ádámot. A többszörös Európa-, és világbajnoki érmes magyar karatés annyira beleszeretett a ketrecharc világába, hogy az évek alatt a sportág egyik legnagyobb hazai szakértőjévé, mellette - vállaltan - az egyik legnagyobb Conor McGregor rajongóvá vált. Szinte mindent tud a hétvégi nagy meccsről, ami szerinte igazi sporttörténelmi pillanat lesz.

Honnan ez a hatalmas UFC-szerelem?

A UFC a küzdősportok Forma-1-e, és mivel 28 éve karatézom, 6 éve pedig brazil jiu-jitsuzom, ezért adott volt kicsit, hogy beleszeressek. Tizenegy-két éve voltam Kanadában, ott fertőződtem meg igazán. Itthon pedig volt egy barátom, aki tévéműsorokat készített, vele találtuk ki 2011 körül, hogy megpróbáljuk behozni Magyarországra a UFC-t. Akkor nem sikerült, de öt-hat év múlva kaptam egy telefont a Sport TV-s jogbeszerző, és így a UFC jogait megvásárló Szaniszló Csabától, hogy lenne-e kedvem részt venni a hazai népszerűsítésében. Volt kedvem. Közben csináljuk már évek óta a TOTALDAMAGE Magazint is, a magyar MMA és UFC közösséget is elég jól ismerjük.

Mi az, amit a legtöbbször elmondott már a meccsel kapcsolatban?

Az, hogy ez lesz a küzdősport legnagyobb eseménye. A világ két legnépszerűbb küzdősportjának két legnépszerűbb képviselője méri össze tudását. A két legeslegnagyobb szájú, legtöbbet kereső embert látjuk majd a ringben.

Mennyire lesz ez igazi harc és mennyire show?

Száz százalék küzdelem lesz! Aki az ökölvíváson szocializálódott, vagy aki laikus, annak könnyen megfordulhat a fejében, hogy ez csak a bizniszről szól. Én viszont azt mondom, hogy aki ismeri McGregor pályafutását - és ide sorolom magamat - akkor az tudja, hogy komoly harcosról van szó. Amilyen mészáros munkát elvégzett az elmúlt négy év alatt, az azt mondatja velem, hogy a saját öröksége, hitelessége sokkal fontosabb neki, mint bármekkora összeg, amit kaphat.

És mi a helyzet Mayweatherrel? Ő is presztízscsatára készülhet?

Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen elképesztő, 49-0-s rekorddal rendelkező ökölvívó lefeküdjön egy bokszon kívülről érkező valakinek úgy, hogy a világ pénze már egyébként is az övé. Az előre fixált eredményről szóló teória csak akkor lehetne életképes, ha a háttérben már előkészítették a második, harmadik meccset. Ebben az esetben egy gyors kiütés vagy egy nagyon szoros végeredmény lehet.

Szóval nem is létezhet esetleg valamilyen titkos záradék a szerződésükben, amiben előre lezsírozzák, hogy mi lesz a meccs vége?

Nyilván nem tudok minden titkot, sőt, talán naiv vagyok, de nem gondolnám, hogy ilyen létezne. Azért is lenne hülyeség, mert így is jól keresnek mindketten. Ráadásul a UFC azért tudott naggyá válni, mert köztudomású, hogy nincsenek előre lefixálva a meccsei. Ha így lett volna, akkor például a UFC 200 alkalmával a pályafutása elején McGregort nem hívják vissza csak azért, mert nem jelent meg a sajtótájékoztatón. Nem véletlen, hogy a UFC jelmondata az "as real as it gets"(Annyira igazi, amennyire annak látszik - a szerk.), mert itt igazi harcokat láthatunk. Pont azt akarták mindig is elkerülni, amiért az ökölvívás egy idő után sok esetben hiteltelenné vált.

A meccs hónapok óta tartó felvezetőjében már láthattunk érdekes jeleneteket, például Mayweather papa beszólását. Ezek mennyire spontán akciók?

Ennek a show-nak sok része megtervezett, ez tény, de a mérkőzést továbbra sem gondolnám annak. Mayweather minden idők legjobb védekező bokszolója, ugyanakkor látnunk kell azt, hogy egyszer mindenki kikap. Az ökölvívással viszont az a baj, hogy egy vereség után az ember már nehezebben eladható, míg az MMA-ban láthatunk harcosokat veszíteni és újra felállni. Ott minimális eséllyel lehet megválogatni az ellenfeleket, a bokszban viszont könnyebb eldönteni, hogy egy bajnok kivel csapjon össze.

