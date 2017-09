Túl vagyunk az NFL (Nemzeti Futball Liga) első fordulóján. A nyitóhét nem okozott csalódást, voltak sima győzelmek, meglepetések és ujjhegyen múlók is, ahogyan láthattunk fantasztikus egyéni megoldásokat is és sajnálatos sérüléseket is.

A forduló három legszebb jelenete

1. Cole Beasley elkapása

A Dallas Cowboys elkapója nagyon megbízható célpontja Dak Prescott irányítónak, biztos keze van, ritkán ejti el a labdát. Ha mégsem tudja megfogni elsőre, akkor megfogja harmadikra, mondjuk a saját hátához szorítva.

2. Tony Romo előre megmondja, mi fog történni

Beasley egykori csapattársa, az iránytó Tony Romo az előző szezon végén vonult vissza, előtte 2006 óta a Cowboys játékosa volt. Tavaly Dak Prescott kiszorította a kezdőből, Romo pedig szögre akasztotta a stoplist az idény végével, de nem távolodott el az NFL-től. A CBS csatorna szakértője lett, beült Jim Nantz mellé a kommentátori székbe, ezzel pedig megszületett az NFL Nostradamusa.

3. Shelby Harris megnyeri a Denvernek

Nem valószínű, hogy sokak számára ismerős Shelby Harris neve. Peremember az NFL-ben, aki három év alatt négy csapatban fordult meg, de előbb-utóbb kivágták mindenhonnan. Denverben egészen jó előszezont produkált, így megragadt a csapatban. Az NFL hétfő esti rangadóján a Denver Broncos a Los Angeles Chargerst látta vendégül. Nem mellesleg az NFL történetének első olyan mérkőzése volt ez, amelyet országos TV-ben női kommentátor közvetített Beth Mowins személyében. A Broncos 24-21-re vezetett 5 másodperccel a vége előtt, amikor a Chargers új rúgója, Younghoe Koo egy három pontot érő mezőnygólhoz készülődött, 44 yardról. Ha bemegy, hosszabbítás. Aztán jött Harris.

A forduló legjobban teljesítői

1. Kansas City Cheifs támadósora

Nehéz közülük egy embert kiemelni, hiszen Alex Smith, Tyreek Hill és az újonc Kareem Hunt is bőven kivette a részét abból a 42 pontból, amit a címvédő Patriots ellen szerzett a Chiefs a szezon első meccsén. Az irányító Smith kiosztott négy TD-passzt, amiből kettőt Hunt kapott el. Utóbbi nem csak a levegőben, de a földön is pazar teljesítményt nyújtott, 98 elkapott yardja mellé 147 yardnyi futást is összehozott.

2. A Los Angeles Rams és a Jacksonville Jaguars védelme

Mindkét egységről el lehet mondani, hogy nagyon fiatalok és legalább ugyanannyira tehetségesek. A Rams már az előző idényekben is megmutatta olykor, miért tartják ezt a védelmet a jövő egyik legjobbjának, most pedig szinte lemészárolták az Andrew Luckot nélkülöző Indianapolis Colts támadóit. Összesen 9 pontot engedtek nekik, miközben Scott Tolzien passzát kétszer is elcsípték és mindkétszer touchdownig vitték vissza, négyszer vitték földre az irányítót, egy fumble-t is összeszedtek és mindössze 225 yardot engedtek a támadóknak.

A Jax védői is hasonló számokat produkáltak: hét pontot tudott csak szerezni ellenük a Houston Texans és arról is gondoskodtak, hogy Tom Savage irányító sokáig emlékezzen erre a meccsre. A QB-t le is kellett cserélni a félidőben, momentuma sem volt. A Jaguárok őt és a helyére beálló DeShaun Watsont összesen tízszer vitték földre, három fumble-t is kierőszakoltak, valamint egyszer megszerezték Watson átadását, amit vissza is vittek touchdownra.

3. A Minnesota Vikings támadósora

Ki gondolta volna, hogy eljön az az idő, amikor a Vikings támadóit már nem Adrian Peterson nevével kezdik? Főleg, amikor a pozitívumokról van szó. AP-től a nyáron váltak meg a Vikingek, ő pedig New Orleansba szerződött. A sors fintora, hogy az első fordulóban rögtön visszatérhetett új csapatával a régi otthonába, de sok babér nem termett sem neki, sem a Saintsnek. A Vikings támadógépezete ugyanis olyan olajozottak működött, amilyet nagyon rég láthattunk.

Sam Bradford, a már sokszor eltemetett irányító több mint 80%-os pontossággal mozgatta célpontjait, akik közül Adam Thielen 157 yardot szerzett elkpásokból, Stefon Diggs pedig 93-at, két touchdownnal megspékelve.

