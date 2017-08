Amerika legfontosabb drukkerei máris gyűlölik az új Despacitót

Taylor Swift, amerikai popsztár új dala napokon belül vette át az uralmat a slágerlistákon, és taszigálja szépen a második helyre a nyár kedvencét, a Despacitót. És, hogy ez miért sport hír? Azért, mert az osztatlan rajongásból mégsem osztatlan: az amerikai egyetemi amerikaifoci drukkerei kitértek a hitükből, amikor a meccseket közvítítő csatorna kedvcsináló anyagában meghallották, hogy ezzel a zenével vezetik fel kedvenc bajnokságukat.

Friss hír: Taylor Swift, amerikai popsztár pénteken megjelent új dala, melynek címe Look What You Made Me Do iszonyatos tempóban dönti meg a szakági rekordokat. A csak a dal szövegét tartalmazó első klip 24 óra alatt 19 millió megtekintést ért el a You Tube-on - a korábbi éllovasnak (Chainsmokers and Coldplay: Something Just Like This) ugyanennyi idő alatt 9 millió jött össze.

Vasárnap megjelent az igazi klip is, ami 24 óra alatt 42,3 millió megtekintést ért el, megelőzte az eddigi rekorder Psyt, nem beszélve a fele ennyit felmutatni tudó Despacitóról. A Puerto Rico-i slágergyárnak az is rossz hír, hogy Swift dalocskája 3 nap alatt a Billboard-lista 77. helyéig jutott, azaz várhatóan véget vet a Despacito 16 hete tartó uralmának.

És akkor most a sport: hétvégén elindult az NCAA college football, vagyis az amerikai egyetemi amerikafoci-bajnokság új szezonja. Az első kiemelt Alabama Crimson Tide a harmadikként rangsorolt Florida State University csapatát fogadta, a meccset közvetítő ESPN pedig Taylor Swift fentebb méltatott dalával promózta a rangadót.

Amitől ki is akadtak rendesen a legfontosabb amerikai bajnokság - az egyetemi focibajnokság helyszínen és tévében is legnézettebb amerikai sportesemény (mínusz Super Bowl, persze) - meglehetősen vehemens drukkerei.

Kérünk mindenkit, hogy ne!

Ez már a vég:

30 másodperc, és már nem érdekel senkit:

Az utolsó tweetben említett Centuries a Fall Out Boy nevű banda dala, amit 2014-ben hasonló körülmények között sikerült annyira rongyosra játszania az ESPN-nek, hogy a szezon végére már mindenkinek az agyára ment, a FOB pedig szükségét érezte, hogy bocsánatot kérjen a kellemetlenségekért.

Lesz majd minden fordulóról összefoglaló, amihez viszont van külön zenei lista, élén a Thirty Seconds to Mars Walk on Waterével, amihez Aloe Blacc, Darius Rucker, Ice Cube, Imagine Dragons, Lady Antebellum, Jaden Smith, Kendrick Lamar, One Republic, The Band Perry és még sokan mások csatlakoznak.

Az igazi, vérbeli egyetemi foci drukkerek szerint szeretett bajnokságukhoz csak egyetlen egy típusú zene képzelhető el - ez: