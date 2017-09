Újra itt a pittsburghi vasfüggöny az NFL-ben

A Sport TV kommentátora, Kun Zsolt kemény fába vágta a fejszéjét, hiszen az idei NFL-szezon minden mérkőzésére győztest tippel. Hogy Maka végül fejcsóválást és kiröhögést, vagy virtuális vállveregetést érdemel, az csak hosszútávon derül ki, mindenesetre minden héten leírja gondolatait az összes találkozóról.

Eredményes első héten vagyok túl (10-5), amit a szezon bármely szakaszában elfogadok. Amit viszont minden sportfogadónak és szurkolónak ajánlok: nem szabad az első heti játékot túlértékelni. Jöjjenek második heti tippjeim gondolataimmal és kedvenc statisztikáimmal fűszerezve.



Cincinnati Bengals (0-1) – Houston Texans (0-1) (péntek 02:15, Sport 2): Könnyen lehet, hogy az idei szezon két legrosszabb támadófalával rendelkező csapata mérkőzik meg egymással. Annyi biztos, hogy az első játékhéten a két csapat együttes erővel jutott el hét pontig, aminél az eladott labdáik száma is több volt (kilenc). A Texans nem döntötte el, ki kezd irányítóként, ám Bill O'Briennek elég volt egy félidő, hogy Tom Savage helyett bevesse újoncát, Deshaun Watsont a nyitó fordulóban. Sanszos, hogy csütörtkön is ő kap bizalmat. Andy Dalton is katasztrofálisan teljesített nyomás alatt, a helyzete pedig a Watt, Clowney, Mercilus hármas ellen sem lesz könnyebb. A hazai pálya és a kezdőként vélhetően első NFL-meccsét játszó újonc irányító miatt a Bengalsé a voksom, a Cincinnati feltehetően megszerzi első pontjait az idényben. Tipp: Bengals



Jacksonville Jaguars (1-0) – Tennessee Titans (0-1): A Jags csapatrekordot jelentő 10 sacket jegyzett (4 szerzett labdával megtoldva), ami bár megismételhetetlennek tűnik, jól mutatja, ez az egysége mennyire rendben van, Allen Robinson egész évre való elvesztése viszont nagy érvágás, ami már a Texans ellen is megmutatkozott. A Titans kemény kihívást kapott az első héten a Raiders ellen, ki is kapott. Még egy ilyen meccs nem fér bele DeMarco Murraytől – ha leghosszabb futását kivesszük, 11 kísérletből jutott el 23 futott yardig. Az AFC Déli csoportja teljesen nyitott (főleg a Colts és a Texans játékát látva), így ez a győzelem mindkét félnek kettőt érhet. Tipp: Jaguars

Baltimore Ravens (1-0) – Cleveland Browns (0-1): DeShone Kizer volt az egyetlen újonc irányító, aki kezdett az első héten, a Browns pedig nem kapott ki brutálisan a Heinz Fielden Pittsburgh-ben. Zsinórban második divízió-ellenfelükkel szemben sem látok kiütést, ám a 7 benyelt sack után az első héten parádézó Ravens-védelem sem lesz könnyebb falat. Danny Woodhead elvesztése (6-8 hetet hagyhat ki) miatt még nagyobb teher lesz Terrance Westen (és Javorius Allenen), ám ahogy megszokhattuk, a csapat a védelmével és a liga legjobb rúgójával (Justin Tucker) nyeri meg meccsei zömét. Kényelmes hazai sikerre számítok, amit maximum a negyedik negyedben tehet némileg izgalmassá a Browns. Tipp: Ravens



Carolina Panthers (1-0) – Buffalo Bills (1-0): Mindkét csapat sikerrel vette az első heti akadályát, bár könnyen lehet, az egész liga két leggyengébb csapata ellen nyertek. A Panthers védelme szárnyalt, így sem Cam Newton, sem a futójáték parádéjára nem volt szükség. Könnyen lehet, a Bills kincsre lelt Tre'Davious White személyében, ám talán a rajongók is jobban örülnének, ha egy másik újoncukról, Zay Jonesról írhatnám le ezt. LeSean McCoy három futásból szerzete meg yardjai több mint háromnegyedét, ez a tendencia a Jets ellen belefér, ám támadó oldalon potensebb együttesek ellen aligha. Tipp: Panthers