A Peterson-utódnak kikiáltott Dalvin Cook bemutatkozása is kiválóra sikerült, 127 yardot futott. Hozzá kell tenni, hogy a Saints védelme nem sorolható az erősebbek közé, sőt, talán az 5 leggyengébb között van az NFL mezőnyében. Peterson pedig mindössze hatszor kapta meg a labdát futáshoz, amiből összesen 18 yardot tudott szerezni.

A hét sérülései

Sajnos ez is az NFL szerves része, szinte nincs olyan forduló, hogy ne sérülne meg 1-1 nagyobb sztár.

1. David Johnson

Az Arizona futója tavaly a legjobbak közé emelkedett és az idei évben is azt lehetett tőle várni, hogy űrszámokat hoz majd. Ez azonban sajnos alighanem 2018-ra marad, ugyanis Johnson a Detroit Lions ellen csuklósérülést szenvedett, és bár pontos információ nincs arról, mennyit kell kihagynia, a legvalószínűbb, hogy a szezon nagy részét, de akár 12 hetet is pihenhet. Nélküle hatalmas bajban lesz a Cardinals.

2. Eric Berry

Szegény Berry sorsa nem egyszerű. A kitűnő söprögető kétségtelenül az egyik (ha nem a) legjobb játékos posztján, de hihetetlen, amit át kell élnie, szinte évről évre. 2011-ben elszakította keresztszalagját az év legelső meccsén és ki kellett hagynia a szezon további részét. Visszatért és kitűnően játszott a következő két és fél évben, amikor 2014-ben Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála, a nyirokrendszerét megtámadta egy rosszindulatú daganat.

A kezelés szerencsére eredményes volt, Berry tünetmentesen jelentkezhetett a 2015-ös idényre, ekkor bekerült az év álomcsapatába. Ezt megismételte 2016-ban is, majd 2017 februárjában aláírta új szerződését, amivel az NFL történetének legjobban fizetett safety-je lett. De a balszerencse ismét utolérte, a New England elleni szezonnyitón elszakadt az Achilles-ina, emiatt csak 2018-ban láthatjuk a pályán legközelebb.

3. Ronald Darby

A Philadelpia Eagles csapata egy hónappal ezelőtt szerezte meg Buffalóból a fiatal cornerbacket annak érdekében, hogy legnagyobb hiányposztjára erősítsen. Darby átlagon felüli játékos és alighanem nagy segítségére lesz a Sasoknak. De csak akkor, ha pályán tud maradni, márpedig ez nem sikerült neki a Washington Redskins ellen, amikor kificamodott a bokája. Az első diagnózis szerint nincs törés és a szalagok sem sérültek, nem olyan súlyos az eset, mint amilyennek tűnt. 4-6 hét múlva visszatérhet, addig az Eagles-nek nélküle kell megoldania az ellenfél legjobb elkapóinak semlegesítését.

Ian Rapoport: Ronald Darby will have a MRI on ankle on Monday The destination for all National Football League-related video on the web. Game and player highlights, news stories, team and player-related features, Fantasy football videos, NFL event coverage and more. The online home for NFL Network video and exclusive NFL Films-related content.

A hét jelenetei

Még szerencse, hogy minden NFL fordulóban lehet min nevetni, vagy csodálkozni.

1. Adrian Peterson szemmel gyilkol

A legendás futó nincs ahhoz hozzászokva, hogy csak hatszor kap labdát a kezébe, ezt jelezte Sean Payton vezetőedzőnek is.

2. Marsahwn Lynch visszatért

Sokaknak hiányzott az NFL egyik legmegosztóbb karaktere, az egy év kihagyás ellenére pedig nem tűnik rozsdásnak. Itt éppen a Tennesse Titans legjobb védőjét, a 135 kilós Jurrell Casey-t ülteti fenékre.

3. Matthew Stafford beváltja a csekket

Pár hete Stafford lett minden idők legjobban fizetett NFL-játékosa. Ő pedig ennek megfelelően kezdte az új szezont.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Stafford ezután 4 TD-t is szerzett, és a már védjegyévé váló negyedik negyedes fordítás után csapata, a Lions behúzta a győzelmet.

Az első foduló teljes eredménylistája:

Minnesota Vikings-New Orleans Saints 29-19

Denver Broncos-Los Angeles Chargers 24-21

Los Angeles Rams-Indianapolis Colts 46-9

San Francisco 49ers-Carolina Panthers 3-23

Green Bay Packers-Seattle Seahawks 17-9

Dallas Cowboys-New York Giants 19-3

Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens 0-20

Buffalo Bills-New York Jets 21-12

Tennessee Titans-Oakland Raiders 16-26

Chicago Bears-Atlanta Falcons 17-23

Washington Redskins-Philadelphia Eagles 17-30

Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers 18-21

Detroit Lions-Arizona Cardinals 35-23

Houston Texans-Jacksonville Jaguars 7-29

New England Patriots-Kansas City Chiefs 27-42