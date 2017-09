Indul az NFL, de máris elfújta a hurrikán

213 nap telt el a legutolsó NFL-tétmeccs, az 51. Super Bowl óta. A várakozásnak azonban most vége, magyar idő szerint péntek hajnali fél háromkor ismét útjára indul az első tojáslabda, amikor a címvédő New England Patriots a Kansas City Cheifst látja majd vendégül - a meccset a Sport 2 közvetíti. Ezen kívül is lesznek parázs derbik, hiszen már az első forduló megannyi kemény párharcot és érdekes történetet hozhat számunkra. Elég csak a csoportrangadókra gondolni, vagy különböző sztárokra, akik egykori klubjaik ellen lépnek pályára. A keretek már véglegesek, a csapatok készen állnak, jöhet az újabb 256 mérkőzés. Nézzük meg, mire számíthatunk az első 16 (vagy csak 15) összecsapáson.

Körülbelül egy hónapja, az előszezon elején próbálkoztunk már esélylatolgatással, azóta viszont sok idő telt el. A felkészülési meccsek átka kíméletlenül lesújtott a játékosokra és a csapatokra egyaránt, példátlan számban fordultak elő sérülések. Olyanok is, amelyek az adott sportolót az egész szezonra a lelátóra, vagy éppen a rehabilitációs központba küldték, többek között igazi sztárokat is. De persze volt ezen kívül szerződés-mizéria, eltiltások, fellebbezések és hurrikánok is tarkították az elmúlt 3-4 hetet, ideje hát aktualizálni a körképet. Haladjunk meccsről meccsre.

Miami Dolphins - Tampa Bay Buccaneers

Hiába többszáz milliárdos üzlet és ipar az NFL (Nemzeti Futball Liga), a természetet nem tudja legyőzni. Erre az Irma elnevezésű hurrikán a legfrissebb példa, amely gyorsan közelít Florida partjai felé. Természetesen a Liga vezetősége is kellően tájékozott az ügyben, ezért döntött úgy, hogy ezt a meccset, azaz a floridai derbit a 11. játékhétre halasztja el. Nagy kár, így újabb egy hetet kell várni Jay Cutler debütálására a Dolphinsban, vagy TJ Wardéra a Bucsban.

New England Patriots - Kansas City Chiefs

Aligha lehet leírni a címvédőt, annak ellenére, hogy Julian Edelmant egész idényre elvesztették a Lions elleni előszezon-meccsen. Az új szerzemény, Brandin Cooks minőségi pótlás lehet, vagy még annál is több. A védelembe is érkezett Stephon Gilmore, a bajnok tehát erősödött a februári Super Bowl győzelme óta. A Chiefs azonban bárkit képes megverni, főleg, ha a betonkemény védelme jó napot fog ki. Alex Smith irányítón nagy nyomás lehet Patrick Mahomes draftolása óta, érdekes lesz, hogyan tudja ezt kezelni, ahogyan a kezdő futó, Spencer Ware kiesését is.

Buffalo Bills - New York Jets

Kiesési rangadónak is lehetne nevezni ezt az AFC (Amerikai Főcsoport) keleti csoportmeccsét, ha lenne kiesés. A new yorkiakat a legtöbben tökutolsónak várják, nem véletlenül, mivel a keretük egyértelműen a leggyengébb az NFL-ben. A Bills sem valószínű, hogy harcban lesz a rájátszásért, de ezt a mérkőzést nagyobb nehézségek nélkül illene abszolválniuk

Chicago Bears - Atlanta Falcons

A Falconst február óta az egész NFL-társadalom máshogyan ítéli meg, mint azelőtt. 25 pontos előnyből kaptak ki a Super Bowlban, ami természetesen azóta is beszédtéma a focis berkekben. És alighanem így lesz ez idén is, ezt a terhet kell elviselniük amellett, hogy szeretnék kiköszörülni a csorbát. A Bears ellen egyértelmű esélyesek Matt Ryanék, a Medvék ugyanis elkezdtek fiatalítani, ráadásul nem számíthatnak Cameron Meredithre sem brutális sérülése miatt. Mitch Trubisky, az újonc irányító nélküle lesz kénytelen bizonyítani, megérte-e az 1/2-es draftcetlit tavasszal.

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens

Rangadó az AFC nyugati divíziójából. Még mindig Marvin Lewis gardírozza a hazai gárdát, de lehet, hogy ez az idény vízválasztó lesz számára, egy újabb rájátszás nélküli szezon minden bizonnyal az állásába fog kerülni. Rögtön az első fordulóban fel van adva neki a lecke, hiszen azok a Hollók látogatnak hozzájuk, akikkel valószínűleg a csoport második helyéért küzd majd a Bengals. A vendégek nagy átalakuláson mentek keresztül a nyáron, talán a legfontosabb Jeremy Maclin elkapó leigazolása volt, vele Joe Flacco irányítónak ismét lehet egy megbízható célpontja.