Indianapolis Colts (0-1) – Arizona Cardinals (0-1): Az első hét legbrutálisabb vereségébe futott bele a Colts a Rams ellen (46-9), egyben az is eldőlt, hogy Andrew Luckra még heteken keresztül nem számíthat az együttes. Hosszú szezonja lehet a Cardinalsnak is, amely első számú támadóját, David Johnsont kénytelen nagyjából decemberig mellőzni. Bár Larry Fitzgerald nem lassul (az ötödik leggyorsabb végsebességet hozta az első fordulóból a 34 éves veterán), Carson Palmer láthatóan öregszik, igaz, ez a Colts gyenge védelme ellen talán nem látszik majd. Ne lepődjünk meg, ha Jacoby Brissett kezd a hazai csapatnál. Tipp: Cardinals



Kansas City Chiefs (1-0) – Philadelphia Eagles (1-0): Kareem Hunt egyetemi karrierje alatt egyszer sem vesztette el a labdát, törvényszerű volt, hogy első NFL-futásánál ez visszaüt – utána aztán hozott 246 (elkapott és futott) yardot, továbbá 3 touchdownt. Az erős divízió dacára a Chiefs könnyen biztos rájátszástag lehet, ám Eric Berry kiesésére azonnal megoldást kell találnia. Az Eagles néhány kivételt leszámítva összeszedett játékkal nyert idegenben, ahol az is eldőlt, hogy LaGarrette Blountra lesz a csapat elsőszámú futója. Nem rossz jel, hogy úgy tűnik, Nelson Agholor is megtanulta elkapni a labdát. Andy Reidnek 10 napja volt felkészülni Wentzre, ami miatt a hazai csapatra tippelek. Tipp: Chiefs

New Orleans Saints (0-1) – New England Patriots (0-1): Valamelyik csapat 0-2-vel indít, pedig érzésem szerint mindkettő többre hivatott. A címvédőnél az egész szezonban nem lesz irányítósiettetés, ám a linebackersor is vészesen soványnak tűnik, főleg, ha Hightower nem tudja vállalni a játékot – a Belichick-érában sohasem kapott ennyi pontot (42) és yardot (537) a Pats. Ha Alex Smith-t nem sikerült megállítani, akkor kíváncsian várom, mi lesz Drew Brees ellen, noha a Saints futói egyáltalán nem segítették hétfőn irányítójukat (21 futásból 60 yard). Jó hír a Pats védőinek, hogy Brandin Cooksot már nem kell fogniuk, mivel csapattársuk lett. Tipp: Patriots



Pittsburgh Steelers (1-0) – Minnesota Vikings (1-0): Sam Bradford ligaelit irányítónak nézett ki, ami után könnyen nagyot eshet vissza. Dalvin Cook személyében nagy kincsre lelhet a Vikings, a védelem pedig továbbra is az egyik legjobb a ligában. Ebből csak akkor lehet sokpontos meccs, ha a védelmek és a speciális egységek pontokat pakolnak fel az eredményjelzőre, ám annyi már az első héten kiderült, Antonio Brownnak idén se lesz nagy gondja, hogy 1000 feletti elkapott yardot hozzon – 182 yardja a legtöbb volt a nyitófordulóban. Tipp: Steelers

Tampa Bay Buccaneers (0-0) – Chicago Bears (0-1): Az első heti elmaradt meccs után szezonnyitójára készül a Buccaneers. Bár a szezon előtt minden Jordan Howardról szólt, Tarik Cohen könnyen ellophatja a show-t, aki egy 46 yardos futással és egy TD-elkapással vétette észre magát. Bár a Bears öt yardra volt az esetleges meglepetés-győzelemtől a Falcons ellen, a Buccaneers az eltiltott Doug Martin nélkül is jóval kiegyensúlyozottabb csapat. Tipp: Buccaneers



Los Angeles Chargers (0-1) – Miami Dolphins (0-0): Pechesen végződött a Chargers szezonnyitója (a Broncos blokkolta az újonc rúgó egyenlítő kísérletét), ám nem mehetünk el amellett, hogy a denveri támadósor folyamatos hibái tartották meccsben Riverséket, akik borzasztó impotens játékot mutattak az utolsó játékrészig. Annyi bizonyos, hogy a védelmük kissé alulértékelt, így Jay Cutler első bevetése könnyen rémálommá alakulhat. Jay Ajayi érzésem szerint két touchdownnal kezdi el a szezont, de a Chargers így is győzelembe menekülhet. Tipp: Chargers



