Huszonkét éve nyertek utoljára, még sincs náluk értékesebb

Továbbra is a Dallas Cowboys a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) legértékesebb együttese.

Noha 1995 óta nem nyert bajnokságot, a texasi klub a Forbes listáján sorozatban 11. évben áll az első helyen, idén 4,8 milliárd dollár (1244 milliárd forint) az értéke. Ez a szám 14 százalékkal több, mint tavaly.

A Cowboys a Forbes júliusi beszámolója szerint nemcsak az NFL, hanem az egész világ legértékesebb sportklubja is.

A második helyen ezúttal a címvédő New England Patriots áll 3,7 milliárd dollárral (959 milliárd forint), a lista harmadik helyén pedig a New York Giants található 3,3 milliárd dolláros (855 milliárd forint) értékkel.

A 32 NFL-csapat átlagos értéke 2,52 milliárd dollár (653 milliárd forint), amely nyolcszázalékos növekedés az előző szezonhoz képest. Ez elsősorban az egyre nagyobb összegű televíziós szerződéseknek, továbbá az újonnan épülő stadionoknak köszönhető.

A legértékesebb NFL-csapatok a Forbes listája szerint:

1. Dallas Cowboys 4,8 milliárd dollár

2. New England Patriots 3,7

3. New York Giants 3,3

4. Washington Redskins 3,1

5. San Francisco 49ers 3,05

6. Los Angeles Rams 3

7. Chicago Bears 2,85

8. Houston Texans 2,80

9. New York Jets 2,75

10. Philadelphia Eagles 2,65