Cleveland Browns - Pittsburgh Steelers

Az AFC Nyugat másik két csapata is egymásnak feszül rögtön a nyitónapon. A Steelers akár a Patriots kihívója is lehet az AFC-ben, feltéve, ha az irányító Ben Roethlisberger egészséges tud maradni. Big Bennek ez egyébként évek óta nehézséget okoz, és ha nem vigyáz (vagy az őt védő fal nem vigyáz rá), akkor már a Browns ellen is csúnyán összetörhetik. Ugyanis nem más fog vadászni rá, mint a draft első helyén kiválasztott Myles Garrett, aki a szakértők szerint közelebb áll egy szörnyeteghez, mint egy emberhez. Rajta kívül is ígéretesnek tűnik a védelem, már csak a támadósorral kellene kezdeni valamit ahhoz, hogy komolyan vegyék az ohioi csapatot.

Detroit Lions - Arizona Cardinals

A Lions quarterbackjére, Matt Staffordra rászakadt a bank a nyáron, a legjobban fizetett irányító lett. Ezek után vagy elkényelmesedik, vagy motiváltabb lesz, de az ő jó játéka nélkül a Detroitnak semmi esélye a rájátszásra. A Cardinals magja együtt maradt, ami azt is jelenti, hogy lassan elérkeznek a "most, vagy soha" állapotba, ugyanis nem mondható túl fiatalnak a keret. Carson Palmer keze tavaly már többször is megremegett, azt pedig láthattuk, hogy a futó David Johnson hiába posztja (egyik) legjobbja, egyedül kevés ahhoz, hogy meccseket nyerjen.

Houston Texans - Jacksonville Jaguars

AFC déli párbaj, az egyik legkiegyenlítettebb csoportból. Várhatóan a védelmek csatája lesz, a nevek alapján mindkettő top10-es, a különbség az, hogy a Texans ezt már bizonyította is. A Jax védői nagyon fiatalok és tehetségesek, külön pikantériával bír majd a cornerback AJ Bouye szereplése, aki tavaly vált igazi sztárrá Houstonban, most viszont már Jaguárként tér vissza. A Houston talán a legnagyobb esélyes a csoportgyőzelemre, bár azt nem tudni, mennyire lehet rábízni a csapatot Tom Savage irányítóra. A kérdés ugyanez a floridaiaknál is, Blake Bortles tavaly kritikán aluli volt, és alighanem ő is érzi, hogy fogytán a csapat türelme vele szemben.

Tennessee Titans - Oakland Raiders

Két fiatal feltörekvő csapat meccse lehet ez, amelyet vasárnap 19:00-től a Sport2 is közvetít. A Raiders tavaly szintet tudott lépni és bemasírozott a rájátszásba, viszont Derek Carr sérülése azonnal szertefoszlatta a további álmokat. Az irányító felépült sípcsonttöréséből és készen áll arra, hogy letaszítsa Tom Brady-t az AFC trónjáról. A hazaiaknál Marcus Mariota fejlődése szép egyenletes, viszont még mindig kiegyensúlyozatlan a fiatal quarterback. Ha a védelemtől megfelelő támogatást kap, a csoportgyőzelem sem lehet elérhetetlen.

Washington Redskins - Philadelphia Eagles

Az NFC (Nemzeti Főcsoport) keleti divíziójának egyik rangadója. A két csapat finoman szólva sem kedveli egymást, ráadásul a tét sem kicsi, mivel ez a csoport talán a legkeményebb és legszorosabb a ligában, négy hasonló erejű klubbal. Szinte lehetetlen megjósolni a győztest, amelynek kilétét általában az egymás közötti derbik döntik el. Mindkét gárda igazolt egy-egy sztárelkapót a nyáron, sőt, a sasoknál érkezett még Torrey Smith és a tavalyi szezonban a legtöbb touchdownt futó LeGarrette Blount is. A Rézbőrűeknél egy nagyon erős fal védi Kirk Cousins irányítót, de az Eagles védői alkalmasak lehetnek arra, hogy nyomás alá helyezzék.

Los Angeles Rams - Indianapolis Colts

A Rams háza táján áll a bál, legjobb játékosuk (aki a ligában is benne van a top3-ban), a védőfalember Aaron Donald ugyanis még mindig szeretne magának több pénzt kiharcolni. Nem edzett a csapattal a nyáron, sőt, az előszezonban sem lépett pályára. A Colts-nál is van kulcshiányzó, méghozzá Andrew Luck, akinek nem jött rendbe a válla a szezonrajtra. Nélküle ez a csapat a liga egyik leggyengébbje, így nem lenne meglepő, ha a szintén nem túl veretes (de a nyáron jól erősítő) Rams győzne.

