Az új NBA-mezek már valóban megszólalnak

Most nem túlzás azt mondani, hogy az új szezonjára készülő NBA vadonatúj mezeivel a Nike új szintre emelte a sportszergyártásnak nevezett műfajt.

Miközben pár napja mi is arról írtunk, hogy az európai top csapatok drukkerei nincsenek éppen elájulva a Nike kreatívjainak munkásságától - lévén több csapatnak is szinte egyforma, csak a színükben különböző mezeket kreáltak -, addig az NBA-szezon rajtjára készülve nagyon is oda tették magukat.

Az már korábban kiderült, hogy az idei szezonban nem lesznek hazai és idegenbeli mezek, hanem helyettük "Association" és "Ikon" fantázianevű dresszeket kapnak a csapatok – amiket a szurkolók a jól bevált hazai és idegenbeli jelzőkkel különböztetnek majd meg. Szóval, ezért kár volt.

Együtt a szervezet:

A harmadik számú szerelésnek kinevezett "Statement Edition" nevet viselő szett, amelyet hétvégén egy nagy show keretében mutatott be a Nike, a liga valamennyi csapatából egyszerre színpadra küldve egy játékost, már izgalmasabb.

Állást foglalnak:

Igazán azonban a negyedik, "Nike Connected Jersey" az, amiért már megérte fáradni.

Ezekbe a mezekbe egy ún. NFC (near field communication) chip van elrejtve, amelyet össze lehet kapcsolni viselője okostelefonjával. Ehhez csak arra van szükség, hogy a drukker letöltse a NikeConnect applikációt, eztán már csak annyi dolga van, hogy, amikor éppen unatkozik, a telefont a chiphez érinti, és máris "valós idejű információkhoz juthat" a csapatról, egyes játékosok statisztikáiról, de akár a kedvencei éppen aktuális zenei listájába is belehallgathat. Nézhet meccs összefoglalókat, vagy éppen mérkőzés előtti felvezető videókat is - és a kínálat a szezon során csak bővülni fog.

Az ugyancsak különlegességként bemutatott "Therma Flex Showtime Warm-Up Jacket" kapucnis bemelegítő dzsekire (egy klassz mackófelső) ezek után már kár szót vesztegetni.