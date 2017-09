Ennyire nem lehet peches egy csapat, mint a Chargers!

Lement az NFL (Nemzeti Futball Liga) második fordulójából 15 mérkőzés és megint nem unatkozhattunk. Utolsó másodperces kihagyott mezőnygól, óriási homálydobás, kemény szerelések, testvérpárharc és újabb sérülések fémjelezték ezt a játékhetet.

Nézzük, kik teljesítettek a legjobban a hétvégén:

1. Michael Crabtree

Az Oakland Raiders elkapója tavaly óta sokadvirágzását éli és az idei szezont is jól kezdte. A Jets elleni meccsen pedig egyenesen szárnyalt, 6 elkapásból 80 yardot szedett össze, ráadásul 3 elkapása is touchdownt ért a Raidersnek.

2. Tom Brady

A 40 éves irányító kissé átaludta az első fordulót a Kansas City ellen, most azonban életjeleket adott magáról, nem is akárhogyan. 447 yardot passzolt, 3 TD-t is dobott, 39 passzkísérletéből pedig 30 célt ért. Annyit azért tegyük hozzá, hogy mindezt a Saints védelme ellen, ami a liga talán leggyengébbje.

3. Trevor Siemian

Erre talán kevesen számítottak. A másodéves irányító 4 touchdown passzt is kiosztott a Dallas Cowboys elleni maratoni derbin (ami a forduló talán legnagyobb rangadója volt) és győzelemre vezette a Denver Broncost hazai pályát. Még az sem zavarta meg, hogy jégeső miatt körülbelül háromnegyed órára fel kellett függeszteni a meccset.

A hétvége homályai

1. Younghoe Koo

A Los Angeles Chargers rúgója, a szezon előtt szinte a semmiből szerződtetett koreai Younghoe Koo már az előző héten is kihagyta azt a kísérletet, amivel hosszabbításra menthette volna a meccset a Denver Broncos ellen, most a győzelemért rúghatott és csak 44 yardról, de ezt is kihagyta. Nem tudni, mikor fogy el vele szemben a türelem, de egyelőre nagyon sokba kerül a vezetőség azon döntése, hogy Josh Lambót kirúgták miatta.

2. Jay Cutler

Az irányító győztes meccsen tért vissza az NFL-be, de ez nagyban köszönhető a Koo-nak, aki éppen a Cutler-vezette Dolphins ellen hagyta ki a mezőnygólt. Cutler pedig abból is bemutatót tartott, miért nem kellett egyik csapatnak sem a nyár folyamán (a Miami akkor csapott le rá, amikor a kezdő QB, Ryan Tannehill egész szezonra kidőlt). Vajon kit látott ennél az utolsó másodperces Hail Mary passznál?

3. Ezekiel Elliott

A Dallas futójának feje fölött egy ideje ott lebeg Damoklész kardja. Nem lehet tudni, mikor kezdi meg eltiltását, mindenesetre az első forduló akadályát jól vette és többi mint 100 yardot futott a Giants ellen. Most viszont a Denver védői teljesen ellehetetlenítették a dolgát, minndössze 8 yarddal végzett, a Dallas pedig nagyon simán, 42-17-re kikapott a Mérföldmagas Városban.

A hétvége gátugrásai

1. Travis Kelce

A Kansas City Chiefs tight endje pazar mérkőzést játszott a Philadelphia Eagles ellen, a touchdownja pedig gyönyörűre sikerült. Travis testvére, Jason egyébként az Eagles centere.

2. Todd Gurley

A Rams futójának nem volt egyszerű idénye tavaly, idén viszont kezd visszatalálni a jó formájához, igaz, a győzelmet nem sikerült kicsikarnia, de ez a jelent mindenképp említést érdemel, ha már a védjegye Gurley-nek.

3. Daniel Sorensen

A Kansas söprögetője azért lett kezdő, mert Eric Berry az előző fordulóban Achilles-ín-szakadást szenvedett, Sorensen pedig minden eszközt bevet, hogy meghálálja a bizalmat. Jó játékot nyújtott az Eagles elleni győzelem során, ezzel a repülésével pedig megkoronázta teljesítményét.

A hét sérülései

1. A Green Bay Packers támadófala

Aaron Rodgers nem számíthatott sem Bryan Bulagára, sem David Bakhtiarira, akik jobb és bal oldalról védik a Packers szupersztár irányítóját. Ez meg is látszott Rodgers teljesítményén, nem is sikerült behúznia a győzelmet az Atlanta Falcons elleni NFC-döntő "visszavágóján". Ráadásul még egy ilyet is kapott:

2. Marshal Yanda

A liga egyik, ha nem a legjobb belső támadófalembere, akitől nagyban függ Joe Flacco irányító teljesítménye Baltimore-ban. Flacco-nak az idén nem nagyon lesz már nyugodt meccse, Yanda ugyanis elszakította a keresztszalagját és kidőlt az egész szezonra.

3. Sam Bradford

A Vikings irányítója az előző játékhéten fantasztikusan osztogatott a New Orleans ellen, és amikor jött volna az igazi erőfelmérő a Pittsburgh Steelers vendégeként, addigra megfájdult a már sokszor műtött térde, így nem tudta vállalni a játékot.