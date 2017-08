Floyd Mayweather a taktikai tervét tökéletesen betartva, a negyedik menettől elképesztően pontosan bokszolva legyőzte Conor McGregort és 50-0-s mérleggel vonulhat nyugdíjba. Ő Rocky Marciano, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Mike Tyson, Larry Holmes és Muhammad Ali szintjére emelte magát – alighanem közöttük is a helye. Valahol a profi ökölvívás pantheonjában.

Dan Rafael, az ESPN szakírója minden normális gála napját „A küzdelem napja" tweettel indít (It is fight day). A szombatot az „A látványosság napja" mondattal kezdte (It's spectacle day). Ha mással nem, ezzel okvetlenül érzékeltetni lehet, mit várhattunk és Floyd Mayweather-Conor McGregor mérkőzéstől és mondjuk szeptember 16-án hova tehetjük a lécet egy Gennagyij Golovkin-Canelo Alvarez összecsapáson. Ha nem ökölvívó-szakszemüvegen keresztül vizsgáljuk a Las Vegas-i eseményeket, hanem figyelembe vesszük, hogy az egyik oldalon egy nyugdíjból visszatérő, ugyanakkor az 50-0-s sporttörténelmi rekordért küzdő amerikai bokszoló állt, a másikon pedig az élete első profi bokszmeccsét vívó, az MMA-ból átránduló ír harcos, akkor kaptunk valamit a pénzünkért. Aki meg itt csúcsszínvonalra és technikára számított, azt a felvezetések bevitték csúnyán az erdőbe.

Megvan az új Rocky És akkor eljött a pillanat, sok hiábavaló próbálkozás (ne menjünk messzebb Dariusz Michalczewskinél vagy Ricardo „Finito" Lópeznél) után Floyd Mayweather átadta a múltnak Rocky Marciano rekordját. Rocky 49-0-s mérleggel köszönt el a ringtől, Floyd most 50-0-val megy nyugdíjba, ha hinni lehet neki, most már tényleg örökre. Azért a további számokban vannak köztük különbségek: Mayweather 40 évesen fejezte be, Marciano 31 volt; előbbi öt súlycsoportban volt világbajnok, utóbbi egyben, igaz, nehézsúlyból felfelé nincs út, lefelé meg nem olyan könnyű menni...; ami viszont Marciano mellett szól, hogy ő a mérkőzései 88 százalékát fejezte be kiütéssel, Mayweathernél ugyanez „csak" 54 százalék.

Mayweather sohasem volt gyors kezdő, ráadásul most egy teljességgel ismeretlen riválissal találkozott, így aztán hagyott időt magának, hogy kiismerje, és csak azt követően kapcsolt üzemi sebességbe. Egészen döbbenetes a különbség az első három menetben, illetve a folytatásban mutatott produkciója között. Az első kilenc percben összesen 9 pontos találata volt (McGregornak 16), a folytatásban 143 (az írnek 73-mal kevesebb), hatvan százalékos hatékonyság mellett!

Ezt emelte ki a meccs utáni elemzésében Andre Ward, korunk súlycsoportoktól függetlenül legjobb bokszolója is: „Floyd szisztematikusan építette fel a meccset és végig is vitte a tervét. Lehet, kicsivel korábban, a hetedik-nyolcadik-kilencedik menetben szerette volna befejezni, de nem idegeskedett, hogy csak a tizedikben jött el a vég. Az egyetlen, ami meglepett, hogy milyen sok ütést beszedett egy olyan embertől, aki élete első bokszmeccsét vívta."

Azon el lehet vitatkozni, jogos volt-e a félbeszakítás, de a győzelem jogosságát kár lenne vitatni. A pontozólapokon Mayweather kétszer 89-81-re, egyszer 87-83-ra vezetett, így a bíróknál már nem veszthetett. De hogy jókor állították le a meccset? Nyilván a UFC hívei mást szoktak meg a ketrecben, ott alighanem még engedték volna. Viszont a profi boksz szabályai ennél szigorúbbak, és ha figyelembe vesszük az egészség megóvására törekvést, jogos volt Robert Byrd bíró közbelépése. Így legalább Conor biztosan meg tudja számolni azt a 100 millió dollárt, ami befolyik a számlájára ezért a mérkőzésért.

Mayweather nem fogadhatott magára Az összes Las Vegas-i fogadóiroda megkönnyebbülhetett, mindenki milliós profitot könyvelhetett el Floyd Mayweather győzelmével. Jason Simbal, a CG Technology alelnöke a meccs előtt azt mondta, Money bármilyen sikere jó nekik, azzal mindenki hatszámjegyű profitot vághat zsebre, egy McGregor-diadal viszont milliós nagyságú nettó veszteséget okozna minden irodának. Végül előbbi jött be, a Caesars Palace például hírügynökség jelentések szerint kétmillió dolláros haszonnal zárta a fogadási bizniszt.

Ugyanakkor Mayweather most nem szállhatott be a buliba, amit nagyon sajnált. Helyi idő szerint szombat délután fél négykor 400 ezer dollárral besétált az egyik irodába, 1,2-szeres oddsszal magára akart fogadni, de nem engedték neki, mondván, érintett az ügyben. Utána még megpróbálta ugyanezzel az összeggel megtolni a K. O.-sikerét, de arra sem bólintottak rá.

A meccs után McGregor is kitért a lezárásra. „Úgy érzem, szoros meccs volt és kicsit talán korán állította meg a bíró. Csak kicsit fáradt voltam."

"Az ütései miatt Mayweather összeszedettebbnek tűnt nálam. Nem volt olyan gyors, nem volt olyan erős, de eléggé egyben volt. Elismerem a tudását, ez az, amit ötven profi mérkőzés tesz" – fejtegette az ír.

Minden idők egyik legjobb ökölvívója ugyanakkor azt emelte ki, szerinte méltó búcsút vett a ringtől és a közönségtől. „Azt akartam, hogy egy igazi nagy bummal köszönjek el." Könnyeket akartam, harcot és azt, hogy a közönség ne unalmas meccset, hanem nagy attrakciót lásson."

"Része vagyok a történelemnek. Megemelem a kalapom Rocky Marciano, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Mike Tyson, Larry Holmes és Ali előtt. Legendás bajnokok. Ők mutatták az utat nekem, most pedig nagyon hálás vagyok azért, hogy velük egy lapon emlegetik a nevem. És tényleg ez volt az utolsó meccsem." Srácok, senki se hívjon többet mérkőzés miatt, visszavonultam!" – jelentette ki Mayweather.

Ugyanakkor azt is el kell ismerni, a show-t felvezető hatalmas szópárbaj után most meglepően sportszerűen beszéltek egymásról. A Money összeszedettségét méltató McGregort már idéztük, most pedig jöjjön Mayweather véleménye az írről! „Sokkal jobb volt, mint amire számítottam, kemény riválisnak bizonyult – ismerte el az amerikai ökölvívó. – De ma én voltam a jobb. A tervem egyértelmű volt. Türelmesnek kellett maradnom, hagytam, hadd üsse ki magát, aztán pedig leszedtem a pályáról. Tudtuk, az MMA-ban huszonöt percekre készül. Most huszonöt perc után kezdett el lassulni. Mindenkinek garantáltam, hogy nem megy végig a tizenkét menet. Betartottam a szavam."