A hétvégi meccset a boksz szabályai szerint vívják majd, sokak szerint emiatt McGregor egyértelmű hátrányban lehet. Tényleg így van?

Sokan mondják, igen, hogy McGregornak semmi esélye, mert olyan területre megy, aminek a legjobbja éppen az, akivel küzd. Plusz gyerekkora óta nem ezen szabályok szerint bokszol. De azt mondom, ez nem egy bokszmeccs lesz, hanem igazi verekedés a boksz szabályai szerint. McGregor pedig sok verekedésben volt benne, a meccsei nyolcvan százalékát kézzel fejezte be, és most is ugyanúgy ütnie kell, ahogy azt az MMA-ban tette. Mindig is edzette a kezét, ennek ellenére tény, hogy egyáltalán nem lesz Mayweather szintjén - ami az ökölvívó tudást illeti.

De hogy ki lesz az, aki az ökölharcban felülkerekedik majd, azt egyáltalán nem látom garantáltnak. Gondoljunk csak arra, hogy ha ökölvívásban jó valaki, attól még egy kocsmai bunyóban könnyen alul maradhat. Mayweather eddigi ellenfelei mind ugyanazt az ökölvívást tanulták, csak más iskolák szerint. Most pedig jön egy olyan versenyző, akinek az igazi, nem limitált szabályrendszerű küzdősport a területe.

Az eredetileg tervezett 10 unciás kesztyű méretét most 8-asra változtatták, ez már közel van az MMA-ban használt 4 unciás kesztyűhöz. Ez McGregort segítheti?

Amikor ez a meccs összejött, akkor azt mondtuk, hogy ha a boksz szabályrendszere szerint, de négyes kesztyűben küzdenek, akkor nagyobb esélye lenne McGregornak. A nyolcas kesztyűben még jobban átmegy az ütőerő. Állítólag az történt, hogy Mayweatherék meglebegtették, hogy felőlük akár nyolcas kesztyű is lehet, erre pedig McGregor stábja gyorsan le is csapott. Lehet, hogy Mayweather azért találta ki ezt, mert így neki is nagyobb esélye lehet egy kiütésre, McGregor viszont nagyjából mindenkit kiüt, aki szembe áll vele. Mindenkit meglepett ez a változtatás, de nem ettől függ majd, hogy ki lesz a győztes.

Hanem mitől? A taktikától? Mayweather azt ígérte, hogy a tőle megszokott defenzív boksz helyett most igazi támadásokat láthatunk majd tőle.

Nem hiszek különösebben ezeknek a bejelentéseknek, hiszen háborúra készülnek, miért árulnák el a taktikájukat? Igaz, McGregor meccs előtti lebegtetései korábban mindig bejöttek, erre a fogadóirodák is egyre inkább figyelnek. Eleinte senki nem hitt neki, most meg egyre nagyobb az esély, hogy ki fogja ütni ezt az „öregembert” (nevet – szerk.) és egyre többen is drukkolnak neki. Mögötte áll egész Írország, az egész MMA-közösség, az újonnan csatlakozó rajongók többet láthatták őt küzdeni, mint Mayweathert, aki emellett még taszítja is az embereket a hedonista életmódjával. Mögötte nincs ott egységesen egy ország vagy egy sportolói társadalom, mert mindig is megosztó személyiség volt. Ez a bunyóban nem fog számítani, de McGregor így könnyebben belemászhat a fejébe, mint fordítva.

Akkor mégis mi lehet a győzelem kulcsa? Hogy melyikük hiszi el magáról jobban, hogy nyerhet?

Még ezt sem mondanám döntő tényezőnek, de az biztos, hogy sokat számít, melyikük bízik magában jobban. Mayweather nem találkozott még ekkora egóval és önbizalommal, és ami fontos, hogy McGregor magabiztossága nem kamu, nem véletlen, hogy eljutott erre a szintre ilyen rövid idő alatt. Néhány éve még vízvezeték-szerelőként próbálta visszafizetni a hiteleit, most meg róla beszél az egész világ. Mellette szól még, hogy nagyobb, fiatalabb, hosszabb a keze, nagyobb az ütőereje, van egy olyan mozgása, ami abszolút nem bokszolói mozgás, hosszú karatés az állása, pontosan üt hátsó kézzel. Ez mindenképp olyan faktor lehet, ami Mayweather számára viszonylag ismeretlen, még akkor is, ha edzett valakivel, akivel szimulálták McGregor mozgását.