Green Bay Packers - Seattle Seahawks

A forduló rangadója, amit a Sport2 is ad 22:15-től. Az NFC talán két legkiemelkedőbb csapata egymás ellen, rögtön az első héten. Egy elit támadósor egy elit védelem ellen. Ráadásul mindkettő csak erősödött a holtszezonban. Azonban ha Aaron Rodgers ihletett napot fog ki, akkor teljesen mindegy, ki áll vele szemben, úgyis szétdobja őket. Egyértelműen az ő formája lehet a mérkőzés kulcsa, valamint az, hogy fordított felállásnál (azaz a Seattle támadói a Green Bay védői ellen) mire megy Russell Wilson. Na és Eddie Lacy, aki állítólag sokat fogyott a nyáron, mióta a Packersből a Seahawksba igazolt, és készen áll a bosszúra.

San Francisco 49ers - Carolina Panthers

A Frisco tavaly elkeserítő szezont produkált, így nagy átalakuláson mentek keresztül. Új szakmai igazgatót és edzőt is szerződtettek, ettől a lépéstől remélve a változást. Ez egy hosszú folyamat lesz, így idén még nem kell tőlük tartania a többi csapatnak. A Panthers szintén csalódást okozott tavaly, azok után, hogy az azt megelőző szezonban Super Bowlba jutott. Cam Newtonék idén ismét ezt célozzák meg, bár ez a csapat valamivel gyengébb, mint a két évvel ezelőtti. Ettől függetlenül az első akadály nem szabad, hogy gondot okozzon nekik.

Dallas Cowboys - New York Giants

Ez lehet a forduló másik legjobb meccse. Szintén NFC keleti csata, két ősi riválissal. A Cowboysnál hiába tiltották el Ezekiel Elliottot hat meccsre, a felfüggesztés még nem lép érvénybe, így pályára léphet, ahogy a tavalyi Év Újonca, Dak Prescott is készen áll. A túloldalon Eli Manningen látható az öregedés jele, tavaly nagyon kiegyensúlyozatlan volt, de amíg olyan célpontok állnak rendelkezésére, mint Odell Beckham Jr., Brandon Marshall, vagy Sterling Shepard, addig nem kell aggódnia, maximum azért, hogy meg is találja őket passzaival, és ne az ellenfél védőit. Óriási téttel bír ez a mérkőzés, már most, az első héten.

Minnesota Vikings - New Orleans Saints

Megtörténik az, amire talán senki sem számított korábban: Adrian Peterson ellenfélként lép pályára Minneapolisban. A Vikings a nyáron üzleti okok miatt vált meg történetének egyik legnagyobb legendájától 10 év után, akinek alighanem extra motivációt jelenthet ez a mérkőzés. Egészen biztosan erről fog szólni az egész este, az eredmény másodlagos is lehet. Azaz lehetne, ha nem a nyitófordulóról lenne szó. Tavaly a Vikings bombaformában kezdte az évet, aztán teljesen kipukkadt és végül lemaradt a rájátszásról. A Saints egész szezonban hullámzó volt, ráadásul elveszítették Brandin Cooksot is, de Drew Brees irányító akárkiből képes sztárelkapót csinálni. A meccset a Sport2 hétfőn 01:10-től élőben közvetíti.

Denver Broncos - Los Angeles Chargers

2015-ben még egy csapata sem volt az Angyalok Városának, ma már kettő is van. A Chargers San Diegóból költözött egy kicsit északabbra, de az első hazai tétmeccs még várat magára. Először Mile High City-be, azaz Denverbe látogatnak egy AFC nyugati rangadóra. Habár a Vadlovak is nagy változáson mentek keresztül (új vezetőedzőt neveztek ki Vance Joseph személyében), a betonvédelem még mindig megvan, igaz, már TJ Ward nélkül. Továbbra is bíznak Trevor Siemian irányítóban, de valószínűleg csak azért, mert nincs jobb opció. Sokatmondó lépés ezzel kapcsolatban, hogy visszaigazolták az egy év alatt két helyen is megbukó Brock Osweilert. A vendégeknél érdekes elegyet alkotnak a fiatalok és a veteránok, ha nem lennének ilyen nehéz csoportban, akár a rájátszásra is esélyesre pályáznának. A Sport2-n hétfőn 04:20-tól megnézhetik, mire megy egymás ellen a két rivális.