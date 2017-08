Háború harangzúgástól bombázásig

Floyd Mayweather és Conor McGregor is simán túljutott a mérlegelésen, ráadásul a várt/remélt botrány is elmaradt, így tényleg semmi sem állhat a világ valaha volt egyik legjobb ökölvívója, illetve legnépszerűbb MMA-harcosa bokszmeccsének útjába.

Volt ott minden a mérlegelésen. A lakóhelyén kifütyült Floyd Mayweather, a párharc felvezetésével összenövő szitokáradat, óriási tömeg, csak egyvalami maradt el: a balhé. Hiába prognosztizálta Mayweather, hogy ellenfele átesik a 154 fontos súlyhatáron, mindketten befértek alá (az ír 153, az amerikai 149,5 fonttal mért be a szombati csatára), aztán a hagyományos pózolás közben és után sem érezte úgy egyikük sem, hogy egy nappal előrébb kellene hozni az első ütésváltást, így lesz meccs magyar idő szerint vasárnap hajnalban Las Vegasban.

De melyikük lett volna olyan hülye, hogy veszni hagyja karrierje egyik (ha nem a), illetve biztosan legnagyobb fellépti díját?! Mayweather esetében a televíziós bevételek véglegessé válásáig nem mondhatjuk, hogy csúcsot döntött, de a 100 millió dolláros garantált pénz így sem rossz (az ESPN további 200 millióval számol neki),McGregornál pedig a 30 millió mindenképpen rekord, és azért napok múlva az ő pénze is százmillió fölé kúszik.

És most már talán eljutunk abba az állapotba, amikor végre nem csupán minden a pénzről szól. Eddig kellett a show, hogy szépen dőljön a lé, most viszont már előtérbe kerülhetnek olyan földhöz ragad célok is, mint a győzelem.

Mert azt ne feledjük, a profi ökölvívás egyike azon sportágaknak, ahol a meccsen történtek már nem változtatnak a pénzelosztáson,

Vegasban már mindenki a következő fellépti díjáért bokszol. Az elmúlt hetekben követhetetlen számháború zajlott azt illetően, ki melyik menetben üti ki a másikat, ha így zárul az összecsapás, mindkettőjüknél simán találunk majd olyan jóslatot, ami telibe találja a végeredményt, így aztán lehet Nostradamusként tündökölni.

McGregor ebből a szempontból a mérlegelésen sem vett vissza: Ennél rosszabbat még nem láttam tőle. Ilyen rossz állapotban még egyszer sem láttam. A második menetben ki fogom ütni. Lássuk, ki mit bír. Én egy rettegő embert látok magam előtt. Ennyi." Mayweathert nemhogy a második, de egyetlen menetben sem ütötték még ki, hivatalosan egyszer kellett rászámolni, jó másfél évtizeddel ezelőtt.

Malignaggi: edzőpartner helyett kém? Azért a felvezető időszak végére is maradt egy kis balhé. Megjelent egy rövid videó, amelyben Floyd Mayweather elismeri, ő küldte Paulie Malignaggit Conor McGregor edzőtáborába – az amerikai bokszoló mindezt úgy vallotta be, hogy Malignaggi is ott volt. Malignaggi (aki nem akárki, két súlycsoportban is világbajnoki övet szerzett az IBF-nél, illetve a WBA-nél) két közös kesztyűzésen vett részt McGregorral, majd távozott, mondván, rá nézve sértőek azok a felvételek, amelyeket az ír tábora napvilágra hozott. A képek szerint McGregor még padlóra is küldte, de az amerikai szerint csak azért ment le, mert riválisa ellökte.

Ugyanakkor azt is rögzítsük: az utóbbi időben ő sem tündökölt K. O.-művészként. Az elmúlt 10 évben 12 mérkőzésen húzott kesztyűt, mindössze kétszer nem kellettek pontozók a sikeréhez, de a Víctor Ortíz elleni K. O.-ja inkább a sportszerűtlenség mintapéldánya. Rendben, Ortíz csúnyán lefejelte, de azért egy bocsánatkéréses összeborulás lezárásaképp Mayweathernek talán nem kellett volna bevinnie a megrendítő pofont... Ricky Hattont viszont tényleg agyba-főbe verte a tizedik menetben.

Most valami hasonlóra készül. Élete leghosszabb kihagyása (714 nap) után lép ringbe, és az ESPN szerint Joe Namath-i magasságokba emelkedett a nyilatkozatával. A magyar származású Broadway Joe hajdan NFL-játékosként sok mindenre garanciát vállalt, így például a III. Super Bowl megnyerésére is. Most Money tett így: Száz százalék, hogy nem megy végig a tizenkét menet. Száz százalék, hogy nem megy végig a tizenkét menet – hangsúlyozta folyamatosan. – Teljesen mindegy, mit mond ő vagy az edzője. Az edzője nem tud bokszolni helyette. Itt a két harcoson múlik minden. Megmondtam, amit megmondtam. Garantálom, hogy nem megy végig a meccs. Ő is garantálja ugyanezt. Így aztán csak annyi biztos, hogy az első gong után bemegyünk középre és elkezdjük bombázni a másikat."

Azért McGregor még szót kért magának ebben a kérdésben: „Floyd arról beszél, amiről akar. Annyi szemetet hordhat össze, amennyit csak akar, de ne feledje, ő most az ökölvívás új Istenéhez beszél. Az embereknek nem szabad kézlegyintéssel elintézniük a méretemet, az erőmet és a koromat. Hiszek magamban. Ki fogom ütni. Nézzék, én gyors kezdő vagyok. Kijövök, aztán már harangoznak is a riválisoknak.

Hogy valakinek vagy valaminek harangoznak, az szinte bizonyos. Mayweather karrierje lezárul, bár ilyet az ő esetében biztosra venni.... Ha McGregor nyer és a bokszban marad, akkor a UFC kerülhet bajba, hiszen első számú szupersztárja láthatja, mennyivel többet kereshet egy másik küzdősportban. Ha McGregor nyer, de visszamegy a UFC-be,akkor a profi ökölvívás kereshet magának egy gödröt, hiszen emblematikus figurájából csinált hülyét egy olyan ember, aki életében először vívott bokszmeccset.

Ha pedig botrány lesz, komolytalanná válik minden, amit ennek a mérkőzésnek a felépítésére szántak. Márpedig megérzésünk szerint, legyenek is bármilyen profik a felek, egy mélyütés vagy egy fejelés simán benne rejlik a Las Vegas-i éjszakában.