Oakland Raiders (1-0) – New York Jets (0-1): Azt hiszem, túl sok mindent nem kell elmondani erről a meccsről, azon a tényen kívül, hogy a liga egyik legjobb csapata találkozik a vélhetően leggyengébbel. Nyer majd mérkőzést az idén a Jets, de nem ezt. Kényelmes, a harmadik negyedtől hátradőlős találkozóra számítok. Tipp: Raiders



Denver Broncos (1-0) – Dallas Cowboys (1-0) (vasárnap 22:25, Sport 2): Papíron a hét legkiélezettebb mérkőzését játszhatja a két csapat. A Broncos kis híján magát verte meg, miután egymás után háromszor biztosíthatta volna be a győzelmet, ám ehelyett folyamatosan visszahozta a meccsbe a Chargerst (interception, fumble, kihagyott field goal). A Cowboys védelme 3 ponton tartotta az Odell Beckham Jr.-t nélkülöző Giantset, ami az első meccsen jó teljesítményt hozó Trevor Siemiannek intő jel lehet. Mindkét védelmet sokra tartom, de a Cowboys támadósorának kevesebb hibát jósolok, főleg az első héten látott produkciók után. Tipp: Cowboys

Los Angeles Rams (1-0) - Washington Redskins (0-1): A Rams Aaron Donald nélkül is dominálta a Colts támadósorát (ráadásul két incerceptiont is touchdownra váltottak), az első heti 46 pont pedig a valaha szerzett legtöbb a csapattól nyitó fordulóban. Jared Goff 1/1-eshez méltóan játszott (bár egy évvel korábban jobb lett volna), Sean McVay fiatal lendülete pedig akkor is nagyot dob a csapaton, ha a meccseikre egyelőre senki nem kíváncsi Los Angelesben. A Redskins támadófala borzasztóan teljesített, Kirk Cousins pedig érezhetően hiányolta célpontjait, főleg úgy, hogy aki volt (Terrelle Pryor), többet hibázott, mint amennyit segítette. Érdemes lesz odafigyelni az egy meccs után divízióját vezető Ramsre. Tipp: Rams



Seattle Seahawks (0-1) – San Francisco 49ers (0-1): Egyik csapat sem szerzett touchdownt az első héten, ám könnyen lehet, ezt a fantasztikus küldetést csak az egyik csapat ismétli meg. A Seahawks védelme a várt módon rendkívül összeszedettnek tűnt Aaron Rodgers és a Packers ellen, a támadófal viszont várhatóan egész évben rohanásra készteti Russell Wilsont. Ez persze kötelező győzelem a 49ers ellen, amely Kyle Shanahan irányítása alatt sem tűnt jobbnak az első meccsén, mint a tavalyi szezonban. Tipp: Seahawks



Atlanta Falcons (1-0) – Green Bay Packers (1-0): Ha most kell mondanom, akkor ezt a párosítást várnám az NFC döntőjének januárban, amit még akkor is tartok, ha egyik csapat sem mutatott szuper formát első heti győzelme során. Ha a Packers védelme nem szerencséből tartotta 3 mezőnygólon a Seahawkst, hanem tényleg ennyit javult, akkor könnyen lehet, az idei Super Bowl favoritjáról beszélünk. Nagy meccs ez mindkét csapatnak, ám a Falconstól jóval több kell, mint amit a Bears ellen mutatott, ha a második héten is nyerni akarnak. Tipp: Packers

New York Giants (0-1) – Detroit Lions (1-0) (kedd 02:30, Sport 2): A Giants tavaly novemberben jutott utoljára 20 pont fölé, a Cowboys ellen szerzett 3 pont pedig Beckham nélkül iszonyatosan kevés. Hogy el kell-e kezdeni aggódni Eli Manningért, az a héten kiderül, mindenesetre az előszezonban és az első héten látottak is felvetik a dilemmát. A védelem nem mindig tudja egyensúlyozni a támadófal és a futójáték szenvedését, így az első héten villogó Staffordban bízva meglepetésszagot érzek. Tipp: Lions

Előző hét: 10-5

Összesen: 10-5