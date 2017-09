Szintet lépett a lopás az amerikai baseball-ligában

Az amerikai profi baseball-ligában olyan történt, ami még soha: a Boston Red Sox edzői stábja megszegte a lopás általánosa elfogadott szabályait. A tettes egy Apple okosóra volt.

Skandalum, ha egy sportágban az egyik csapat lopással próbált előnyt szerezni a másikkal szemben. Kivéve, ha a baseballról, és az amerikai profi ligáról (MLB) van szó. Ott ugyanis nem tiltják, hogy a csapatok lelessék az ellenfelek kézjeleit, és azok alapján alakítsák a saját taktikájukat a meccs során. Azt viszont szigorúan tiltják a szabályok, hogy ehhez műszaki eszköz segítségét vegyék igénybe.

Így a Boston Red Sox minden bizonnyal számíthat egy kiadós pénzbírságra, ha a liga a New York Yankees beadványa alapján bizonyítottnak látja, hogy a csapat főedzője, egy Apple okosóra segítségével fogadta a pályán kívülről érkező információkat az ellenfelek kézjeleiről, majd azonnal továbbította azokat az éppen pályán lévő játékosok felé - akik így tudták, hogy milyen játékra készül a Yankees.

A Yankees a szabályok megsértését több videóval is alá tudja támasztani. A technika használatát tiltja az MLB szabályzata, annyira, hogy az okostelefonokat már be is tiltották, az Apple-lel kötött megállapodás értelmében viszont a csapatoknak kiosztott iPadeket nem kobozhatják el, úgyhogy csak az internethozzáférést tiltották le.

Hogy a helyzet még szórakoztatóbb legyen, a Red Sox is bemártotta a Yankeest a ligánál, azzal vádolva a New York-iakat, hogy a stadion belső, tévés hálózatán, a YES-en keresztül kukkolták őket - az egyik ravaszul elhelyezett kamerával olvasták a titkosnak szánt jelzéseket.