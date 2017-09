Egy klubban a Barca és az NBA bajnoka

A Golden State Warriors az NBA eddigi legnagyobb mezszponzori szerződését hozta össze: a liga bajnoka évi 20 millió dollárt kap a Barcelonát is támogató japán Rakuten cégtől.

Tizennegyedik NBA-csapatként a Golden State Warriors is bemutatta mezszponzorát. Az új idénytől a csapatok mezén elöl lehet egy kis logó, erre a lehetőségre a bajnokcsapatnál a japán online-kereskedőcég, a Rakuten csapott le, méghozzá évi 20 millió dollárért.

A San Franciscóban székelő japán cég egyelőre három évre kötelezte el magát a Warriors mellett. A Rakuten nem aprózza el a támogatásokat, a Barcelona futballcsapatának mezén évi 55 millió euróért vásárolt magának feliratot. Imádjuk a sportot, a célunk pedig az, hogy olyan erős márka legyen a miénk, mint a Google vagy a Facebook – jelentette ki Mikitani Hirosi, a vállalat alapítója és nagyfőnöke.

A Rakuten odahaza már piacvezető (és Japánban a biztonság kedvéért baseballcsapata van, a Rakuten Golden Eagles), most Kevin Durant, Stephen Curry és a többi sztár segítségével az Egyesült Államokban is újabb piacokat akar szerezni magának. És az sem utolsó szempont, legalábbis Rick Welts, a Warriors elnöke szerint, hogy a megállapodással a Golden State előtt is új világ nyílik meg, ahonnan újabb bevételre lehet számítani.

Érdekesség, hogy a második legnagyobb üzletet a bajnokságban is másodikként záró Cleveland Cavaliers hozta össze (évi 10 millió eurót kap a Goodyeartől), miközben olyan patinás együttesek állnak még mezszponzor nélkül, mint a Los Angeles Lakers, a New York Knicks vagy a Chicago Bulls.